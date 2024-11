realme GT 7 Pro: lavorare con l’AI spendendo il giusto

Fonte: Ufficio Stampa realme

Il nuovo smartphone top di gamma realme GT 7 Pro è arrivato in Italia ed è il primo, nel nostro Paese, ad avere l’ultimo processore di Qualcomm, il colosso americano che da qualche anno sta puntando fortissimo sull’AI.

Questi sforzi si traducono, sul nuovo gioiello di realme, in tante funzioni a disposizione dell’utente, che può finalmente avere a portata di mano tutte le ultime novità permesse dall’intelligenza artificiale e usarle direttamente dallo smartphone, senza la necessità di abbonamenti aggiuntivi e senza rinunciare alla comodità di uno smartphone.

realme GT 7 Pro: cosa può fare per noi

realme GT 7 Pro è un “AI Performance Flagship”, cioè un telefono top di gamma ad alte prestazioni, specialmente nell’elaborazione degli algoritmi AI.

Con AI Sketch to Image, ad esempio, l’utente può disegnare uno schizzo e farlo trasformare dal telefono in un’immagine da inserire in un documento Word, in una presentazione, o in un PDF.

Con AI Motion Deblur è possibile girare un video col telefono e, se ci sono, correggere eventuali scene sfocate per ottenere un risultato più professionale. Discorso simile per AI Telephoto Ultra Clarity, che riduce molto il difetto tipico delle foto ad alto ingrandimento: la perdita dei dettagli e l’aumento del rumore di fondo.

Funzioni del genere, per chi lavora in mobilità, possono risultare molto utili: non siamo ancora arrivati al punto di sostituire un grafico o un videomaker professionisti con l’AI, ma siamo già in grado di produrre documenti più che convincenti con un grosso contributo degli algoritmi.

realme GT 7 Pro: come è fatto

La scheda tecnica di realme GT 7 Pro ruota intorno al processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, annunciato il 21 ottobre scorso dal gigante di San Diego. Si tratta del chip per smartphone più potente al momento sul mercato.

A questo processore il realme GT 7 Pro aggiunge una buona quantità di memoria (12/256 GB o 12/512 GB) e un display di tipo AMOLED ad alte prestazioni. Lo schermo, infatti, ha un refresh variabile fino a 120 Hz (che non affatica gli occhi e, allo stesso tempo, non stronca la batteria), e una luminosità di picco elevatissima, che arriva a 6.500 nit (iPhone 16 Pro non supera i 2.000 nit, ed è già un ottimo risultato).

Un altro comparto nel quale GT 7 Pro non sfigura affatto è quello fotografico, con tre fotocamere posteriori tutte utili e di buon livello: una principale da 50 MP, uno zoom ottico 3X da 50 MP e una grandangolare da 8 MP. Sia per il punta e scatta, che per foto un po’ più ragionate e studiate, questa triade di sensori è in grado di fornire risultati assolutamente apprezzabili.

Buona anche la fotocamera per i selfie, da 16 MP, e i video girati da tutte le fotocamere (si può arrivare addirittura alla risoluzione 8K, ma già con il 4K si ottengono risultati notevoli).

Infine, una perla di realme GT 7 Pro è la batteria: realizzata con l’uso di carburo di silicio (un materiale che non esiste in natura e che risolve un’infinità di problemi agli ingegneri), ha una capacità elevatissima e si ricarica a 120 watt: 13 minuti per il 50%, 37 minuti per il 100%.

realme GT 7 Pro: quanto costa

realme GT 7 Pro è un telefono top di gamma che costa molto meno di altri concorrenti di pari fascia.

realme GT 7 Pro, in Italia, ha un prezzo di 999,99 euro per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione e 1.099,99 euro per la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

La prima versione sarà esclusiva Amazon, la seconda sarà in vendita nei negozi Unieuro, Mediaworld, Euronics, Expert e Trony.

In occasione del lancio, infine, sono previste delle ottime promozioni: la versione Amazon da 12/256 GB sarà in vendita a 799,99 (con caricabatterie incluso) euro fino al 10 dicembre, quella da 12/512 GB sarà in vendita a 999,99 fino al 17 dicembre.

