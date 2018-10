Custom scelta da Nexi per la digitalizzazione dei punti vendita italiani

editato in: da

Custom è stata scelta da NEXI per l’integrazione, nei nuovi Smart POS, di una soluzione hardware e software che permette agli esercenti di rispondere ai requisiti di legge sul rilascio dello scontrino fiscale, sull’invio telematico dei dati e della fattura elettronica.

I merchant clienti delle banche partner di NEXI che sceglieranno il nuovo Smart POS potranno, con un unico device, accettare ogni tipologia di pagamento elettronico e, nello stesso tempo, disporre di tutti i requisiti tecnologici per rispondere alle normative in materia fiscale. L’integrazione è un fondamentale passo avanti nella rivoluzione dei punti vendita perché consente di semplificare l’attività quotidiana dell’esercente, migliorare l’esperienza di pagamento del consumatore, spingere ulteriormente la diffusione dei pagamenti digitali nel nostro Paese.

Oggi il gruppo Custom si presenta come punto di riferimento a livello mondiale nella progettazione e realizzazione di soluzioni fiscali in ambito internazionale, offrendo un’ampia gamma di prodotti per l’automazione dei servizi al pubblico in oltre 71 paesi nel mondo: “L’obiettivo aziendale è creare tecnologia innovativa ma allo stesso tempo affidabile ed evoluta, di facile utilizzo, di semplice integrazione che possa supportare a 360 gradi le esigenze del mondo Retail offrendo vantaggi immediati e tangibili”, dichiara CARLO STRADI, Presidente e CEO del Gruppo Custom.