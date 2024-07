Fonte: ANSA Borsa: Milano apre in calo, -0,3%

La Borsa di Milano apre in calo dopo la pausa del fine settimana ma si riprende subito, arrivando in questo momento a +0,24% a quota a 34.401 punti. Prudenti anche le altre borse europee, con cali che non raggiungono il punto percentuale. La peggiore è Parigi, che apre a -0,80%.

Lo spread tra i titoli di stato decennali italiani e quelli tedeschi arriva fino a 133 punti base, contro i 130 punti della chiusura di venerdì scorso.

Banche e lusso in rosso

Se la scorsa settimana è stata da ottovolante per la Borsa italiana e quelle europee, con un calo iniziale per poi riprendersi a metà mattinata, oggi la ripresa è avvenuta subito: Milano ha aperto con un -0,3%, ma si è ripresa nel giro di poco, arrivando a +0,24%.

Il rialzo è stato determinato principalmente da Saipem che, dopo essersi aggiudicata due progetti offshore in Arabia Saudita da 500 milioni di dollari, oggi ha aperto a 2,403 euro ad azione, registrando un aumento del 2,08%.

Leonardo ha visto un incremento dello 0,70%, con un prezzo finale di 23,10 euro. Tenaris ha avuto una leggera crescita dello 0,07%, portandosi a 14,37 euro. Infine, Ferrari ha chiuso a 398,60 euro, con un modesto aumento dello 0,05%.

Sono state invece le banche ad arrancare: Banca Monte Paschi Siena ha perso l’1,80%, mentre Bper Banca ha registrato una flessione dell’1,55%, con anche Banca Popolare di Sondrio che ha visto il suo valore scendere dell’1,28%. Anche Banco Bpm ha registrato una diminuzione dell’1,06%, chiudendo a 6,152 euro. Male anche Unicredit, ma sotto il punto percentuale, a solo -0,82%.

Guardando oltre al settore bancario, hanno aperto in negativo anche case di lusso come Moncler (-2,02%) e Brunello Cucinelli (-1,91%); anche Stmicroelectronics è in negativo (-1,11%). Male anche Campari con una flessione dello 0,92%, stesso risultato di Nexi. Infine, ha fatto un passo indietro, dell’1,21% a 4,81 euro, anche Fincantieri.

Borse europee, apertura cauta

Pure le altre borse europee si sono tenute prudenti, in seguito all’attentato al candidato presidenziale Donald Trump. Gli investitori ritengono che questo evento possa gonfiare le probabilità di una vittoria dell’ex presidente repubblicano, il che ha portato a un aumento degli acquisti di azioni e criptovalute, con la convinzione che un ritorno del tycoon alla Casa Bianca possa stimolare i mercati, come avvenuto durante il suo precedente mandato.

Gli indici sono partiti con cautela: Francoforte a -0,2%, mentre Londra ha raggiunto il -0,50%. È andata peggio Parigi, a -0,80%, spinta in questo caso dall’incertezza politica che persiste dopo le elezioni in Francia senza un chiaro vincitore e le difficoltà nel formare un nuovo governo. L’unica in positivo in mattinata è stata Amsterdam, a +0,03%.

Spread a 133 punti

L’apertura dei mercati ha visto un lieve aumento dello spread tra Btp e Bund. All’inizio della seduta, il differenziale di rendimento tra il Btp decennale benchmark e il Bund tedesco di pari scadenza si è attestato a 133 punti base, rispetto ai 132 punti di venerdì. Il rendimento del Btp decennale benchmark è rimasto stabile al 3,79%, invariato rispetto alla chiusura del giorno precedente.