Fonte: iStock Volo Ryanair

Non si parte solo d’estate ma, trend innegabile, si parte quasi sempre grazie anche a Skyscanner. È uno dei siti più sfruttati in Italia, e non solo, per la verifica delle tariffe aeree. L’aggiunta di un nuovo strumento, dunque, non può che attirare l’attenzione.

Come risparmiare sui voli? Questa è una domanda abusata, in varie forme, su Google, e di recente ha un’ulteriore risposta: Drops. Un modo intelligente per scoprire tratte dal prezzo ribassato almeno del 20% nell’ultima settimana.

Skyscanner Drops cos’è

Skyscanner Drops permette di risparmiare almeno il 20% sui voli, ma come? La piattaforma scansiona milioni di voli, più volte al giorno, così da offrire tabelle sempre aggiornate ai propri utenti.

Con Drops però si aggiunge un ulteriore passaggio. I prezzi vengono monitorati per 7 giorni e, in automatico, lo strumento mostrerà una griglia esclusivamente dei viaggi dal costo diminuito del 20%, almeno, in questo arco di tempo.

È come se fossero dei voli in saldo, con la garanzia che il prezzo ribassato è reale. Un po’ come gli strumenti di controllo degli sconti Amazon, per verificare che l’affare del Black Friday non sia in realtà “fuffa”.

Come acquistare i voli Drop

I voli Drop scontati riguardano andate e ritorno per un singolo passeggero in classe Economy. Per l’acquisto la procedura resta la solita, con qualche aggiunta:

non è necessario prenotare all’istante ma, per logica, un volo posto in tale vetrina potrebbe ricevere tante attenzioni e i posti esaurirsi in fretta;

è possibile salvare il volo Drop nei preferiti, ritrovandolo nella sezione contrassegnata dal simbolo del cuore;

il sistema funziona principalmente con i grandi aeroporti, perché molti non hanno un numero sufficiente di voli disponibili quotidianamente per soddisfare i criteri dello strumento di controllo;

i voli Drops non sono necessariamente i più bassi proposti sul mercato. Sono soltanto quelli che hanno subito un netto calo negli ultimi 7 giorni di controllo.

Quando prenotare i voli per risparmiare

Altra domanda abusata, perché decisamente utile, è “quando conviene prenotare un volo?”. Miglior giorno e orario della settimana per ottenere il maggior risparmio possibile. Qualcosa che riguarda tutti noi, innegabilmente.

La risposta giunge dai data expert di Skyscanner, che hanno analizzato le statistiche sui Drops nel mese di gennaio, riportando quanto segue, utile per i viaggi 2025 in programma: