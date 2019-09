Monete rare da 2 euro: alcune possono valere mille volte tanto

editato in: da

Se avete nel portafoglio una moneta da due euro, osservatela bene prima di spenderla perché potrebbe appartenere un’edizione limitata coniata in occasione di omaggi o anniversari storici e potrebbe valere davvero una fortuna.

La moneta da due euro è infatti la più utilizzata dai singoli stati per realizzare versioni celebrative. Il sito specializzato Flooxer Now ha stilato la classifica delle monete da due euro più preziose in commercio dal 2004 a oggi. Il loro valore? Da una quindicina di euro, fino ai 1500-2000.

La più preziosa è quella di Monaco 2007, realizzata in occasione dei 25 anni dalla morte dell’attrice Grace Kelly: varrebbe oltre 2000 euro.

Ci sono poi quelle coniate in Vaticano, generalmente, molto apprezzate dai collezionisti. In particolare, hanno un grande valore le 100.000 unità prodotte nel 2005 per commemorare la Giornata della Gioventù tenutasi a Colonia. A seconda della conservazione, possono valere oltre 300 euro.