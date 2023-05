Alluvione Emilia-Romagna e maltempo Piemonte e Toscana: aggiornamenti e come aiutare

Inizia, finalmente, a migliorare la situazione in Emilia-Romagna e nelle altre regioni colpite dalle piogge intense, ma non è ancora finita. Proseguono gli interventi di assistenza alla popolazione interessata dall’ondata di maltempo che ha colpito il Nord Italia. Sono oltre 8mila gli uomini e le donne della Protezione civile presenti dal 15 maggio in Emilia-Romagna, a cui si aggiungono tecnici e funzionari di Comuni, Province, Prefetture, di enti territoriali e della struttura di Protezione civile regionale.

Il Capo della Protezione civile Fabrizio Curcio è ritornato ieri sui territori colpiti partecipando a due riunioni operative, uno presso il CCS-Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Forlì Cesena e l’altro presso quello della Prefettura di Ravenna.

A Ravenna è arrivata anche la premier Giorgia Meloni, che ha deciso di anticipare il rientro in Italia dal Vertice G7 di Hiroshima, per seguire da vicino l’emergenza maltempo. “Noi abbiamo una Protezione Civile straordinaria”, ha affermato Meloni, “al G7, la Presidente del Fondo monetario internazionale davanti ad una serie di leader ha detto che l’Italia ha una delle Protezioni Civili migliori del mondo, se non la migliore”.

Quasi 3mila persone e 1.700 volontari sono al lavoro in Emilia-Romagna per un totale di 4.556. Degli oltre 1.100 volontari, 374 appartengono alle colonne mobili regionali di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Alto Adige, Lombardia, Lazio, Toscana, Abruzzo e Umbria. A queste si aggiungono i 612 volontari dell’Emilia-Romagna e i 139 appartenenti alle organizzazioni nazionali di volontariato.

Maltempo in Emilia-Romagna

La buona notizia per la Romagna è il rientro di parte della popolazione nelle proprie casse messe in sicurezza: è infatti sceso a 26.324 il numero delle persone costrette fuori casa, rispetto alle circa 36mila di ieri: per l’esattezza, 19.500 nel Ravennate, 4.918 in provincia di Forlì-Cesena e 1.906 nel Bolognese.

Gli interventi di assistenza alla popolazione proseguono 24 ore su 24, grazie a tutte le forze in campo: 5.370 persone, di cui circa 4mila nel Ravennate, 734 nel Bolognese, 632 nel Forlivese-Cesenate e 4 nel Riminese, sono accolti in albergo e nelle strutture allestite dai Comuni: scuole, palazzetti e palestre; le altre hanno trovato sistemazioni alternative, come seconde case o case di amici e parenti.

Restano 43 i Comuni coinvolti dagli allagamenti e, sul versante del dissesto idrogeologico, risultano attive circa 305 le frane concentrate in 54 Comuni.

Per quanto riguarda le previsioni meteo, anche per la giornata di oggi lunedì 22 maggio è stata confermata l’allerta rossa in alcune aree dell’Emilia-Romagna per criticità idraulica: in particolare, su montagna, bassa collina, pianura e costa romagnola, collina e pianura bolognese.

Allerta arancione invece sulla pianura modenese. Anche se non si prevedono significativi aumenti dei livelli dell’acqua, le residue piogge previste – fa sapere la Protezione civile – determineranno un rallentamento dell’esaurimento delle piene su tutti corsi d’acqua della regione.

Previste deboli piogge sparse localmente anche a carattere di rovescio sulle aree appenniniche durante le ore centrali della giornata. Nelle aree collinari della Romagna e dell’Appennino bolognese, attenzione al rischio frane, alcune delle quali si sono già attivate nei giorni scorsi.

Le strade e la viabilità in Emilia-Romagna

Ancora tantissimi i disagi sulle strade: sono 622 le strade chiuse, di cui 225 chiuse parzialmente e 397 totalmente. Complessivamente, 236 a Bologna, 201 in provincia di Forlì-Cesena, 139 nella provincia di Ravenna e 46 nel Riminese.

Tutte le squadre di rilevatori, soprattutto nel Ravennate e in provincia di Forlì-Cesena, sono in campo per ulteriori aggiornamenti, anche con i droni dove le strade non sono più percorribili.

I treni in Emilia-Romagna: tutte le info utili

Per quanto riguarda i treni, numerosi i punti in cui la forza dell’acqua ha eroso il terreno e il pietrisco su cui poggiavano i binari, rendendo necessaria la sua ricostruzione prima della posa di nuove rotaie. Danneggiati in più punti anche i cavi di trasmissione dati per l’interfaccia con i sistemi di circolazione. Sono complessivamente oltre 350 le persone, 60 i mezzi e 21 le imprese appaltatrici messe in campo da RFI per il ripristino dell’infrastruttura danneggiata. Al momento la stima dei danni è di oltre 90 milioni di euro.

Trenitalia fa sapere che continua ad essere sospesa dal 16 maggio la circolazione sulle linee Bologna-Ancona e Ferrara- Ravenna-Rimini, in particolare i treni sono fermi tra Faenza e Forlì, Ferrara e Ravenna, Ravenna e Faenza, Ravenna e Castelbolognese. Ancora difficile fare previsioni di riapertura per le linee Faenza-Ravenna e Ferrara-Ravenna, a causa dell’incompleto deflusso dell’acqua che non consente la verifica totale dell’infrastruttura.

La Regione ha comunicato però che da lunedì 22 maggio i treni riprenderanno a circolare solo fra Forlì e Rimini, riducendo l’interruzione della linea Bologna-Rimini al tratto compreso fra Faenza e Forlì. Il passaggio dei treni avverrà con una riduzione iniziale della velocità, che verrà gradualmente aumentata nel corso della giornata. Riapre oggi, sempre con una iniziale riduzione di velocità, anche la linea Ravenna-Rimini.

Proseguono intanto i lavori di ripristino nel tratto ancora interrotto con l’obiettivo di riaprire interamente la linea prima del ponte del 2 giugno.

I treni regionali della linea Milano/Piacenza e Rimini/Ancona sono regolari fra Milano/Piacenza e Bologna con prolungamento a Faenza a cadenza oraria e fra Rimini e Ancona con prolungamento su Forlì a cadenza oraria. Fra Faenza e Forlì sarà attivo un servizio di autobus.

La Regione fa sapere anche che, in considerazione della viabilità stradale non ancora completamente ripristinata, potrebbe non essere possibile garantire l’interscambio immediato treno/bus. Chi si mette in viaggio deve calcolare circa 1 ora in più di tempo per gli spostamenti rispetto ai normali tempi di viaggio fra Bologna e Rimini.

Lunga percorrenza da e per la Puglia, alcuni treni a lunga percorrenza da e per la Puglia continueranno a circolare su percorsi alternativi che possono comportare maggiori tempi di viaggio fino a tre ore.

I passeggeri in possesso di prenotazione riceveranno informazioni via sms o e-mail sul proprio treno. Aggiornamenti sulla circolazione e sui treni sono disponibili sulla pagina web Infomobilità di RFI e di Trenitalia.

Potenziata da Trenitalia e Trenitalia Tper l’assistenza nelle stazioni e a bordo.

Danni ingenti sono invece confermati fra Lugo e Russi e fra Lugo e Castelbolognese, linee già pesantemente danneggiate dalla prima alluvione. Impossibile, al momento, garantire collegamenti alternativi su strada.

Chi chiamare in caso di necessità

Al numero verde 800024662, attivato dalla Regione per rispondere, 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20, ai quesiti legati all’emergenza alluvione, sono arrivate sinora oltre 2.500 chiamate (dato alle ore 13 di oggi).

Tra le maggiori richieste, a chi rivolgersi per avere beni di prima necessità e informazioni sulla mobilità, oltre a domande di intervento che sono state girate ai soggetti competenti.

In accordo con la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna e i Comuni, il Gruppo Hera mette a disposizione un servizio straordinario di raccolta rifiuti per le strade colpite dell’emergenza meteo, senza limiti quantitativi e senza appuntamento. Appena le strade sono agibili, Hera attiva la raccolta per ingombranti, Raee (per esempio frigoriferi, pc, forni, televisioni, eccetera) e altri rifiuti non differenziabili. Per quanto possibile, viene richiesto di separare le tipologie di rifiuti e di esporli su suolo pubblico, in luoghi accessibili da mezzi di grandi dimensioni (non sotto alberi, portici o cavi aerei e non appoggiati a recinzioni).

Come aiutare l’Emilia-Romagna

A seguito di una richiesta di assistenza da parte dell’Italia tramite il Meccanismo europeo di protezione civile, l’Unione europea ha messo a disposizione apparecchiature ad alto pompaggio. Nei prossimi giorni saranno operative per le attività di soccorso in Emilia Romagna squadre provenienti dalla Slovenia e dalla Slovacchia.

La Regione ha attivato una raccolta fondi per sostenere le persone e le comunità emiliano-romagnole che sono state colpite da alluvioni o frane conseguenti agli eventi atmosferici estremi che si sono verificati nel mese di maggio 2023.

Chiunque può versare utilizzando queste coordinate bancarie (banca Unicredit):

Iban: IT69G0200802435000104428964

Causale: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”

Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna (anche in versione abbreviata “Agenzia regionale Sic.T. Protezione civile Emilia Romagna).

Dall’estero: codice Bic Swift: UNCRITM1OM0

Tutte le persone che vogliano dare un aiuto fattivo nelle aree colpite dal maltempo devonoo rivolgersi ai comuni per poter organizzare al meglio le attività.

Maltempo in Piemonte

Situazione di allerta anche in Piemonte, dove il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi, in costante contatto con la Sala operativa della Protezione civile regionale, hanno però spiegato che le zone con allerta arancione sono diminuite.

Secondo il bollettino previsionale di Arpa Piemonte valido fino alle 13 di oggi, allerta arancione ancora sulla pianura del Cuneese, all’Alta Valsusa e nelle valli Chisone, Pellice e Po per la possibilità di forti deflussi delle acque.

Allerta gialla invece per la pianura del Torinese, le valli Sesia, Cervo, Chiusella, Orco, Lanzo, bassa Valsusa, Sangone, Varaita, Maira, Stura e Tanaro e le colline. In verde il resto del Piemonte.

I livelli dei maggiori corsi d’acqua sono stazionari o in debole decrescita, che continuerà anche oggi. Arrivata la piena del Po ieri attorno a mezzanotte ai Murazzi di Torino, ma si tratta di una piena ordinaria, sotto i livelli di guardia. Restano chiusi i Murazzi e interdetti al transito i passaggi ciclopedonali in prossimità delle sponde. Già dalla mattinata inoltre si interverrà per ripristinare i danni provocati dalle precipitazioni sul manto stradale e sul verde pubblico e probabilmente, visto il bel sole oggi a Torino, non saranno necessarie altre misure nel capoluogo piemontese.

Anche il Tanaro è sotto i livelli di guardia. Invece Pellice e Varaita hanno superato il livello di guardia e il torrente Ghiandone quello di attenzione.

Per quanto riguarda le frane si segnalano numerosi fenomeni diffusi ma di piccola entità, che potranno verificarsi ancora oggi nella zona meridionale del Piemonte.

Isolato il Comune di Ribordone (TO) per chiusura della strada provinciale fino a oggi per la valutazione di una frana.

Segnalati disagi su alcune strade del Cuneese e del Torinese per la chiusura di diversi tratti, superabili con viabilità alternativa.

Sono stati aperti altri 7 centri operativi comunali in provincia di Torino. Il totale è quindi salito a 97.

Le previsioni meteo elaborate da Arpa indicano che la circolazione depressionaria posizionata sulla Sicilia si sposta gradualmente verso est, determinando un’attenuazione dei fenomeni che hanno interessato il Piemonte: già ieri è arrivato il primo debole sole su Torino, con ampie schiarite a partire da est e residui rovesci su zone montane e pedemontane alpine, a carattere sparso altrove.

Oggi lunedì 22 maggio la progressiva espansione dell’anticiclone atlantico sull’Europa centrale favorirà la risalita dei valori di pressione e un’attenuazione della nuvolosità, ma potrebbero verificarsi rovesci o temporali sparsi, più consistenti sul settore sud-occidentale al mattino, a causa di infiltrazioni di aria fresca in quota. Condizioni più stabili e soleggiate sono attese per martedì. Da mercoledì 24, però, potrebbe tornare di nuovo la pioggia in Piemonte.

Maltempo in Toscana

Dopo la perturbazione che ha portato nei giorni scorsi tempo instabile, con piogge sparse, deboli o moderate nel centro-sud della Toscana, oggi splende il sole anche lì. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità con codice verde per oggi, mentre ieri era ancora giallo per il rischio di temporali forti e rischio idraulico e idrogeologico.

Nei giorni scorsi anche la Toscana infatti è stata duramente colpita dalle piogge. Le criticità hanno riguardato soprattutto la Valdelsa-Valdera, la zona Arno-Costa, e ancora le aree Etruria, Fiora e Albegna, e Ombrone.