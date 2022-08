Quarantena Covid, si cambia: tutte le novità in arrivo

Oggi in Italia il tasso di positività al Covid si aggira attorno al 14,9%. I numeri dell’epidemia sono piuttosto stabili ormai, grazie alla elevata copertura vaccinale che abbiamo raggiunto nel nostro Paese, che ha anche fatto da barriera alle nuove varianti in circolazione, Omicron 5 e Centaurus in particolare, rendendole meno aggressive.

Cosa accadrà in autunno

Ma questo non significa certo che l’emergenza sanitaria sia alle spalle. Non a caso il direttore dell’OMS Europa Hans Kluge ha preallertato i cittadini Ue annunciando che, secondo le previsioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel giro di “poche settimane”, si prevede che la Regione Europea raggiungerà i 250 milioni di casi confermati di Covid-19 da inizio pandemia due anni e mezzo fa.

“Abbiamo fatto grandi passi contro la pandemia ma il virus circola ampiamente, causando ospedalizzazioni e ancora troppi decessi prevenibili: circa 3mila solo nell’ultima settimana, un terzo del totale mondiale. Il virus si sta ancora evolvendo per eludere le nostre contromisure” ha detto Kluge in conferenza stampa.

La priorità ora – spiega – è somministrare una seconda dose di richiamo del vaccino anti-Covid ai più vulnerabili, inclusi gli anziani, gli individui immunocompromessi e quelli con patologie pregresse. L’OMS sta anche esortando i Paesi a somministrare il vaccino antinfluenzale insieme al vaccino Covid, “quando possibile”, ha affermato.

Con l’avvicinarsi dell’autunno-inverno, l’OMS prevede un aumento dei casi, “con o senza una recrudescenza dell’influenza stagionale in Ue”. Tuttavia, come già avviene in altri Paesi, anche in Italia le misure di contenimento della pandemia si sono via via allentate (qui trovate i farmaci e la terapia che, secondo gli studi clinici effettuati in Italia e all’estero, sono in grado di ridurre del 90% il rischio ricovero).

Come funziona oggi la quarantena

Per quanto riguarda la quarantena, ad esempio, dal 1° aprile 2022 è stata abolita per i contatti stretti di positivi. Ad oggi infatti deve rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus, mentre per chi ha avuto un contatto con un soggetto positivo è prevista solo l’obbligo di autosorveglianza e di indossare le mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti per 10 giorni successivi all’ultimo contatto con la persona positiva.

In caso di comparsa di sintomi, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dl Covid; se ancora sintomatici, il test va ripetuto al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Tutte disposizioni che valgono sia per vaccinati che per non vaccinati.

Cosa cambia per quarantena e isolamento

Ma ora le cose stanno per cambiare. Il Consiglio Superiore di Sanità adesso sarebbe orientato a modificare il periodo di quarantena obbligatoria per i positivi asintomatici.

Il Ministero della Salute dovrà valutare come procedere, e dunque la decisione resta politica e in capo al ministro Roberto Speranza, ma l’opzione sul tavolo sarebbe di ridurre la quarantena per chi è positivo e senza sintomi da 7 a 5 giorni, con un test negativo al 5° giorno. Passerebbe poi da 21 a 15 giorni il periodo massimo di isolamento in caso per chi è positivo. Ciò sulla base della minore infettività trascorse due settimane.

Per quanto non siano più obbligatorie quasi da nessuna parte, con l’eccezione dei trasporti, suggeriamo di continuare comunque sempre a proteggersi ed evitare assembramenti, anche indossando le mascherine al chiuso e nei luoghi particolarmente affollati (qui vi abbiamo parlato del nuovo studio sull’inquinamento, che conferma un’ipotesi discussa da tempo).

