Nuovo sciopero in arrivo: cosa si ferma e quando

Un nuovo sciopero dei trasporti è pronto a rovinare i piani degli italiani nei prossimi giorni. Dopo quello dello scorso 8 marzo, che come vi abbiamo raccontato ha coinvolto i mezzi pubblici, la prossima data in cui i lavoratori incroceranno le braccia è quella del 17 marzo 2023. In questo venerdì, infatti, è previsto uno sciopero del trasporto aereo, che potrebbe comportare cancellazioni di voli, variazioni di orario e disagi per circa 100.000 passeggeri.

Sciopero 17 marzo, gli orari

Lo sciopero è stato indetto a livello nazionale da Cub, Uilt-Uil, Ugl-Ta, Cgil e Flai trasporti e servizi e coinvolgerà diversi aeroporti: da Milano Linate a Roma Fiumicino. I sindacati agiranno su regimi orari diversi: da un minimo di 4 ore fino a un massimo di 24. Le sigle Flai trasporti e servizi, Osr Cub trasporti e Cub si fermano per 24 ore, in particolare su Milano Linate. Il personale aeroportuale dell’aeroporto di Pisa si fermerà per 4 ore (dalle ore 10 alle ore 14).

Il personale nazionale iscritto alla Ugl-Ta sciopererà dalle ore 11 alle ore 15. Il personale Air Dolomiti dalle ore 13 alle ore 17. Il personale Atitech di Roma Fiumicino dalle ore 13 alle ore 17. Il personale della società Gh Catania dalle ore 10 alle ore 14.

Sciopero 17 marzo, il perché della protesta

Gli operatori del settore aeroportuale, come segnalato da Tgcom24, continuano a scioperare da ormai un anno chiedendo una retribuzione economica migliore, una modifica degli orari e delle condizioni di lavoro.

Prima di mettersi in viaggio, è consigliabile quindi contattare la propria compagnia aerea per avere la possibilità di essere messi al corrente di eventuali cambiamenti in merito all’agitazione prevista per il 17 marzo 2023.

Sciopero 17 marzo, i voli garantiti

Come ogni sciopero, però, ci saranno delle eccezioni. Infatti saranno operati tutti quei voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00 e tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. Saranno quindi garantiti i seguenti voli:

AEZ 2552 ALGHERO (LIEA) FIUMICINO (LIRF)

AEZ 2553 FIUMICINO (LIRF) ALGHERO (LIEA)

EJU 2909 MALPENSA (LIMC) OLBIA (LIEO)

EJU 2910 OLBIA (LIEO) MALPENSA (LIMC)

VOE 1135 FIUMICINO (LIRF) OLBIA (LIEO)

VOE 1134 OLBIA (LIEO) FIUMICINO (LIRF)

VOE 1579 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ)

VOE 1578 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN)

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

RYR 6282 PALERMO (LICJ) VERONA (LIPX)

RYR 6283 VERONA (LIPX) PALERMO (LICJ)

RYR 480 CAGLIARI (LIEE) VERONA (LIPX)

RYR 481 VERONA (LIPX) CAGLIARI (LIEE)

È poi assicurata la partenza dei voli intercontinentali, con tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché i seguenti voli intercontinentali in partenza:

Medio Oriente

MSR 706 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

MEA 235 FIUMICINO (LIRF) MALPENSA (LIMC) BEIRUT (OLBA)

UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

SVA 208 FIUMICINO (LIRF) RIYADH (OERK)

EJU 2567 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

ETH 727 FIUMICINO (LIRF) ADDIS ABEBA (HAAB)

ITY 806 FIUMCINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

ELY 386 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKBK)

NOS 5386 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDW)

Nord America

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ITY 604 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

DAL 173 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

AAL 719 FIUMICINO (LIRF) PHILADELPHIA (KPHL)

ACA 895 MALPENSA (LIMC) MONTREAL (CYUL)

Sud America

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

ITY 674 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

NOS 530 MALPENSA (LIMC) POINTE A PITRE (TFFR)

Centro America e Sub Area Caraibica

NOS 522 VERONA (LIPX) LA ROMANA (MDLR)

Sub area Sud Est Asiatico

NOS 763 MALPENSA (LIMC)

ALMATY (UAAA) SIA 377 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

Sub area Giappone e Corea

KAL 928 MALPENSA (LIMC) INCHEON (RKSI)