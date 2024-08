Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Esodo estivo, le strade più trafficate 9-11 agosto, da bollino nero

Con l’approssimarsi del terzo fine settimana di agosto, le strade italiane si apprestano a vivere uno dei momenti più intensi dell’estate. L’esodo di milioni di persone, in gran parte dirette verso le località di villeggiatura, trasformerà le principali arterie in un flusso continuo di veicoli. Le partenze in massa per Ferragosto, tradizionale periodo di ferie per gli italiani, renderanno le strade particolarmente trafficate, con previsioni che indicano possibili disagi già a partire da venerdì 9 agosto.

Giornate di traffico intenso nel weekend 1o-11 agosto

Il weekend del 10-11, pochi giorni prima di ferragosto, sarà uno dei momenti più critici per la viabilità estiva. Le previsioni indicano un forte incremento del traffico a partire dalla mattina di venerdì 9 agosto, con un bollino giallo per segnalare un’intensità di traffico crescente. Nel pomeriggio dello stesso giorno, il bollino diventerà rosso, prevedendo un ulteriore aumento dei veicoli sulle strade.

Sabato 10 agosto, invece, sarà la giornata più complicata: la mattinata è contrassegnata dal bollino nero, simbolo di una situazione particolarmente difficile per chi viaggia. La circolazione dovrebbe migliorare leggermente nel pomeriggio, con un ritorno al bollino rosso, ma restano attesi flussi veicolari molto elevati.

Per domenica 11 agosto, il traffico inizierà a intensificarsi già in mattinata, con un bollino giallo. La situazione peggiorerà nel pomeriggio, quando le previsioni indicano un aumento dei rientri dalle località di villeggiatura, portando al bollino rosso. I flussi più intensi saranno concentrati lungo le principali arterie in uscita dai grandi centri urbani, come l’A1 Milano-Napoli, l’A14 Bologna-Taranto e l’A30 Caserta-Salerno, oltre all’A8 Milano Laghi.

Le strade più coinvolte dall’esodo estivo saranno quelle che collegano i grandi centri urbani con le località di vacanza, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica. Anche i valichi di confine con la Francia, la Slovenia e la Croazia saranno tra i punti nevralgici, con un flusso costante di veicoli in uscita dal Paese. Domenica pomeriggio, infine, assisteremo al rientro di chi ha deciso di trascorrere fuori il weekend, con un ulteriore incremento del traffico in prossimità delle città.

Ecco quali saranno le strade più trafficate secondo i dati Anas:

A2 “Autostrada del Mediterraneo”, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria;

Strada statale 106 “Jonica” e strada statale 18 “Tirrena Inferiore” in Calabria;

Autostrada A19 Palermo-Catania e autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia;

Strada statale 131 “Carlo Felice” in Sardegna;

Strada statale 148 Pontina nel Lazio, particolarmente trafficata, che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio;

Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis), che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord-est con il centro Italia;

Direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria) e SS16 “Adriatica” (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Per mitigare i disagi e favorire la circolazione, Anas ha deciso di sospendere temporaneamente oltre 900 cantieri su tutto il territorio nazionale, riducendo così le possibili interferenze con i flussi di traffico. Questa misura, pensata per agevolare gli spostamenti, mira a garantire un viaggio più scorrevole lungo le principali direttrici.

Agevolazioni per facilitare la circolazione

Per facilitare il traffico, sono stati disposti divieti di circolazione per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate in specifici orari: venerdì 9 agosto dalle 16 alle 22, sabato 10 agosto dalle 8 alle 16, e domenica 11 agosto dalle 7 alle 22. Questa misura mira a ridurre i possibili ingorghi e a rendere la viabilità più scorrevole durante le ore di punta.