Covid, a febbraio cambiano le regole in aeroporto: cosa bisogna fare

Il Covid non è scomparso, e non ha smesso di influenzare le nostre vite. Nella settimana tra il 23 e il 29 gennaio, l’incidenza di nuovi casi identificati e segnalati in Italia è in diminuzione rispetto alla precedente settimana di monitoraggio. Si riduce l’impatto sugli ospedali con tassi di occupazione dei posti letto in diminuzione sia nelle aree mediche che nelle terapie intensive. Il che è chiaramente un’ottima notizia. Ma il virus resta tra noi.

Il ministero della Salute continua a ribadire la necessità di continuare ad adottare le misure comportamentali individuali e collettive previste o raccomandate, l’uso della mascherina, l’aereazione dei locali, l’igiene delle mani e particolare attenzione nelle situazioni di assembramento.

Più di tutto, ciò che è davvero fondamentale è la copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione e il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie fragili e immunodepresse.

Cos’è il Covid “latente”: il test è negativo ma la malattia può essere mortale

Cosa prevede la nuova ordinanza Covid per chi viaggia

In altre parti del mondo, come in Cina, il virus è riesploso. Nonostante Pechino abbia deciso di riaprirsi al mondo dopo 3 anni di lockdown forzato, i casi di positività sono tornati a crescere. Proprio a fronte di questa situazione, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato il 30 gennaio una nuova ordinanza con cui fissa nuove regole, ai fini della identificazione e del contenimento della diffusione di possibili varianti del virus.

Si tratta tuttavia di una misura temporanea, in vigore solo un mese, dal 1° febbraio fino al 28 febbraio 2023, salvo proroghe. Le disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Ma cosa cambia quindi per i viaggiatori?

Tutti i viaggiatori sono di fatto sottoposti a due misure: una è un obbligo di legge, l’altra è considerata una forte raccomandazione. Nello specifico, ecco cosa cambia:

per tutti coloro che entrano in Italia dalla Cina , ora vige l’ obbligo di presentazione alla compagnia aerea, all’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti la partenza dalla Cina, a un tampone molecolare o rapido negativo

, ora vige l’ di presentazione alla compagnia aerea, all’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, antecedenti la partenza dalla Cina, a un per tutti i viaggiatori, e soprattutto per i soggetti vulnerabili o con sintomi respiratori, è fortemente raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2 o superiore in volo, all’interno degli aerei dunque, e negli aeroporti.

Covid, al via il vaccino spray: quando arriva e come funziona

L’ordinanza specifica anche che, su decisione dell’Autorità USMAF competente, a tutti coloro che entrano in Italia dalla Cina possono essere eseguiti ulteriori tamponi a campione al momento dell’arrivo in aeroporto.

A chi non si applicano le nuove regole in vigore a febbraio

A condizione che non insorgano sintomi potenzialmente riconducibili al Covid, le nuove disposizioni non si applicano in determinati casi specifici:

ai minori di 6 anni

ai membri dell’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci

ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari

al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali

al personale delle Forze di Polizia, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni.

Dove comprare mascherine a prezzo scontato

Ricordiamo intanto che sono tantissimi i modelli di mascherine in circolazione: si possono acquistare sia online che nei supermercati, in farmacia o nei negozi. Su Amazon per esempio:

Mascherina chirurgica più venduta:

ALFAMED 50 Mascherine Chirurgiche 100% Made in ITALY Certificate CE, 3 Strati Traspirante Con Nasello Regolabile

Mascherina chirurgica più venduta di colore nero:

BLACK SHIELD 100 Pezzi Mascherine Chirurgiche Certificate CE Nere 3 veli – Dispositivo Medico di Tipo I

Mascherina Amazon’s Choice in tantissimi colori:

Mascherine per bambini colorate:

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.