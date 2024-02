Il certificato di residenza in Poste Italiane viene rilasciato in carta libera o in bollo. Ci si può rivolgere allo sportello o fare da soli presso l'Area Self

Richiedere il certificato di residenza in Posta è possibile: Poste Italiane si sta trasformando in uno sportello unico della pubblica amministrazione dove i cittadini possono ottenere documenti e certificati fino ad oggi rilasciati unicamente da anagrafe comunale, tribunale, Inps, questura e motorizzazione civile.

Certificato di residenza in Poste Italiane

I documenti e gli attestati ottenibili presso gli uffici postali, fra i quali come detto c’è anche il certificato di residenza, sono una novità introdotta dal Progetto Polis realizzato nell’ambito del piano piano comunitario Next Generation Eu. La ratio alla base del progetto è quella di sfruttare la diffusione capillare di Poste Italiane sul territorio italiano per ottenere il doppio vantaggio di decongestionare gli uffici pubblici e di venire incontro alle necessità dei cittadini, talvolta poco avvezzi nel richiedere certificazioni online direttamente dal computer di casa.

In prospettiva, Poste permetterà di ottenere certificazioni e documenti con un’offerta multicanale basata su

sportello in ufficio postale;

totem;

ATM evoluto;

call center;

web.

L’obiettivo è quello di consentire all’utenza una fruizione completa dei servizi 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Ogni certificato viene emesso in formato non modificabile, riporta il logo del ministero dell’Interno, la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente” e il QR code che ne garantisce l’autenticità. Ogni documento viene rilasciato per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Come trovare un ufficio postale abilitato

Il Progetto Polis è in piena fase di realizzazione, ragion per cui non tutti gli uffici postali sono attualmente abilitati. E non tutti i certificati e i documenti sono attualmente disponibili in Posta.

Poste Italiane mette a disposizione i certificati disponibili sul portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) sia in bollo che in carta libera. I documenti emessi restano validi per 3 mesi a partire dalla data di rilascio.

Attualmente è possibile richiedere un certificato di residenza tramite servizio allo sportello o tramite l’Area Self.

Qui abbiamo parlato di tutti i certificati e i documenti richiedibili presso Poste Italiane.

Certificato di residenza alla Posta presso sportello

Per trovare un ufficio postale abilitato occorre visitare la pagina relativa ai certificati anagrafici sul sito Poste.it. Poi occorre cliccare “Servizi allo sportello”. C’è un link da cliccare alla voce “Cerca l’ufficio postale Polis”. Si aprirà l’elenco degli uffici abilitati. La sperimentazione è partita coinvolgendo un solo ufficio postale per regione. L’elenco verrà progressivamente aggiornato tenendo il passo dell’implementazione del servizio.

È necessario portare con sé:

codice fiscale;

documento di identità in corso di validità.

Il servizio da sportello ha un costo di 2,15 euro per singolo documento stampato in carta libera. Chi richiede il certificato di residenza in bollo, pagherà il costo dell’imposta di 16 euro direttamente allo sportello sommandolo al costo del servizio (16 + 2,15 = 18,15 euro).

Dallo sportello è possibile ottenere la stampa del certificato. Da Area Self è invece possibile ottenere anche l’invio tramite email.

Certificato di residenza alla Posta presso Area Self

Per trovare la più vicina Area Self di Poste Italiane è necessario visitare la pagina Cerca Ufficio Postale o Punto Poste del portale. Dal menu “Servizi” bisogna flaggare la voce “Servizi della Pubblica Amministrazione – Polis”. Questo darà il via alla ricerca. Gli uffici verranno geolocalizzati sulla mappa. Un elenco, con indirizzi e altri dettagli, si aprirà sotto la mappa.

È necessario portare con sé:

l’identità digitale Spid;

o in alternativa la CIE (Carta di Identità Elettronica). Al momento l’accesso con CIE è consentito solo tramite smartphone attraverso l’applicazione CieID. Gli smartphone devono essere dotati di sistemi operativi almeno Android (almeno nella versione 6.0) o iOS (almeno nella versione 13).

I certificati da Area Self sono gratis, ma sono disponibili esclusivamente in carta libera. Chi avesse la necessità di ottenere un certificato di residenza in bollo dovrà necessariamente presentarsi fisicamente allo sportello pagando il costo del servizio (16 euro per il documento in bollo + 2,15 euro per il costo del servizio = 18,15 euro).

Da Area Self è possibile visualizzare il proprio certificato sullo schermo e stamparlo. Chi ha precedentemente registrato il proprio indirizzo mail sul sito dell’ANPR, può anche richiedere l’invio per mail.

Chi può richiedere i certificati

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti in Italia o residenti all’estero purché iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). I dati contenuti nella documentazione riportano le informazioni disponibili in base ai dati presenti nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Eventuali variazioni vanno prima comunicate al Comune di competenza.

È possibile richiedere certificati per sé stessi o per i propri familiari, ma solo a patto che siano registrati nel proprio nucleo familiare presso ANPR.

Tutti i certificati di residenza di Poste Italiane

Oltre al classico certificato di residenza, è possibile richiedere in Posta anche altri due certificati di residenza.

Il certificato di residenza Aire è un documento che riporta la residenza di un cittadino che sia emigrato in un paese estero. Il certificato di residenza Aire contiene dati circa l’indirizzo estero di residenza. Va richiesto presso l’ultimo comune italiano in cui l’interessato ha avuto la sua residenza prima di emigrare. Oppure può essere richiesto in Posta.

è un documento che riporta la residenza di un cittadino che sia emigrato in un paese estero. Il certificato di residenza Aire contiene dati circa l’indirizzo estero di residenza. Va richiesto presso l’ultimo comune italiano in cui l’interessato ha avuto la sua residenza prima di emigrare. Oppure può essere richiesto in Posta. Il certificato di residenza in convivenza è un documento che attesta la convivenza di fatto tra due persone. Per convivenza di fatto si intende quel legame fra due persone che siano maggiorenni, unite da uno stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nello stesso comune e coabitanti allo stesso indirizzo, non vincolate da parentela (nemmeno tramite rapporti sorti in seguito ad adozione) e libere (cioè non sposate né in unione civile, fra di loro o con altre persone).