Allerta meteo, violenti temporali e grandine: le regioni a rischio

Dopo quasi tre mesi di caldo torrido che ha fatto registrare temperature record su tutto il territorio nazionale – con un’assenza prolungata di precipitazioni che ha causato la più grave crisi idrica del nostro Paese dal Dopoguerra ad oggi – la situazione climatologica delle ultime ore presenta diverse novità che riguardano buona parte delle regioni italiane da Nord a Sud.

Si tratta di una buona notizia per contrastare l’emergenza siccità che ha messo in ginocchio interi comparti produttivi, in primis l’agricoltura e l’allevamento, con aziende e imprese impossibilitate a svolgere il proprio lavoro per la mancanza d’acqua ormai costante nei principali fiumi italiani, ma anche nei torrenti secondari più vicini alle fonti. Una condizione che ha costretto il governo presieduto da Mario Draghi ad elargire diverse centinaia di milioni di euro per soccorrere le realtà portate allo stremo.

Allerta meteo su molte regioni italiane: cosa succede da Nord a Sud nel fine settimana e per Ferragosto

Ma, come si diceva, il quadro generale sta subendo uno stravolgimento che gli esperti si attendevano ormai da diverso tempo e che si sta materializzando nei giorni a cavallo di Ferragosto. Infatti, come riportato dagli scienziati, un nucleo di depressione fredda sta attraversando l’Italia in maniera importante, portando con sé un’instabilità atmosferica che ha indotto i vertici nazionali e territoriali della Protezione civile a diramare una serie di allerte meteo per quanto riguarda le giornate di sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 agosto.

Come riportato sulle principali agenzie di informazione e su diverse testate online, il vortice gelido di bassa pressione in queste ore transiterà da Nord verso Sud lungo le aree balcaniche, determinando condizioni di instabilità su gran parte delle nostre regioni centrali e al Sud. Sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose. Un fattore che potrebbe causare gravi criticità idrogeologiche nelle aree maggiormente colpite dalle precipitazioni.

La Protezione civile emana un’allerta meteo per le precipitazioni in arrivo: tutte le regioni coinvolte e le aree a rischio

Sulla base della situazione in atto in queste ore e sui cambiamenti previsti per tutto il periodo centrale del mese, il Dipartimento nazionale della Protezione civile già nei giorni scorsi aveva valutato per la giornata di oggi (sabato 13 agosto) la necessità di indire l’allerta gialla per ben dieci regioni del nostro Paese: si tratta della Campania, del Lazio, della Calabria, della Puglia, della Basilicata, del Molise, dell’Abruzzo e di territori isolati di Toscana, Sardegna e Sicilia.

I fenomeni saranno accompagnati da pioggia di forte intensità e da una frequente attività elettrica – con raffiche di fulmini visibili platealmente ad occhio nudo – ma anche da violente grandinate e da forti raffiche di vento. Una previsione che lascia presagire l’estensione dell’allerta anche per i prossimi giorni, con la speranza che non venga portata a livello arancione o addirittura rosso.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato con cadenza quotidiana in base alle nuove rilevazioni atmosferiche e all’evolversi della situazione, tenuta sotto monitoraggio ora dopo ora. Ogni report diffuso dagli esperti è disponibile sul sito del Dipartimento nazionale della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), che al suo interno presenta anche le norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.