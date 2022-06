Truffe vacanze estive: i consigli per non lasciarsi ingannare

“Con l’avvicinarsi del periodo estivo il numero delle persone che prenotano ed acquistano “in Rete” viaggi e vacanze è in costante aumento – dichiara il Dott. Alberto Di Cuffa, Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Trentino Alto Adige, complice anche la. Purtroppo non sempre queste attività risultano immuni da rischi, cosi come rilevato dalle segnalazioni di truffa pervenute al portale della Polizia Postale http://www.commissariatodips.it talvolta – continua il Vice Questore Dott. Di Cuffa –di siti “civetta” artatamente contraffatti o di singoli individui senza scrupoli, che pubblicizzano pacchetti vacanze a prezzi scontatissimi nascondendo vere e proprie truffe. Il nostro obiettivo – conclude il Dirigente della Polizia Postale – è anche aiutare gli utenti a comprare in totale tranquillità indipendentemente dal proprio livello di informatizzazione. Per questo motivo abbiamo realizzato in collaborazione con Airbnb una, con alcuni utili consigli e pratici suggerimenti per acquisti online senza problemi”.