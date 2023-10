Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Chi avesse intenzione di passare le sue vacanze alle Maldive avrà presto un’opzione in più: la compagnia Beond è pronta a debuttare con un pacchetto che prevede un volo di andata e ritorno, con partenza da Milano Malpensa, viaggio in poltrone business (che si trasformano in letti), pasti a bordo “da stella Michelin” cucinati da uno chef e autista privato per il trasporto tra casa e aeroporto. Il tutto alla cifra di 4mila euro a passeggero.

Voli Milano-Maldive con Beond

Il volo extralusso Malpensa-Malé decollerà due volte a settimana a partire dalla fine di marzo 2024. La compagnia ha scelto Milano perché ritiene che l’upper class del Nord Italia possa trovare appetibile la proposta. Milano va così ad aggiungersi alle altre città europee collegate, ovvero Monaco e Zurigo. Le città extra-Ue interessate sono Riyadh e Dubai. A marzo 2024 si decolla dunque, ma le vendite inizieranno già da novembre 2023.

I viaggi avverranno a bordo di un bimotore Airbus A319 da 44 posti risalente a una ventina d’anni fa: il velivolo era precedentemente utilizzato da easyJet. Il piccolo aereo ha 11 file di sedili (2 a destra e 2 a sinistra separate da un corridoio).

La flotta Beond

Beond al momento possiede solo questo velivolo ma l’ambizione è quella di espandere la flotta: “Aspettiamo che ci vengano consegnati i nuovi A321LR con 68 sedili”, commenta l’amministratore delegato Tero Taskila citato dal Corriere della Sera. Il vettore punta a mettere in piedi una flotta di 30 aerei entro cinque anni per collegare 60 destinazioni con le Maldive. L’attuale presenza di un solo vettore potrebbe però rappresentare un problema in caso di imprevisti tecnici.

Scalo a Dubai

Date le dimensioni ridotte del serbatoio il bimotore verrà costretto a fare scalo a Dubai per i rifornimenti (Al Maktum o Dubai World Central).

Tre le tariffe per volare con Beond

Se il prezzo medio annunciato di un volo dall’aeroporto di Milano Malpensa a Malé è di 4mila euro, il costo effettivo può variare a seconda della scelta della tariffa. Beond offre tre opzioni:

Delight è la più economica e non permette di accedere al lounge, richiede un pagamento extra per i sedili premium e non offre il servizio di trasferimento tramite autista;

è la più economica e non permette di accedere al lounge, richiede un pagamento extra per i sedili premium e non offre il servizio di trasferimento tramite autista; Bliss è la tariffa intermedia e con circa 250 euro in più (verificati sulla tratta Monaco-Malé) colma le lacune dell’opzione Delight;

è la tariffa intermedia e con circa 250 euro in più (verificati sulla tratta Monaco-Malé) colma le lacune dell’opzione Delight; con altri 250 euro circa è possibile viaggiare in classe Opulence, che ha tutti i comfort della tariffa precedente e in più permette di imbarcare bagagli più pesanti sia in stiva che in cabina. Possibile anche cambiare le date dei biglietti.

Il confronto con altre compagnie aeree

Il target di Beond è rappresentato da persone abbienti pronte a spendere cifre importanti per esperienze top.

Per curiosità abbiamo fatto un paragone con due compagnie di linea: Lufthansa e Turkish Airlines, ipotizzando un viaggio per una sola persona da Milano a Malé con partenza lunedì 6 maggio 2024 e ritorno domenica 12 maggio.

La compagnia Lufthansa in andata offre una tariffa base da 311 euro e varie altre possibilità fino ad arrivare a una tariffa business da oltre 4mila euro.

Per il ritorno sono disponibili due soli voli in economy da poco più di 500 euro.

Turkish Airlines in andata ha tariffe da un minimo di 391 euro a un massimo di 1.525 euro.

Per il ritorno si parte dai 390 euro per arrivare ai 2.400.