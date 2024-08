Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: iStock Stazione di Milano Centrale

Agosto non sarà un mese semplice per i viaggi in treno. Al netto di un prevedibile aumento dei passeggeri in tutt’Italia, si prevedono numerosi rallentamenti e disagi. Il motivo? Lavori di potenziamento strutturale programmati sulla rete alta velocità. Si consiglia dunque di verificare gli aggiornamenti dei propri spostamenti, al fine di non incappare in amare sorprese.

Nuovi orari

Sia Trenitalia che Italo hanno dovuto riprogrammare gli orari delle proprie corse sulle linee ad alta velocità. Le tratte più colpite sono le seguenti:

Torino-Milano-Venezia;

Milano-Bologna;

Roma-Firenze Direttissima.

In linea generale sono stati indicati dei tempi di percorrenza più lunghi rispetto al solito, così da tener conto dei ritardi provocati dai lavori di potenziamento strutturale. Dal 12 al 18 agosto, per evidenziare un esempio eclatante, i tempi di percorrenza sulla Milano-Bologna sono aumentati fino a due ore. Ciò a causa di una linea parzialmente interrotta.

Ci saranno modifiche in relazione ai treni di lunga percorrenza di Trenitalia. L’azienda ha provveduto ad avvisare i clienti delle Frecce interessate, inviando circa 17mila mail e 800 sms. Unicamente nel caso di ritardi superiori a 60 minuti, così come episodi di cancellazioni/limitazioni, è stata data la chance ai clienti di riprogrammare il viaggio o rinunciarvi. Questa seconda opzione prevede ovviamente il rimborso integrale del titolo di viaggio.

A fronte dei prevedibili disagi, nelle stazioni maggiormente colpite è stato previsto un aumento della presenza di bus da sfruttare come servizi sostitutivi. Ciò a partire dallo scorso 26 luglio. Al tempo stesso è stato incrementato il numero di soggetti appartenenti al personale di assistenza. A ciò si aggiunge un aumento delle scorte d’acqua da fornire ai clienti in condizioni di anormalità di servizio. I canali Trenitalia ufficiali sono stati aggiornati con le nuove variazioni orarie. Sito e app sono le vie migliori per informarsi ma, in caso di situazioni particolari, è possibile contattare il numero verde 800 89 20 21. Al tempo stesso, ma lo si sconsiglia, data la mole di passeggeri in estate, ci si può rivolgere a biglietterie e desk di assistenza in stazione.

Le tratte interessate

I lavori annunciati sulla rete avranno un impatto evidente tanto sui cittadini italiani quanto sui turisti. Il Codacons ha fatto sentire la propria voce, spiegando di apprezzare gli sforzi della società per garantire i diritti e limitare i disagi ma “è innegabile che le modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza causeranno disagi a coloro che avevano programmato di raggiungere le località di villeggiatura in treno, così come ai tanti turisti che ad agosto visiteranno il nostro Paese. Lavori che si aggiungono ai tanti problemi tecnici registrati già a luglio sulla linea ferroviaria, con ben 74 casi di rallentamenti o sospensioni della circolazione non causati da maltempo, incendi, caduta alberi o altre cause di forza maggiore monitorati dal Codacons solo nel periodo compreso tra il 16 e il 25 luglio”.

Anche Italo ha provveduto ad avvertire i viaggiatori che avevano già acquistato il proprio tagliando, offrendo le necessarie garanzie di tutela. Su sito e app le tratte interessate sono segnalate con i nuovi orari e nell’area news vengono riportati tutti gli aggiornamenti, con le relative date in cui si prevedono i maggiori problemi.

Da linea Milano-Bologna sarà parzialmente interrotta dal 12 al 18 agosto, con aumento dei tempi di percorrenza fino a 120’. Dal 19 al 25 agosto, invece, ci saranno riduzioni di velocità. Nel mirino soprattutto treni Frecciarossa su Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno, tra cancellazioni e percorrenze allungate. Si provvederà invece alla deviazione sulla linea convenzionale tra Orvieto e Chiusi di 3 treni tra Intercity e Intercity Notte.

La linea Direttissima Firenze-Roma sarà interrotta dal 12 al 24 agosto, precisamente nella tratta Chiusi-Orvieto. Dal 24 al 25 agosto, invece, ci saranno riduzioni di velocità. Dal 19 al 23 agosto, invece, tale situazione comporterà rallentamenti sulla Milano-Bologna alta velocità. In questo caso i tempi di percorrenza potrebbero aumentare fino a 80 minuti. Dal 24 al 25 agosto, invece, ci saranno rallentamenti sulla Direttissima da 5 a 60 minuti, a seconda del treno.

Fino al 20 agosto si prevede un’interruzione totale per la tratta Verona-Vicenza. Ci saranno inoltre rallentamenti prima e dopo la chiusura della linea, fino al 26 agosto. Il tutto in relazione alla realizzazione della AV/AC Milano-Venezia. Si prevedono inoltre cancellazioni, limitazioni e deviazioni per le Frecce, fino a 90’ da Venezia a Milano e fino a 150’ in senso opposto.

La linea Bologna-Prato subirà un’interruzione continuativa di linea fino all’8 settembre, nello specifico nella tratta Pianoro-San Benedetto. Si procederà a cancellare e sostituire i collegamenti con dei bus. Si prevedono inoltre anche delle rimodulazioni degli orari per alcune tratte Intercity e Intercity Notte.

Per quanto concerne i valichi, infine, saranno cancellati tutti i collegamenti Eurocity da Domodossola a Milano e viceversa. Il tutto sostituito da bus tra Milano e Domodossola, così come tra Milano, Losanna e Ginevra. Sono programmati inoltre lavori sulla Domodossola-Iselle dal 9 al 30 agosto. Sulla Milano-Domodossola, invece, si proseguirà fino all’8 settembre.