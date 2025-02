Ecco dove conviene tenere il proprio denaro per guadagnare qualcosa e quali prodotti scegliere in Posta o in banca tra conti deposito, libretti di risparmio e bfp

Fonte: ANSA Soldi in posta o in banca, dove conviene?

Sarà capitato a molti di chiedersi dove conviene tenere i propri soldi se in Posta o in banca. Il tasso di inflazione, infatti, nell’area Euro ha raggiunto il 2,5% lo scorso gennaio, contro il 2,4% di dicembre mentre i tassi di interesse oscillano di continuo.

Ebbene, la scelta su dove mettere il proprio capitale dipende da vari fattori, come la necessità di liquidità e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Prodotti come i conti deposito e i buoni fruttiferi postali, infatti, offrono interessi maggiori solo se il denaro resta vincolato per un determinato periodo. Con i guadagni che si otterranno, però, non si potranno fare grandi cose ma almeno garantiranno una certa sicurezza sul capitale. Ecco dunque maggiori dettagli in merito.

I pro e i contro di tenere denaro in Posta o in banca

Ci sono dei pro e dei contro nel tenere i soldi in Posta o in banca.

Partiamo da Poste e dai prodotti nei quali è possibile lasciare fermo il proprio denaro. Ebbene, il lato positivo è che sia i libretti di risparmio che i buoni fruttiferi postali sono sicuri perché garantiti dallo Stato Italiano. Questi ultimi, poi, così come le offerte che si possono attivare sul libretto Smart, garantiscono rendimenti sicuri anche se non elevati.

Il lato negativo del tenere i propri soldi parcheggiati sui libretti sono sicuramente gli interessi pari allo zero, se non si attiva un’offerta Supersmart.

Tra i vantaggi offerti ai risparmiatori dalle banche c’è la possibilità di aprire i conti deposito. Spesso, infatti, tali prodotti offrono rendimenti più alti dei buoni postali e dei libretti. Inoltre sono coperti dal Fidt, ovvero dal Fondo Interbancario di Garanzia, fino a 100 mila euro per correntista.

I contro riguardano invece i conti correnti che, come i libretti postali standard, offrono spesso interessi quasi nulli.

Migliori soluzioni per tenere i soldi in banca

Come detto, tra le migliori soluzioni offerti dalle banche per investire il proprio denaro ci sono i conti correnti e i conti deposito. I primi garantiscono una piena operatività ma offrono interessi minimi mentre i secondi non hanno operatività ma danno la possibilità di guadagnare interessi discreti.

A chi si chiede quindi qual è il miglior conto deposito del momento, la risposta è che ce ne sono diversi che offrono fino al 4% annuo lordo come quello di banca Ing e Illimity. Con la prima, tale rendimento si ottiene per dodici mesi senza vincolo di denaro. Con il secondo istituto di credito si ottiene un tasso fino al 4,10% sui depositi a 36 mesi.

Buoni fruttiferi postali e offerte Supersmart

Conviene anche tenere i soldi in Posta se si decide di sottoscrivere dei buoni fruttiferi postali o delle offerte Supersmart (se si ha un libretto Smart). I conti correnti di Poste, infatti, offrono dei tassi molto bassi mentre con i depositi Supersmart si ottengono interessi più vantaggiosi. Questi ultimi arrivano fino al 2,25% annuo lordo, a scadenza dopo 180 giorni nel caso dell’offerta Young e dopo 364 giorni nel caso della promozione per i pensionati.

Per quanto riguarda invece i buoni postali, quelli che offrono dei rendimenti annui lordi più alti, che arrivano fino al 3% alla scadenza, sono gli ordinari e i 3×4. Si tratta però di investimenti di lungo periodo in quanto mentre i primi durano fino a venti anni, i secondi fino a dodici.