Tutti i supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta: l’elenco

Che sia per comprare le uova di Pasqua all’ultimo momento, per improvvisare un pranzo non preventivato o comprare il necessario per un picnic all’aria aperta, è importante sapere quali sono i market e i supermarket aperti a Pasqua e a Pasquetta. Molte catene hanno infatti deciso di non abbassare le serrande e permettere ai loro clienti di effettuare gli acquisti dell’ultimo munito anche in questi giorni di festa.

Di seguito la lista dei marchi che aprono nel week-end e lunedì, e gli orari. Consigliamo di visitare sempre il sito ufficiale dei vari brand per avere la conferma dell’effettiva chiusura o direttamente chiamare il punto vendita o parlare con il personale nei giorni precedenti alle festività.

Un altro consiglio utile è quello di non fare affidamento ai motori di ricerca e alle applicazioni di terze parti, che potrebbero non avere informazioni aggiornate riguardo le aperture straordinarie, né un calendario apposito per i giorni di festa.

Bennet

Da parte della catena italiana non ci sono indicazioni univoche per i propri punti vendita. Ogni supermercato Bennet deciderà in autonomia se rimanere aperto durante la domenica di Pasqua e per verificare eventuali variazioni di orario è necessario consultare il sito del marchio.

Carrefour

Scenario eterogeneo su tutto il territorio anche per il gruppo Carrefour tra mini-market, supermercati e ipermercati. Il colosso francese lascia decidere in maniera indipendente ai propri gestori, e quindi è meglio anche in questo caso visitare la sezione del sito dedicata alla ricerca delle sedi locali.

Conad

A parte qualche limitata eccezione, i supermercati del gruppo Conad dovrebbero essere chiusi a Pasqua, ma ogni punto vendita gestisce in autonomia le aperture festive.

Coop e Ipercoop

Per Pasqua la rete di cooperative Coop e Ipercoop ha adottato la linea della chiusura dei punti vendita. Fanno eccezione quelli della Liguria e il marchio di gastronomia Fiorfood.

Esselunga

Serrande abbassate per Pasqua per la maggior parte dei negozi della catena Esselunga. Tantissimi punti vendita saranno però aperti con orario feriale a Pasquetta.

Eurospin

I negozi Eurospin dovrebbero rimanere chiusi la domenica di Pasqua. Il nuovo volantino parte da martedì 11 aprile, ed è probabile che questo sia indicativo di chiusure diffuse nel giorno di Pasquetta.

Iper

Tutti i negozi Iper sono chiusi a Pasqua. Sono invece tutti aperti a Pasquetta, ma molti avranno orari speciali. Anche in questo caso può essere utile consultarli sul sito ufficiale.

Lidl

Tutti i negozi Lidl chiudono a Pasqua. A Pasquetta i punti vendita sono aperti, ma in alcuni casi con orario ridotto.

Pam Panorama

La maggior parte dei punti vendita Pam Panorama è chiusa a Pasqua. Aprono quasi tutti a Pasquetta, in alcuni casi con orario ridotto.

Penny Market

Tutti i Penny Market sono chiusi a Pasqua. Dovrebbero invece aprire tutti a Pasquetta, ma si potrà fare la spesa nella maggior parte dei negozi di quartiere solo di mattina.

Unes

Molti negozi Unes sono aperti sia a Pasqua che a Pasquetta, ma solo di mattina.