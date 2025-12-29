Supermercati aperti il 31 dicembre 2025: orari e aperture di tutte le catene per la spesa di fine anno

iStock I supermercati aperti il 31 dicembre e gli orari in cui fare la spesa

Come accade ogni anno, non esiste una regola unica valida per i supermercati aperti il 31 dicembre 2025. Aperture e orari dipendono dalle singole catene e, spesso, dalle decisioni dei punti vendita locali. Per questo motivo è sempre consigliabile verificare in anticipo gli orari del supermercato di riferimento.

Aldi, Esselunga e Lidl

Per Aldi, Esselunga e Lidl il 31 dicembre 2025 è generalmente una giornata di apertura, ma con orari ridotti rispetto allo standard feriale. I supermercati di queste catene restano operativi soprattutto nella fascia mattutina e nel primo pomeriggio, per poi chiudere in anticipo rispetto al solito.

La chiusura è invece prevista per il 1° gennaio 2026. Le variazioni tra un punto vendita e l’altro possono essere significative, soprattutto nelle grandi città, ed è quindi opportuno consultare i siti ufficiali o le app delle singole catene.

MD, Famila, Pam e Iper

MD, Famila e Pam confermano anche per il 31 dicembre 2025 un modello ormai consolidato: apertura garantita nella giornata di San Silvestro, quasi sempre con orari ridotti. In molti casi i supermercati chiudono nel primo pomeriggio, lasciando spazio alla chiusura totale il giorno di Capodanno.

Anche i supermercati Iper seguono una linea simile. Dopo l’apertura del 31 dicembre, spesso limitata a poche ore, il 1° gennaio resta una giornata di stop. Le informazioni dettagliate vengono pubblicate dalle singole insegne nei giorni immediatamente precedenti alle festività.

Bennet

I supermercati Bennet risultano aperti il 31 dicembre 2025, con orari ridotti e chiusura anticipata. Come negli anni precedenti, il 1° gennaio 2026 è invece previsto lo stop totale delle attività. Anche in questo caso, eventuali eccezioni sono legate a specifiche decisioni territoriali.

Carrefour e Coop, possibili eccezioni locali

Carrefour e Coop adottano una gestione più flessibile delle aperture. Il 31 dicembre 2025 la maggior parte dei punti vendita è aperta, generalmente con orari accorciati, ma la particolarità di queste insegne riguarda la possibilità di eccezioni locali.

In alcune aree ad alta affluenza, come località turistiche, zone centrali delle grandi città o aree di servizio, possono essere previsti orari leggermente più estesi. Per entrambe le catene, la verifica tramite sito ufficiale o app resta fondamentale per evitare sorprese.

Conad

Conad si conferma anche per il 31 dicembre 2025 come una delle reti più presenti sul territorio nazionale. Molti punti vendita restano aperti durante la Vigilia di Capodanno, offrendo un servizio particolarmente utile per chi deve completare la spesa del cenone.

Le aperture non sono uniformi e dipendono dalla gestione locale del supermercato. In numerose regioni, dal Centro al Sud fino alle Isole, sono previste aperture con orari ridotti, concentrate soprattutto nella prima parte della giornata. In alcune zone, Conad garantisce anche punti vendita aperti il 1° gennaio 2026, seppur con orari molto limitati.

Centri commerciali e gallerie

Per i centri commerciali il quadro è simile ma non identico. Il 31 dicembre 2025 la maggior parte delle strutture resta aperta con orari abbreviati, mentre il 1° gennaio è spesso previsto lo stop totale, ad eccezione di cinema, ristorazione o singole attività autorizzate. Anche in questo caso, le regole cambiano da struttura a struttura e il riferimento principale resta il sito ufficiale del centro commerciale.