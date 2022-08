Vendere e comprare tra privati su Vinted

Copywriter e SEO content editor attivo da diversi anni, oggi scrivo testi e contenuti per il web spaziando in modo versatile su diverse tematiche.

Una delle app più in voga del momento è Vinted, un servizio che consente ai privati di vendere e scambiare oggetti nuovi o usati online in maniera semplice e rapida. Utilizzata soprattutto per abbigliamento e accessori, Vinted si è affermata in pochi mesi come una delle piattaforme più ricercate e utilizzate, permettendo a tanti utenti di monetizzare velocemente liberandosi di vestiti e altri oggetti inutilizzati. Ma come funziona? E quanto costa la spedizione dei prodotti su Vinted?

Che cos’è Vinted

Vinted è un sito che permette ai privati di vendere, comprare e scambiare articoli nuovi o di seconda mano. Non è certo il primo servizio online di questo tipo, ma si tratta attualmente di uno dei più utilizzati in assoluto grazie alla facilità d’uso della piattaforma e anche a una intensa campagna di marketing in fase di lancio, che ha invogliato tantissime persone a scaricare e provare l’app.

La possibilità di guadagnare vendendo oggetti ormai inutilizzati, unita alla semplicità della piattaforma, ha spinto in questi mesi Vinted in alto nelle classifiche dei download creando una folta community interessata a scambi e compravendite. Una volta scaricata l’app, caricare i prodotti da vendere o cercare quelli di cui si ha bisogno è molto semplice e intuitivo: basta infatti registrarsi e seguire le indicazioni presenti sullo schermo per completare in pochi minuti le operazioni.

Per proporre qualcosa in vendita, è sufficiente cliccare su VENDI e caricare foto e descrizione dell’articolo, mentre per chi desidera acquistare, una volta individuato il prodotto di proprio interesse, sarà possibile inviare domande al venditore oppure comprare e pagare direttamente in pochi tap.

Uno dei dubbi più frequenti da parte degli utenti Vinted riguarda però le spedizioni: soprattutto chi è alle prime armi, infatti, non sempre sa bene come muoversi per spedire i propri pacchi, così come chi acquista teme di dover sostenere costi eccessivi rispetto al prezzo del solo articolo. Vediamo dunque più nel dettaglio come funziona questa importante parte.

Come si effettua la spedizione su Vinted

Una volta conclusa la vendita del prodotto, l’utente ha 5 giorni lavorativi per spedire l’articolo, pena l’annullamento dell’ordine stesso. È dunque molto importante prendersi cura di questo aspetto per evitare problemi sia con la piattaforma che con l’acquirente.

Innanzitutto va detto che la scelta della modalità di spedizione spetta a chi compra, selezionando però tra quelle rese disponibili dal venditore. In fase di caricamento del prodotto, dunque, l’utente può indicare quali sono le modalità che intende utilizzare per spedire il pacco, avendo cura di scegliere quelle effettivamente utilizzabili in base alle proprie esigenze e al luogo in cui si vive.

Nel momento in cui completa l’ordine, è però l’acquirente a scegliere come ricevere il prodotto, con quale società di spedizione e se con consegna a domicilio o ritiro in un punto autorizzato. Ciò permette di tutelare entrambe le parti perché in base al corriere scelto, Vinted può tracciare il pacco e verificare il corretto svolgimento di tutte le operazioni.

Le opzioni di consegna tra le quali scegliere sono le seguenti:

ritiro presso un punto di ritiro/ufficio postale/locker;

spedizione prepagata con corriere (Poste Italiane, UPS, InPost, BRT) o spedizione personalizzata;

incontro e ritiro a mano.

Quanto costa e chi paga la spedizione su Vinted?

La spedizione su Vinted è sempre a carico dell’acquirente. Può accadere, in alcuni casi, che al venditore venga richiesto un anticipo delle spese, ma queste vengono comunque rimborsate successivamente.

Per quanto riguarda i costi, questi sono ovviamente variabili in base alla modalità di spedizione (Poste Italiane o altri corrieri), alle dimensioni del pacco e al luogo di consegna, dal momento che un maggiore volume della scatola ed eventuali zone remote possono far lievitare il prezzo rispetto alle spedizioni standard.

In generale, comunque, per pacchi di piccole e medie dimensioni si parte da € 3,49 ma a questo importa va aggiunto quello della commissione per protezione acquisti, composto da una quota fissa pari a € 0,70 e una variabile del 5% sul prezzo dell’articolo. La protezione acquisti permette a Vinted di garantire ai propri utenti un’esperienza d’acquisto sicura in ogni fase a fronte di una piccola somma da versare alla piattaforma.

In ogni caso, tutti i costi vengono espressamente segnalati al momento del pagamento del prodotto, così che l’utente possa valutare la spesa totale e decidere se completare la transazione oppure no.