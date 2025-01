Giornalista esperto di economia e sport. Laureato in Media, comunicazione digitale e giornalismo, scrive per diverse testate online e cartacee

Aumenta il prezzo delle sigarette in Italia.

Dal 23 gennaio 2025 scattano gli aumenti per le sigarette, ma non solo. Il rialzo, previsto dalla manovra 2023, rivista da quella 2024, riguarda anche tabacco trinciato e sigari. I nuovi prezzi sono disponibili sul sito dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane e su quello della federazione tabaccai, Fit. Vediamo a quanto ammontano le cifre e quali sono i marchi interessati.

Aumenta il prezzo del tabacco

Le sigarette dunque costano di più a partire da oggi. Non tutti i marchi però hanno subito lo stesso aumento, ma in media per le “bionde” il prezzo è salito di circa 20 centesimi a pacchetto. L’incremento ha coinvolto anche tabacco trinciato e sigari.

La crescita dei prezzi dei prodotti del tabacco è una conseguenza diretta delle modifiche normative introdotte dalle recenti leggi di bilancio. In particolare, l’aumento della componente fissa dell’accisa, passata da 28,20 a 29,50 euro per mille sigarette a partire dal 2025, ha determinato un rincaro significativo dei prezzi al consumo.

Le variazioni riguardano complessivamente 114 marche di prodotti del tabacco lavorato, inclusi brand iconici come Philip Morris, Chesterfield, Merit, Marlboro. Questi ultimi hanno subito un aumento di prezzo significativo, raggiungendo circa 6,50 euro a pacchetto per una confezione da 20. Anche le Diana hanno subito un rincaro, sebbene rimangano tra le marche più economiche con un prezzo di circa 5,30 euro. Per quanto riguarda i sigari, il celebre Antico Toscano Sigaro Nostrano del Brenta 1763 Taliano ha visto aumentare il prezzo della confezione da tre a circa 14,80 euro.

Parallelamente alla comunicazione sull’adeguamento delle accise, è stato diffuso un elenco dei prodotti del tabacco soggetti a variazioni di prezzo. Attenzione: non tutti sono interessati da incrementi e l’entità varia in funzione delle diverse tipologie di tabacco e dei marchi.

Quanto costa un pacchetto di sigarette

Di seguito tutti i prezzi di un pacco di sigarette da 20 (rigido o morbido):

821 Argento – 5.00 euro;

821 Blu – 5.00 euro;

821 Camou – 5.00 euro;

821 Green – 5.00 euro;

821 Rossa – 5.00 euro;

Alluve’ Original – 4.80 euro;

Alluve’ White – 4.50 euro;

American Spirit Original Blue – 6.20 euro;

American Spirit Original Orange – 6.50 euro;

American Spirit Original Yellow – 6.50 euro;

Apache – 4.70 euro;

Apache Blue – 4.70 euro;

Austin Blue – 4.90 euro;

Austin Red – 4.90 euro;

Base Blu – 4.80 euro;

Base Nera – 4.80 euro;

Base Rossa – 4.80 euro;

Benson & Hedges Gold – 6.40 euro;

Benson & Hedges Blue – 5.00 euro;

Benson & Hedges Blue Cartoccio – 5.00 euro;

Benson & Hedges Blue 100s – 5.00 euro;

Benson & Hedges Blue Super S – 5.00 euro;

Benson & Hedges Red – 5.00 euro;

Benson & Hedges Red Cartoccio – 5.00 euro;

Benson & Hedges Red 100s – 5.00 euro;

Benson & Hedges White – 5.00 euro;

Benson & Hedges White 100s – 5.00 euro;

Benson & Hedges Yellow – 5.00 euro;

Benson & Hedges Yellow 100s – 5.00 euro;

Benson & Hedges Yellow Super S – 5.00 euro;

Bentley Azure – 5.00 euro;

Bentley Classic – 5.00 euro;

Black Devil Black – 5.50 euro;

Black Devil Pink – 5.50 euro;

Black Devil Yellow – 4.40 euro;

Burton Blue – 4.80 euro;

Burton Original – 4.80 euro;

Camel Activate – 5.70 euro;

Camel Blue – 5.70 euro;

Camel Blue Cartoccio – 5.40 euro;

Camel Blue 100s – 5.70 euro;

Camel Compact – 5.50 euro;

Camel Compact Filters – 5.20 euro;

Camel Connect Blue – 5.30 euro;

Camel Essential Blue – 5.50 euro;

Camel Orange – 5.70 euro;

Camel Senso Gold – 5.50 euro;

Camel Silver – 5.70 euro;

Camel White – 5.70 euro;

Camel Yellow – 5.70 euro;

Camel Yellow Cartoccio – 5.40 euro;

Camel Yellow 100s – 5.70 euro;

Che – 5.00 euro;

Che Black – 5.00 euro;

Che Blanco – 5.00 euro;

Che Blue – 4.80 euro;

Che+ Blast – 4.80 euro;

Chesterfield Blue 100s – 5.50 euro;

Chesterfield Blue Ks – 5.50 euro;

Chesterfield Blue Ks Cartoccio – 5.40 euro;

Chesterfield Label Blue Ks – 5.30 euro;

Chesterfield Label Original Ks – 5.30 euro;

Chesterfield Original 100s – 5.50 euro;

Chesterfield Original Ks – 5.50 euro;

Chesterfield Original Ks Cartoccio – 5.40 euro;

Chesterfield Silver Ks – 5.50 euro;

Chesterfield Tuned Blue – 5.40 euro;

Chiaravalle Burley & Virginia – 5.20 euro;

Chiaravalle Fior Di Tabacco – 5.50 euro;

Chiaravalle Gran Riserva – 6.00 euro;

Chiaravalle Virginia – 5.20 euro;

Chiaravalle Virginia Bright – 5.20 euro;

Corset Chic Lilac – 4.40 euro;

Corset Chic Pink – 4.40 euro;

Corset Lilac À Porter – 4.80 euro;

Corset Marine – 5.30 euro;

Corset Mauve – 5.30 euro;

Corset Mauve À Porter – 4.80 euro;

Corset Pink – 5.30 euro;

Corset White – 5.30 euro;

Couture Gold – 4.70 euro;

Couture Silver – 4.70 euro;

Davidoff Blue – 5.80 euro;

Davidoff Blush Ssl-Line – 5.80 euro;

Davidoff Classic – 6.20 euro;

Davidoff Gold – 6.20 euro;

Davidoff Gold Sl Line – 6.20 euro;

Davidoff Magenta Ssl-Line – 5.80 euro;

Diana Azzurra 100s – 5.30 euro;

Diana Azzurra Ks – 5.30 euro;

Diana Bianca – 5.30 euro;

Diana Blu 100s – 5.30 euro;

Diana Blu Ks Cartoccio – 5.30 euro;

Diana Blu Ks – 5.30 euro;

Diana Rossa 100s – 5.30 euro;

Diana Rossa Ks – 5.30 euro;

Diana Rossa Ks Cartoccio – 5.30 euro;

Diana Ssl Blu – 5.30 euro;

Ducal Red – 4.50 euro;

Dunhill Blue – 6.40 euro;

Dunhill Club – 5.30 euro;

Dunhill Club Bianca – 5.30 euro

Dunhill Gold – 6.40 euro;

Dunhill International – 7.00 euro;

Dunhill Ms Bianche – 5.50 euro;

Dunhill Ms Bionde Cartoccio – 5.40 euro;

Dunhill Ms Bionde – 5.50 euro;

Dunhill Ms Bionde 100s – 5.70 euro;

Dunhill Ms Chiare – 5.50 euro;

Dunhill Ms Rosse Cartoccio – 5.40 euro;

Dunhill Ms Rosse – 5.50 euro;

Dunhill Red – 6.40 euro;

Elixyr Blue – 5.00 euro;

Elixyr Blue 100s – 5.00 euro;

Elixyr Duo – 5.00 euro;

Elixyr Red – 5.00 euro;

Elixyr Red 100s – 5.00 euro;

Elixyr Silver – 4.20 euro;

Elixyr+ – 5.00 euro;

Elixyr+ 100s – 5.00 euro;

Elixyr+ X-Type – 5.00 euro;

Elixyr+ X-Type 100s – 5.00 euro;

Em@Il Black – 5.00 euro;

Em@Il White – 5.00 euro;

Esportazione Cartoccio – 6.00 euro;

Esse Blue – 5.20 euro;

Esse Golden Leaf – 5.20 euro;

Esse Golden Leaf White – 5.20 euro;

Futura Bianca – 4.30 euro;

Futura Black S-Size – 4.10 euro;

Futura Blu – 5.00 euro;

Futura Classica – 5.40 euro;

Futura Gold S-Size – 4.10 euro;

Futura Rossa – 5.00 euro;

Futura White S-Size – 4.10 euro;

Gauloises Blondes Blu – 5.00 euro;

Gauloises Blondes Blu 100s – 5.00 euro;

Gauloises Blondes Gialla – 5.20 euro;

Gauloises Blondes Rossa – 5.00 euro;

Gauloises Blondes Rossa 100s – 5.00 euro;

Gitanes – 6.20 euro;

Gitanes Filtre – 5.90 euro;

Giubek Filtro Cartoccio – 4.00 euro;

Glamour Blues – 6.00 euro;

Glamour Pinks – 6.00 euro;

Glamour Secret – 5.50 euro;

Jps Blue Cartoccio – 5.00 euro;

Jps Blue Stream – 5.20 euro;

Jps Blue Stream 100 – 5.20 euro;

Jps Compact Blue Stream – 4.60 euro;

Jps Original – 5.20 euro;

Jps Red – 5.20 euro;

Jps Red Cartoccio – 5.00 euro;

Jps Red 100 – 5.20 euro;

Jps Silver – 5.20 euro;

Jps Silver 100 – 5.20 euro;

Jps Ssl-Line Silver – 5.20 euro;

Jps Ssl-Line White – 5.20 euro;

Jps White – 5.20 euro;

Kent Blue – 6.50 euro;

Kent Surround – 6.50 euro;

L&M Blue Label Ks – 5.50 euro;

L&M Red Label Ks – 5.50 euro;

Lambert & Butler King Size – 6.00 euro;

Lido Blu – 6.00 euro;

Linda – 5.40 euro;

Linda Azzurra – 4.20 euro;

Linda Blu – 5.40 euro;

Luckies Crafted 1871 Blue – 5.00 euro;

Luckies Crafted 1871 Red – 5.00 euro;

Lucky Strike Amber – 5.30 euro;

Lucky Strike Demi – 5.30 euro;

Lucky Strike Eclipse – 5.30 euro;

Lucky Strike Original – 5.30 euro;

Lucky Strike Original Cartoccio – 5.20 euro;

Lucky Strike Original 100s – 5.30 euro;

Lucky Strike Silver Bay – 5.30 euro;

Mademoiselle La Blanche – 5.30 euro;

Mademoiselle La Bleue – 5.30 euro;

Mademoiselle La Plus – 5.30 euro;

Mademoiselle La Rose – 5.30 euro;

Mark Adams 1 Gold 100 – 5.00 euro;

Mark Adams 1 Gold Ks – 4.90 euro;

Mark Adams 1 Red 100 – 5.00 euro;

Mark Adams 1 Red Ks – 4.90 euro;

Marlboro 100s – 6.50 euro;

Marlboro Blue Line – 6.50 euro;

Marlboro Crafted Gold – 5.30 euro;

Marlboro Crafted Gold 100s – 5.30 euro;

Marlboro Crafted Red – 5.30 euro;

Marlboro Crafted Red 100s – 5.30 euro;

Marlboro Gold 100s – 6.50 euro;

Marlboro Gold Ks – 6.50 euro;

Marlboro Gold Ks Cartoccio – 6.00 euro;

Marlboro Gold Line – 6.50 euro;

Marlboro Gold Pocket Pack – 5.40 euro;

Marlboro Gold Titanium Edition – 6.50 euro;

Marlboro Gold Touch Ks – 6.20 euro;

Marlboro Ks – 6.50 euro;

Marlboro Ks Cartoccio – 6.00 euro;

Marlboro Mix – 6.20 euro;

Marlboro Pocket Pack Cartoccio – 5.40 euro;

Marlboro Red Titanium Edition – 6.50 euro;

Marlboro Red Touch – 6.20 euro;

Marlboro Silver Blue Ks – 6.50 euro;

Marlboro Touch – 6.20 euro;

Marlboro White – 6.50 euro;

Merit Bay Ks – 5.50 euro;

Merit Bianca Ks – 6.20 euro;

Merit Blu 100s – 6.20 euro;

Merit Blu Ks – 6.20 euro;

Merit Gialla Cartoccio – 6.00 euro;

Merit Gialla 100s – 6.20 euro;

Merit Gialla Ks – 6.20 euro;

Merit Ssl – 6.20 euro;

Ms Chiare 100s – 5.70 euro;

Ms Classic Cartoccio – 5.40 euro;

Ms Nazionali Cartoccio – 5.40 euro;

Ms Nazionali – 5.40 euro;

Muratti Ambassador Azure Ks – 6.50 euro;

Muratti Ambassador Blue Ks – 6.50 euro;

Muratti Ambassador Silver Ks – 6.50 euro;

Muratti Azure 100s – 6.50 euro;

Muratti Red 100s – 6.50 euro;

News Red – 5.70 euro;

No Brand – 4.20 euro;

Nologo Arancione – 5.00 euro;

Nologo Gialla – 5.00 euro;

Nologo Verde – 5.00 euro;

Pall Mall Blue – 5.00 euro;

Pall Mall Red – 5.00 euro;

Peter Stuyvesant Blue – 5.30 euro;

Peter Stuyvesant Blue 100s – 5.30 euro;

Peter Stuyvesant Gold – 5.70 euro;

Peter Stuyvesant Gold 100s – 5.70 euro;

Peter Stuyvesant Original – 5.70 euro;

Peter Stuyvesant Original 100s – 5.70 euro;

Philip Morris Azure – 5.50 euro;

Philip Morris Azure 100s – 5.50 euro;

Philip Morris Blue – 5.50 euro;

Philip Morris Blue Cartoccio – 5.40 euro;

Philip Morris Blue 100s – 5.50 euro;

Philip Morris Filter Kings – 5.50 euro;

Philip Morris Red – 5.50 euro;

Philip Morris Red Cartoccio – 5.40 euro;

Philip Morris Red 100s – 5.50 euro;

Philip Morris Ssl Beige – 5.50 euro;

Philip Morris Ssl Blue – 5.50 euro;

Philip Morris White – 5.50 euro;

Pueblo Blue – 5.70 euro;

Pueblo Classic – 5.70 euro;

Pueblo Gt – 5.70 euro;

Pueblo Orange – 5.70 euro;

R1 Sl-Line – 5.40 euro;

Rothmans Essence Red Cartoccio – 5.00 euro;

Rothmans Essence Blue 100s – 5.20 euro;

Rothmans Essence Blue King Size Cartoccio – 5.00 euro;

Rothmans Essence Blue King Size – 5.00 euro;

Rothmans Essence Silver King Size Cartoccio – 5.00 euro;

Rothmans Essence Silver King Size – 5.00 euro;

Rothmans Of London Blue 100 – 5.20 euro;

Rothmans Of London Blue 20 – 5.00 euro;

Rothmans Of London D-Series – 5.00 euro;

Rothmans Of London Red 100s – 5.20 euro;

Rothmans Of London Red 20 – 5.00 euro;

Rothmans Of London Sensora D-Series – 5.00 euro;

Rothmans Of London Silver 100 – 5.20 euro;

Rothmans Of London Silver 20 – 5.00 euro;

Rothmans Of London S-Series Blue – 5.20 euro;

Rothmans Of London S-Series Silver – 5.20 euro;

Rothmans Of London S-Series White – 5.20 euro;

Rothmans Of London Surround King Size – 5.00 euro;

Rothmans Of London White 100 – 5.20 euro;

Rothmans Of London White 20s – 5.00 euro;

Rothmans R Classic Silver 100 – 5.00 euro;

Rothmans Special Blue Ks – 6.40 euro;

Sigarette Blu – 4.50 euro;

Sigarette Rosse – 4.50 euro;

The King Blue – 5.00 euro;

The King Blue 100s – 5.00 euro;

The King Red – 5.00 euro;

The King Red 100s – 5.00 euro;

The King Silver – 5.00 euro;

The King Silver 100s – 5.00 euro;

The King Ssl Blue – 5.00 euro;

The King Ssl Storm – 5.00 euro;

The King Ssl White – 5.00 euro;

The King Storm – 5.00 euro;

The King Storm 100s – 5.00 euro;

Titano – 4.50 euro;

Virginia S. – 5.20 euro;

Vogue Bleue – 5.50 euro;

Vogue Classique Long Bleue – 5.50 euro;

Vogue Classique Long Lilas – 5.50 euro;

Vogue Lilas – 5.50 euro;

West Blue – 4.90 euro;

West Blue 100s – 5.00 euro;

West Blue Ssl-Line – 4.90 euro;

West Original – 4.90 euro;

West Original 100s – 5.00 euro;

West Silver – 4.90 euro;

Winston Blue – 5.30 euro;

Winston Blue Cartoccio – 5.30 euro;

Winston Blue 100s – 5.30 euro;

Winston Blue Super Line – 5.30 euro;

Winston Caster – 5.20 euro;

Winston Caster 100s – 5.20 euro;

Winston Compact – 5.00 euro;

Winston Expand – 5.30 euro;

Winston Red – 5.30 euro;

Winston Red Cartoccio – 5.30 euro;

Winston Red 100s – 5.30 euro;

Winston Short Blue – 5.00 euro;

Winston Silver – 5.30 euro;

Winston Silver 100s – 5.30 euro;

Winston Silver Super Line – 5.30 euro;

Winston Wave – 5.00 euro;

Winston White – 5.30 euro;

Winston White Super Line – 5.30 euro;

Winston Xstyle Blue – 5.00 euro;

Winston Xstyle White – 5.00 euro;

Yesmoke Black – 5.20 euro;

Yesmoke Blue – 5.20 euro;

Yesmoke Planet – 5.00 euro;

Yesmoke Red – 5.20 euro;

Yesmoke Silver – 5.20 euro;

Yesmoke White Red – 5.20 euro.

Quanto costa il tabacco trinciato

Ecco l’elenco aggiornato dei pezzi del tabacco trinciato in base alla grammatura.

Tabacco da 30 grammi

#No Name Authentic – 7,50 euro;

#No Name Black – 7,50 euro;

#No Name Noface – 6,90 euro;

#No Name Pink – 7,50 euro;

#No Name Red – 7,50 euro;

#No Name Riserva No. 1 – 6,50 euro;

#No Name Virginia – 7,50 euro;

#No Name White – 7,50 euro;

821 Camouflage – 6,20 euro;

American Spirit Master Blend Gold – 6,90 euro;

American Spirit Original Blue – 7,70 euro;

American Spirit Original Perique – 6,90 euro;

American Spirit Original Yellow – 7,70 euro;

Amsterdamer Original – 7,80 euro;

Benson & Hedges Blue – 6,50 euro;

Camel Blonde – 7,20 euro;

Camel Blue – 7,50 euro;

Chesterfield Blue – 7,20 euro;

Diana Volume Tobacco – 10,20 euro;

Golden Virginia The Original – 7,50 euro;

Jps Blue – 7,00 euro;

Lucky Strike Blue – 7,30 euro;

Maya Blue – 6,00 euro;

Marlboro – 7,70 euro;

Philip Morris Blue – 7,30 euro;

Pueblo Blue – 7,50 euro;

R&W Blond – 6,40 euro;

Rothmans Of London Volume Tobacco – 7,00 euro;

Sauvage Blond – 7,30 euro;

Winston Blue – 7,20 euro;

Yesmoke American Blend – 7,20 euro.

Tabacco da 40 grammi

Black Devil Yellow – 7,70 euro;

Drum Bright Blue – 9,90 euro;

Golden Blend’s Virginia – 9,90 euro;

Manila – 9,80 euro;

Samson Original Blend – 9,00 euro;

Tilbury American Blend – 9,80 euro;

Van Nelle Half Zware Shag – 7,80 euro;

West Original Blend – 8,80 euro.

Tabacco da 50 grammi

#No Name White – 11,50 euro;

Redfield Classic – 6,00 euro;

Winston Red Volume Tobacco – 12,50 euro.

Tabacco da 70 grammi

American Spirit Original Blue – 15,00 euro;

Camel – 15,70 euro;

Marlboro – 17,50 euro;

Pueblo Blue – 17,40 euro;

Tabacco da 80 grammi

American Spirit Original Blue – 16,00 euro;

Chesterfield Roll Your Own – 19,00 euro.

Tabacco da 100 grammi

Elixyr Original Red 100 – 18,00 euro.

Sigarette per iQos, Glo e dispositivi senza combustione

I nuovi prezzi delle sigarette senza combustione, sono i seguenti.

Confezioni da 10

Heets Amber Selection – 2,60 euro;

Heets Bronze Selection – 2,60 euro;

Heets Turquoise Selection – 2,60 euro;

Heets Yellow Selection – 2,60 euro.

Confezioni da 20

Camel Amber Sticks – 4,50 euro;

Camel Aquamarine Sticks – 4,50 euro;

Camel Baize Option Sticks – 4,50 euro;

Camel Bronze – 4,00 euro;

Camel Bronze Sticks – 4,50 euro;

Camel Burgundy Sticks – 4,50 euro;

Camel Garnet Sticks – 4,50 euro;

Camel Gold – 4,00 euro;

Camel Gold Sticks – 4,50 euro;

Camel Green – 4,00 euro;

Camel Green Option Sticks – 4,50 euro;

Camel Green Sticks – 4,50 euro;

Camel Magenta Sticks – 4,50 euro;

Camel Purple – 4,00 euro;

Camel Purple Option Sticks – 4,50 euro;

Camel Purple Sticks – 4,50 euro;

Camel Silver Sticks – 4,50 euro;

Camel Tan Sticks – 4,50 euro;

Camel Teal Green Sticks – 4,50 euro;

Camel Teal Sticks – 4,50 euro;

Camel Yellow Sticks – 4,50 euro;

Ccobato Blueberry – 4,50 euro;

Ccobato Peach – 4,50 euro;

Delia Classic Gold – 5,00 euro;

Delia Classic Green – 5,00 euro;

Delia Classic Red – 5,00 euro;

Delia Classic Silver – 5,00 euro;

Farstar Amber – 4,50 euro;

Farstar Blue – 4,50 euro;

Farstar Red – 4,50 euro;

Fiit Element Stream – 4,70 euro;

Fiit Marine – 4,70 euro;

Fiit Regular – 4,70 euro;

Fiit Regular Copper – 4,70 euro;

Fiit Regular Deep – 4,70 euro;

Fiit Regular Sky – 4,70 euro;

Fiit Regular Stone – 4,70 euro;

Heets Amber Selection – 5,50 euro;

Heets Bright Fuse – 5,50 euro;

Heets Bronze Selection – 5,50 euro;

Heets Cloud Fuse – 5,50 euro;

Heets Selection Russet – 5,50 euro;

Heets Selection Silver – 5,50 euro;

Heets Sienna Selection – 5,50 euro;

Heets Sky Fuse – 5,50 euro;

Heets Teak Selection – 5,50 euro;

Heets Turquoise Selection – 5,50 euro;

Heets Yellow Selection – 5,50 euro;

Id Balanced Blue Tobacco – 3,50 euro;

Id Bold Magenta Tobacco – 3,50 euro;

Id Bright Yellow Tobacco – 3,50 euro;

Id Capsule Cosmic Blast – 3,50 euro;

Id Capsule Forest Purple – 3,50 euro;

Id Capsule Polar Green – 3,50 euro;

Id Capsule Summer Red – 3,50 euro;

Id Flora Pink Tobacco – 3,50 euro;

Id Ice Teal – 3,50 euro;

Id Polar Capsule Yellow – 3,50 euro;

Id Polar Green Tobacco – 3,50 euro;

Id Rich Bronze Tobacco – 3,50 euro;

Id Velvet Copper Tobacco – 3,50 euro;

Id Warm Amber Tobacco – 3,50 euro;

Isenzia – Forrest Purple Crush – 3,50 euro;

Isenzia – Ice Blue Crush – 3,50 euro;

Isenzia – Polar Green Crush – 3,50 euro;

Isenzia – Summer Red Crush – 3,50 euro;

Isenzia Sunrise Yellow Crush – 3,50 euro;

Isenzia Sunset Coral Crush – 3,50 euro;

Levia Bright Sonata – 5,50 euro;

Levia Electro Purple – 5,50 euro;

Levia Glacial Beat – 5,50 euro;

Levia Island Beat – 5,50 euro;

Levia Ruby Waltz – 5,50 euro;

Lucky Strike Ruby – 3,50 euro;

Lucky Strike Sticks Balanced Tobacco – 3,50 euro;

Lucky Strike Sticks Gold Tobacco – 3,50 euro;

Lucky Strike Sticks Rich Tobacco – 3,50 euro;

Lucky Strike Sticks Tanned Tobacco – 3,50 euro;

Lucky Strike Sticks Twist – 3,50 euro;

Marskiss Amber – 4,00 euro;

Marskiss Yellow – 4,00 euro;

Mc Cosmic Gold – 4,50 euro;

Mc Cosmic Red – 4,50 euro;

Mc Emerald – 4,00 euro;

Mc Gold – 4,00 euro;

Mc Purple – 4,00 euro;

Mc Red – 4,00 euro;

Mc S – Blue – 4,00 euro;

Mc-S Emerald – 4,00 euro;

Mc-S Gold – 4,00 euro;

Mc-S Pure Swiss – 4,00 euro;

Mc-S Purple – 4,00 euro;

Mc-S Red – 4,00 euro;

Mc-S Sunburst – 4,00 euro;

Neo Sticks Arctic – 4,00 euro;

Neo Sticks Arctic Blue Mix – 4,00 euro;

Neo Sticks Beryl – 4,00 euro;

Neo Sticks Classic Tobacco – 4,00 euro;

Neo Sticks Click Red – 4,00 euro;

Neo Sticks Golden Tobacco – 4,00 euro;

Neo Sticks Morning Click – 4,00 euro;

Neo Sticks Red Click – 4,00 euro;

Neo Sticks Rich Tobacco – 4,00 euro;

Neo Sticks Scarlet – 4,00 euro;

Neo Sticks Scarlet Green Mix – 4,00 euro;

Neo Sticks Smooth Tobacco – 4,00 euro;

Neo Sticks Sunset Click – 4,00 euro;

Neo Sticks Terracotta Tobacco – 4,00 euro;

Neo Sticks Tropic Click – 4,00 euro;

Neo Sticks Twilight Click – 4,00 euro;

Nuso Beach – 4,00 euro;

Nuso Blue – 4,00 euro;

Nuso Brown – 4,00 euro;

Nuso Burgundy – 4,00 euro;

Nuso Gold – 4,00 euro;

Nuso Green – 4,00 euro;

Nuso Ice Storm – 4,00 euro;

Nuso Indigo – 4,00 euro;

Nuso Lawn – 4,00 euro;

Nuso Purple – 4,00 euro;

Nuso Silver – 4,00 euro;

Nuso Tango Red – 4,00 euro;

Nuso Yellow – 4,00 euro;

Terea Amber – 5,50 euro;

Terea Bright Fuse – 5,00 euro;

Terea Bronze – 5,50 euro;

Terea Cloud Fuse – 5,50 euro;

Terea Deep Fuse – 5,50 euro;

Terea Dore – 5,50 euro;

Terea Khaki – 5,50 euro;

Terea Kona – 5,50 euro;

Terea Russet – 5,50 euro;

Terea Sienna – 5,50 euro;

Terea Silver – 5,50 euro;

Terea Sky Fuse – 5,50 euro;

Terea Teak – 5,50 euro;

Terea Turquoise – 5,50 euro;

Terea Warm Fuse – 5,00 euro;

Terea Yellow – 5,50 euro;

Unicco Hami Melon – 4,50 euro;

Unicco Orange – 4,50 euro;

Unicco Original – 4,50 euro;

Unicco Strong Menthol – 4,50 euro;

Veo Sticks Amber Click – 4,00 euro;

Veo Sticks Arctic Click – 4,00 euro;

Veo Sticks Beryl Click – 4,00 euro;

Veo Sticks Purple Click – 4,00 euro;

Veo Sticks Scarlet Click – 4,00 euro;

Veo Sticks Tropic Click – 4,00 euro.

I prezzi dei sigari, sigaretti e altri prodotti da fumo

È possibile consultare tutti gli aumenti su altri prodotti da fumo, come sigari e sigaretti, e altre tipologie di tabacco, come quello da fiuto e mastico, direttamente sul sito dell’Adm.

Le ultime manovre

Gli incrementi previsti per i prodotti del tabacco sono risultati inferiori rispetto alle ipotesi iniziali, che prevedevano aumenti più consistenti. In particolare, è stata scartata l’ipotesi di introdurre una maggiorazione di 5 euro per pacchetto, come si era detto in precedenza.

La legge di bilancio del 2023 aveva già previsto un primo aumento per l’anno 2024 di “28,20 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette”. Successivamente le disposizioni normative sono state oggetto di successive modifiche. In particolare, la manovra del 2024 ha apportato un ulteriore adeguamento all’importo dell’accisa specifica sulle sigarette, con una previsione di incremento di 29,30 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2024, e a decorrere dall’anno 2025, di 29,50 euro per 1.000 sigarette.