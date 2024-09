Treni cancellati e in ritardo a Milano e in Lombardia oggi lunedì 30 settembre per via di uno sciopero di 23 ore indetto da Trenord. L'elenco dei treni garantiti

Fonte: ANSA Sciopero di Trenord lunedì 30 settembre

Lunedì di disagi a Milano e in Lombardia per chi si sposta con i treni regionali. Uno sciopero di Trenord di 23 ore sta paralizzando le città lombarde, in particolare il capoluogo meneghino, con pesanti ripercussioni per i cittadini che di lunedì riprendono a muoversi con i mezzi soprattutto per andare al lavoro o a scuola. Vediamo come si svolge lo sciopero, in quali orari e quali sono i treni invece garantiti che non dovrebbero subire cancellazioni.

Sciopero treni Trenord lunedì 30 settembre 2024

Dopo il caos dell’8 e 9 settembre di Trenitalia e in attesa del nuovo sciopero del trasporto pubblico sabato 5 ottobre e di quello dell’8 novembre, le sigle sindacali Uiltrasporti e Orsa hanno indetto uno sciopero dei treni Trenord dalle ore 03:00 di stanotte, lunedì 30 settembre, alle ore 02.00 di martedì 1° ottobre 2024: un’intera giornata di sciopero, anzi quasi intera visto che è di 23 ore, che sta generando ripercussioni sul servizio regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza di Trenord.

I treni in viaggio all’inizio dello sciopero devono essere garantiti fino a destinazione finale solo entro un’ora dall’inizio dello sciopero. I treni previsti in arrivo nell’area interessate dallo sciopero dopo un’ora dall’inizio della protesta possono essere fermati invece nella stazioni precedenti a quella di arrivo.

Sono però attive due fasce di garanzia: viaggiano regolarmente i treni con partenza prevista dopo le 6 e arrivo entro le 9 e quelli in partenza dopo le 18 e arrivo entro le 21.

Attenzione però comunque ai ritardi che potrebbero in ogni caso accumularsi lungo la giornata. Qui trovate pubblicato l’elenco ufficiale di tutti i treni garantiti oggi. Il consiglio è sempre evitare di mettersi in viaggio nei giorni giorni di sciopero: se si hanno alternative, meglio spostarsi con altri mezzi. Per informazioni sui treni in tempo reale vi invitiamo a seguire il sito trenord.it e gli aggiornamenti sulla circolazione in real-time tramite la app di Trenord.

Treni per e dall’Aeroporto di Malpensa

I treni Trenord per e dall’Aeroporto di Milano Malpensa, se soppressi, sono sostituiti da bus (che non effettuano fermate intermedie) tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Sciopero treni Trenitalia

Anche i treni regionali di Trenitalia sulla tratta Milano-Domodossola possono subire variazioni a causa dello sciopero di oggi. Maggiori informazioni sull’app di Trenitalia dove si possono seguire i treni in tempo reale.

Cosa fare in caso di sciopero dei treni Trenord

L’azienda spiega che, in caso di scioperi della durata di 24 ore che coinvolgono il personale Trenord nei giorni feriali, vengono assicurati alcuni servizi minimi di trasporto individuati dagli accordi sindacali.

Ma attenzione che non è questo il caso, visto che lo sciopero ufficialmente è di 23 ore. Le diverse modalità di agitazione sindacale in termini di durata, adesione, rete e personale coinvolto fanno sì che l’elenco dei servizi minimi garantiti possa quindi subire modifiche. Affidatevi quindi solo alle informazioni relative alla giornata specifica di sciopero, soprattutto per quanto riguarda la lista dei treni garantiti.

Sono poi sempre garantiti alcuni treni a lunga percorrenza, ma sempre in caso di sciopero di 24 ore. Indipendentemente dal giorno feriale o festivo, in caso di sciopero della durata di 24 ore, sono sempre garantiti i seguenti Eurocity da/per Vienna e Monaco di Trenord:

EC83 [Monaco (Munchen Hbf.): 9.34 – Bologna Centrale: 16.19 – Rimini: 17.33]

EC84 [Rimini: 10.34 – Bologna Centrale: 11.52 – Monaco (Munchen Hbf.) 18.27]

Come chiedere il rimborso

Se non si è potuto viaggiare in caso di sciopero, sui treni Trenord è possibile richiedere il rimborso integrale del biglietto entro 30 giorni a partire dal giorno del blocco.

Rimborso online

Potete chiedere il rimborso online sul sito Trenord se avete uno di questi titoli di viaggio a partiva Iva Trenord:

biglietto magnetico e cartaceo emessi da Trenord

biglietto ricaricabile

biglietti venduti da terzi

biglietti digitali emessi e venduti sul sito internet e sull’app Trenord

biglietti digitali emessi e venduti su siti e app di terzi.

Rimborso con modulo

In alternativa, potete scaricare e compilare il modulo rimborsi Trenord e inviarlo a Trenord: