Fonte: ANSA Sciopero dei treni l'8 e 9 settembre

Settembre di ripartenza per gli italiani, e come ormai ogni mese ecco che ci attende un nuovo sciopero dei treni. Dopo un’estate costellata di ritardi e cancellazioni, in particolare verso le località turistiche del mare (ma non solo), e a differenza di quanto sostenuto dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha detto che “il 90% dei treni è arrivato in orario malgrado 1.400 cantieri” (ma non è affatto così…), altri disagi attendono ora chi viaggia e chi si sposta per lavoro o studio. Vediamo chi si ferma e quando.

Sciopero Trenitalia 8 e 9 settembre

Il primo sciopero dei treni post vacanze è fissato per domenica 8 e lunedì 9 settembre. Uno stop di 24 ore, dalle 3:00 di notte di domenica 8 alle 2:00 di notte di lunedì 9 settembre, durante il quale i treni possono subire cancellazioni o variazioni per lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Italo e Trenord.

Potrebbero essere coinvolti come sempre tutti i treni alta velocità Trenitalia e Italo, i treni interregionali, gli Intercity e i regionali Trenitalia Tper e Trenord.

Più informazioni si possono ricercare sull’app di Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito, sul sito trenitaliatper.it, nelle biglietterie (attenzione però perché spesso le code sono infinite in caso di sciopero e difficilmente troverete addetti di Trenitalia in grado di darvi informazioni…), oppure chiamando il numero verde gratuito 800 89 20 21, ma anche in questo caso potreste non riuscire a prendere la linea in tempi ragionevoli.

Dal momento che il blocco si svolge di domenica, giorno festivo, non sono attive le fasce di garanzia.

I treni Trenitalia garantiti

Ricordiamo come sempre che, in caso di sciopero, Trenitalia è tenuta comunque a garantire sempre alcuni servizi di base.

Treni nazionali garantiti in caso di sciopero

elenco treni nazionali garantiti nei giorni feriali e festivi

elenco treni nazionali garantiti in caso di sciopero con durata non superiore alle 24 ore, ricadente in giornata festiva e con inizio alle ore 21.00 del giorno prefestivo

Treni regionali garantiti in caso di sciopero

Qui potete consultare l’elenco dei treni garantiti nella regione che vi interessa.

Servizi garantiti in caso di sciopero da altre imprese di trasporto

Servizi garantiti in caso di sciopero da altre imprese di trasporto.

Come chiedere il rimborso del biglietto Trenitalia o come partire comunque

I viaggiatori che scelgono di rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso fino:

all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce

alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero, per i treni regionali.

In alternativa, possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti.

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Sciopero treni Italo 8 e 9 settembre

Anche Italo è coinvolto nello sciopero, negli stessi orari e giorni, e quindi dalle 3:00 di notte di domenica 8 alle 2:00 di notte di lunedì 9 settembre. Perlomeno, la compagnia pubblica la lista dei treni garantiti.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare Italo Assistenza chiamando il numero di telefono 892020 (ma occhio che è un numero a pagamento, non un numero verde).

Come chiedere il rimborso del biglietto Italo

In caso di ritardi e cancellazioni i viaggiatori possono chiedere il rimborso a Italo. Se il treno arriva a destinazione con un ritardo del treno superiore a 60 minuti, viene riconosciuto automaticamente entro 30 giorni. Per velocizzare le operazioni di riaccredito, questo viene erogato tramite voucher, tramite Credito Italo o, per gli iscritti al programma Italo Più, su Borsellino Italo.

Per verificare l’avvenuta erogazione basta collegarsi alla sezione “Fai da te” nella pagina “Assistenza” del sito Italo e cliccare su “Monetizza Indennizzo” se avete un voucher, oppure su “Verifica il tuo Credito Italo”. Per verificare l’avvenuto riaccredito su Borsellino Italo, invece, dovete accedere al sito con il vostro account e andare su Area Personale.

In caso di trasporto intermodale (Italo + Itabus), se il ritardo a destinazione è causato da un ritardo del bus, invece, non è previsto nessun rimborso.

Sciopero treni Trenord 8 e 9 settembre

Anche Trenord si ferma l’8 e 9 settembre, negli stessi orari. Lo stop può causare ripercussioni al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e lunga percorrenza di Trenord.

Anche in questo caso le fasce di garanzia non sono attive, perché lo sciopero è in una giornata festiva.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio da e per l’aeroporto di Malpensa, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express (a Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1)

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto-Stabio.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real-time tramite l’app.

Sciopero del personale di SAD

Attenzione che lunedì 9 settembre, dalle ore 09:01 alle ore 17:01, è stato indetto anche uno sciopero nazionale del trasporto pubblico, al quale, tra gli altri, aderisce anche il personale del trasporto ferroviario SAD Trentino Alto Adige.

Possono subire quindi variazioni, ritardi e cancellazioni i treni di SAD delle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Merano-Malles, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido.

Sciopero del personale SNCF

Infine, ricordiamo che dal 28 luglio scorso, i treni lungo la tratta Ventimiglia-Breil-Limone-Cuneo possono subire ritardi, cancellazioni, variazioni e limitazioni di percorso per uno sciopero della società SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) che gestisce l’infrastruttura ferroviaria in Francia.