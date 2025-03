Nuovo sciopero dei trasporti, con i mezzi locali che resteranno fermi per alcune ore in numerose città il 21 e 22 marzo: interruzioni di servizio anche a Roma, Milano e Napoli

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA Sciopero trasporti 21 e 22 marzo 2025

Non sarà una settimana facile per i cittadini che sono soliti utilizzare i mezzi pubblici per i propri spostamenti. Oltre allo sciopero dei trasporti annunciato su tutto il territorio nazionale del personale del Gruppo FS Italiane del 19 marzo 2025, infatti, è previsto un ulteriore fermo nelle giornate del 21 e del 22 marzo. Si tratterà, in quest’ultimo caso, di scioperi del trasporto pubblico locale, con le modalità e gli orari che varieranno in base alla città di riferimento.

Sciopero dei trasporti del 21 e 22 marzo

Lo sciopero del trasporto pubblico locale del 21 e 22 marzo 2025 è stato proclamato da Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti. A essere interessati dal fermo saranno bus, metro e tram, sebbene verranno garantite delle fasce di garanzia a tutela dei viaggiatori.

Alla base del fermo c’è la volontà dei sindacati di porre l’attenzione sulla richiesta di un aumento salariale di 300 euro per i lavoratori del comparto, oltre che la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali senza la decurtazione dello stipendio.

A Roma si ferma l’Atac

Come detto, lo sciopero del trasporto locale del 21 e 22 marzo 2025 seguirà modalità differenti in base alla città. A Roma, più nello specifico, è previsto lo stop dell’intera rete Atac (inclusi i servizi in subaffidamento e quelli gestiti da Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis).

Il trasporto passeggeri non sarà garantito dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20 a fine servizio del 21 marzo, con le fasce di garanzia che saranno operative dall’inizio del servizio fino alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59. E ancora, nella notte tra il 20 e il 21 marzo il servizio delle linee bus notturne non sarà garantito, mentre nella notte tra il 21 e il 22 marzo la circolazione riprenderà a esclusione delle corse delle metro A, B e C che hanno corso oltre la mezzanotte.

Lo scenario descritto per Atac interesserà anche la rete di trasporto gestita da Cotral.

A Milano stop il 21 marzo

Il trasporto pubblico di Milano gestito da Atm si fermerà nella giornata del 21 marzo 2025. Il servizio non sarà garantito dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 alla fine del servizio. Negli orari esclusi dai suddetti sono previste fasce di garanzia per i viaggiatori.

Sciopero del trasporto locale a Bologna, Ferrara, Firenze e Genova

Altri fermi riguarderanno diverse città italiane in data 21 marzo 2025:

i servizi di bus e corriere Tper nei bacini di Bologna e Ferrara non saranno garantiti dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino a fine servizio;

e non saranno garantiti dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino a fine servizio; a Firenze i tram di Gest saranno soggetti a ritardi e cancellazioni sia a causa dello sciopero Cobas in esame che per un fermo imposto dall’azienda di trasporti. Il servizio sarà garantito solo tra le 6:30 e le 9:30 e tra le 17:00 e le 20:00;

i tram di saranno soggetti a ritardi e cancellazioni sia a causa dello sciopero Cobas in esame che per un fermo imposto dall’azienda di trasporti. Il servizio sarà garantito solo tra le 6:30 e le 9:30 e tra le 17:00 e le 20:00; a Genova il personale del trasporto urbano della città sarà fermo dalle 11:30 alle 15:30, quello del servizio di trasporto provinciale dalle 10:30 alle 14:30 e quello delle biglietterie provinciali dalle 10:30 alle 14:00.

Bus fermi in Campania e Veneto

In Campania il personale di Busitalia Campania si fermerà sempre il 21 marzo 2025 con le uniche fasce di garanzia previste tra le 6:30 e le 9:00 e dalle 13:00 alle 16:30.

In Veneto nella giornata del 21 marzo viene data notifica di possibili disagi al trasporto pubblico urbano ed extraurbano nei bacini di Padova e Rovigo. Lo stop del servizio urbano di Padova è previsto tra le 8:30 e le 12:29 e tra le 15:30 e la fine del servizio, mentre per l’extraurbano non è prevista garanzia tra le 8:30 e le 11:59 e tra le 14:30 e la fine del servizio. A Rovigo, invece, il servizio urbano ed extraurbano non sarà garantito tra le 8:15 e le 11:59 e tra le 14:45 e la fine del servizio.