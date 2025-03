Il 1° aprile 2025 è previsto uno sciopero nazionale di bus, tram e metro. I sindacati chiedono il rinnovo del contratto e minacciano nuove proteste se non ci saranno risposte

Fonte: ANSA Il 1° aprile è stato indetto un nuovo sciopero dei trasporti.

Brutte notizie per chi si sposta con bus, tram e metro. Lunedì 1° aprile 2025 è in programma uno sciopero nazionale dei trasporti pubblici che rischia di mandare in tilt le principali città italiane. Lo stop durerà 24 ore e riguarda il trasporto pubblico locale di tutto il Paese.

Dietro la protesta ci sono i soliti nodi mai sciolti:

il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, fermo da mesi;

il mancato rispetto degli accordi presi con le aziende.

A incrociare le braccia saranno migliaia di lavoratori del settore, esasperati da una trattativa che non porta risultati. Ecco cosa succederà e chi rischia di restare a piedi.

Chi si ferma il 1° aprile

Lo sciopero del 1° aprile, il primo annunciato dopo il fitto calendario di marzo, coinvolgerà autobus, tram, metro e servizi extraurbani in tutte le principali città italiane. Sarà una giornata difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici: il rischio è quello di lunghe attese alle fermate e corse cancellate.

Come sempre, ci saranno le solite fasce di garanzia per salvare (almeno in parte) i pendolari: i mezzi circoleranno nelle prime ore del mattino e a fine pomeriggio. Gli orari esatti variano da città a città, quindi meglio controllare i siti delle aziende di trasporto locale prima di uscire di casa.

Le ragioni della protesta

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato la protesta dopo che l’ultima trattativa con il governo si è chiusa senza nessun risultato concreto.

Il nodo centrale è il rinnovo del contratto nazionale, fermo al palo da troppo tempo. I sindacati parlano chiaro: i lavoratori dei trasporti pubblici meritano condizioni dignitose, stipendi adeguati per scongiurare il rischio povertà e regole certe, tra cui quelle per la sicurezza.

Come affermano i sindacati:

Continuiamo a rivendicare la piena validità e operatività delle intese contrattuali sottoscritte senza ulteriori verifiche e condizioni (…). Il mancato adempimento di quanto previsto non può che tradursi in una fase di mobilitazione che dovremo continuare a mantenere fino a quando parti datoriali e istituzioni onoreranno gli impegni presi.

Secondo i rappresentanti dei lavoratori, il settore