Scioperi a marzo 2025, il calendario completo

Marzo 2025 sarà un mese di scioperi in tutta Italia. Treni, aerei e trasporto pubblico subiranno blocchi e ritardi, con fasce di garanzia limitate per i pendolari e viaggiatori

Fonte: ANSA Scioperi a marzo 2025, la lista

Marzo 2025 si prospetta come un incubo logistico per chiunque abbia bisogno di spostarsi in Italia. Treni fermi, aerei a terra e autobus che saltano le corse: il mese sarà scandito da scioperi su tutti i fronti, rendendo ogni viaggio una scommessa. Se c’è però una cosa che la storia insegna, è che senza scioperi nessuno ascolta, e scioperare è un diritto. Tra agitazioni locali e nazionali, la situazione promette di mettere a dura prova pendolari e viaggiatori. Ecco il calendario delle principali proteste.

1 marzo: sciopero Amat a Palermo

La prima giornata di marzo si apre in pompa magna: otto ore di sciopero che lasciano Palermo senza autobus. Una protesta decisa, firmata da Osp Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Autoferro, Faisa-Cisal, Orsa Trasporti e Cobas Trasporti, per ribadire che i lavoratori non sono invisibili. Dalle 9:30 alle 17:30, il personale Amat incrocerà le braccia, con conseguenze inevitabili per chi si affida al trasporto pubblico.

7 marzo: sciopero Anm Napoli – settore funicolari

A Napoli, il personale delle funicolari della società Anm bloccherà tutto per quattro ore, dalle 12:00 alle 16:00. Una protesta sostenuta dal sindacato Osr Uilt-Uil, che inevitabilmente paralizzerà i collegamenti tra le diverse zone della città.

8-9 marzo: sciopero generale e protesta Amt Genova

L’8 marzo non sarà solo una data simbolica, ma un vero e proprio terremoto nei trasporti. Il settore ferroviario sarà investito da uno sciopero nazionale indetto da Slai Cobas, Usb, Cub e Usi-Cit. Lo stop, che si collega alla Giornata Internazionale della Donna, metterà in ginocchio il servizio ferroviario tra le 00:00 e le 21:00, con treni cancellati e ritardi a non finire su Trenitalia, Italo e Trenord.

Non andrà meglio nei cieli. Sempre l’8 marzo, il personale dipendente e autonomo aderirà allo sciopero generale proclamato da Usi-Cit, paralizzando i voli in tutta Italia per 24 ore, dalle 00:01 alle 23:59. Una giornata in cui muoversi sarà un’impresa eroica.

A Genova, il personale Amt incrocerà le braccia dalle 21:00 dell’8 marzo alle 5:00 del 9 marzo, bloccando il trasporto pubblico locale in una delle città più trafficate del paese.

10 marzo: scioperi a Messina e Catania

A Messina i mezzi pubblici si fermeranno per quattro ore, dalle 16:00 alle 20:00, lasciando a piedi pendolari e lavoratori in pieno orario di rientro. Stessa scena a Catania, dove il personale Amts incrocerà le braccia dalle 12:00 alle 16:00, mandando in tilt il trasporto cittadino e costringendo i viaggiatori a soluzioni di fortuna.

14-15 marzo: scioperi del trasporto locale a Palermo, Firenze, Milano, Latina e Trentino Alto Adige

A Palermo, il personale Amat sciopera per quattro ore, dalle 11:00 alle 15:00, su iniziativa di Cub Trasporti. A Firenze e Milano, il trasporto pubblico si ferma per 24 ore, con diverse modalità di adesione. A Latina, stop di quattro ore, dalle 16:30 alle 20:30. In Trentino Alto Adige, i treni si fermano per otto ore, dalle 9:01 alle 17:00.

16 marzo: sciopero del personale di handling

Giornata di fuoco per gli aeroporti italiani. Il 16 marzo si preannuncia un inferno per i passeggeri tra valigie in stand-by e personale che si ferma per far sentire la propria voce. Due le agitazioni in programma:

dalle 12:00 alle 16:00 il personale Techno Sky, che manda avanti la gestione e la manutenzione dei sistemi Enav a Malpensa, incrocia le braccia;

lo sciopero nazionale di 24 ore indetto da Flai trasporti e servizi spegnerà i motori del settore handling in tutti gli aeroporti italiani.

18-19 marzo: scioperi nel settore ferroviario e aeroportuale

Il 18 marzo, sciopero di 24 ore del personale di Sea Prime negli aeroporti di Milano, indetto da Usb Lavoro Privato. Il 19 marzo, sciopero ferroviario di 8 ore, dalle 9:00 alle 17:00, che coinvolge Trenitalia, Italo e Trenord, proclamato da Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti. Inoltre, dal 18 marzo alle 21:00 fino al 19 marzo alle 20:59, stop del settore ferroviario e merci su rotaia per uno sciopero plurisettoriale indetto da Usb Lavoro Privato.

21 marzo: sciopero Amt a Genova

A Genova, il personale della società Amt incrocerà le braccia per quattro ore con modalità diverse a seconda delle categorie di lavoratori. La protesta è stata indetta da Rsa Ugl Autoferro e potrebbe causare interruzioni e ritardi nel servizio di autobus e altri mezzi di trasporto pubblico.

21-22 marzo: sciopero ferroviario in Piemonte e Valle d’Aosta

Lo sciopero interesserà il personale mobile e di vendita di Trenitalia Business Regionale, con stop dalle 3:00 del 21 marzo alle 2:00 del 22 marzo. L’agitazione è proclamata da Orsa Ferrovie e coinvolge anche il personale addetto alla vendita, assistenza e sviluppo intermodale.

22 marzo: scioperi Anm Napoli ed Eav

Doppio stop a Napoli:

sciopero Eav di 4 ore, dalle 19:40 alle 23:40, proclamato da Orsa Trasporti Autoferro Tpl;

sciopero Anm di 4 ore, dalle 12:45 alle 16:45, su iniziativa di Usb Lavoro Privato, con disagi per autobus e metropolitana.

28 marzo: sciopero plurisettoriale nei trasporti

Giornata difficile per chi viaggia:

A Malpensa, sciopero di 4 ore (12:00-16:00) del personale Techno Sky.

Handling aeroportuale fermo per 24 ore.

A Linate, sciopero territoriale di 24 ore del personale Sea Prime.

L’Enac garantisce alcune fasce orarie in cui i voli devono essere operati regolarmente:

7:00 – 10:00

18:00 – 21:00

Fasce di garanzia di Trenitalia, Italo e Trenord

Durante gli scioperi, Trenitalia, Trenord e Italo assicurano il servizio minimo nelle cosiddette fasce di garanzia, per tutelare i pendolari e i viaggiatori nelle ore di punta.

Trenitalia garantisce alcuni treni nazionali e regionali nelle fasce 06:00-09:00 e 18:00-21:00 nei giorni feriali;

Trenord assicura il servizio dalle 05:00 alle 08:00 e dalle 18:00 alle 21:00, con particolare attenzione alle tratte utilizzate dai lavoratori e dagli studenti;

Italo prevede un piano di circolazione con una selezione di collegamenti minimi, pubblicati 48 ore prima dell’inizio dello sciopero sul proprio sito web.

Consigli per i viaggiatoriPer minimizzare l’impatto degli scioperi, si consiglia di:

Monitorare gli aggiornamenti ufficiali sui siti di Trenitalia, Trenord, Italo e RFI;

scaricare le app dedicate per ricevere notifiche su ritardi e cancellazioni in tempo reale;

valutare alternative di viaggio, come autobus o carpooling, soprattutto nelle giornate con scioperi di lunga durata.

Marzo non farà sconti a nessuno. Per chi deve viaggiare, il consiglio è uno solo: prepararsi al peggio.