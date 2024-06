Sciopero Napoli del 26 giugno, mezzi Eav fermi: 2 stop di 24 e 4 ore per bus, metro e funicolari

Mercoledì 26 giugno nuovo sciopero dei mezzi a Napoli sulle linee Eav. Possibili disagi in tutta la città per il blocco di metro, Vesuviane e Flegree

Fonte: ANSA Mezzi fermi a Napoli per lo sciopero del 26 giugno

Mercoledì da incubo per i pendolari che a Napoli si servono dei mezzi Eav. Un doppio sciopero, infatti, uno di 24 e l’altro di 4 ore, rischiano di paralizzare la città partenopea. Eav, Ente Autonomo Volturno, ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore della Confail e di 4 ore della Usb.

Sciopero 26 giugno Napoli

Dopo quello del 26 aprile, per mercoledì 26 giugno sono stati proclamati uno sciopero aziendale di 24 ore dalla Confail e uno sciopero di 4 ore dalla Usb, dalle 9:00 alle 13:00.

Per quanto riguarda le motivazioni, lo sciopero di 24 ore riguarda l’utilizzo improprio degli agenti impiegati sui turni di manovra e sui turni di riserva, problemi nel godimento delle giornate di ferie. Quello di 4 ore è stato indetto invece per l’organizzazione del lavoro Control Room; concorsi interni in violazione del Regolamento Avanzamento e Promozioni e del codice etico.

Nello stesso giorno in cui anche a Milano è in corso un massiccio sciopero dei mezzi pubblici, vediamo nel dettaglio chi si ferma e quando, e quali sono le fasce garantite.

Linee Vesuviane

Ecco le prime partenze garantite dopo lo sciopero, con le fasce garantite dalle ore 6:18 alle ore 08:02:

da Napoli per:

Sorrento 06:52

Sarno 06:22

Baiano 06:24

Poggiomarino 06:26

Torre Annunziata 06:33

San Giorgio via CDN 06:36

per Napoli da:

Sorrento 06:26

Sarno 06:38

Baiano 06:36

Poggiomarino 06:30

Torre Annunziata 06:45

San Giorgio via CDN 07:28

Ecco invece le ultime partenze garantite prima dello sciopero, con fasce orarie di garanzia dalle 6.18 alle 8.02:

da Napoli per

Sorrento 07:28

Sarno 07:34

Baiano 07:36

Poggiomarino 07:38

Torre Annunziata 07:45

San Giorgio via CDN 07:48

per Napoli da:

Sorrento 07:38

Sarno 07:50

Baiano 07:48

Poggiomarino 07:42

Torre Annunziata 07:57

San Giorgio via CDN 07:28

Qui le prime partenze garantite dopo lo sciopero, con fasce garantite dalle 13.18 alle 17.32:

da Napoli per:

Sorrento 13:28

Sarno 13:34

Baiano 13:36

Poggiomarino 13:38

Torre Annunziata 13:45

San Giorgio via CDN 13:48

per Napoli da:

Sorrento 13:38

Sarno 13:38

Baiano 13:48

Poggiomarino 13:42

Torre Annunziata 13:21

San Giorgio via CDN 13:28

E infine le ultime partenze garantite prima dello sciopero con fasce garantite dalle 13.18 alle 17.32:

da Napoli per:

Sorrento 17:04

Sarno 17:10

Baiano 17:12

Poggiomarino 17:14

Torre Annunziata via CDN 16:55

San Giorgio via CDN 16:55 * treno 11655 per Torre Annunziata

per Napoli da:

Sorrento 17:14

Sarno 17:26

Baiano 17:24

Poggiomarino 17:18

Torre Annunziata 16:57

San Giorgio via CDN 17:04

Linee Flegree

Per le Linee Flegree il servizio è garantito dalle 5:00 alle 8:00 e dalle ore 14:30 alle 17:30.

Prime partenze garantite dopo lo sciopero con fasce di garanzia dalle 5:00 alle 8:00:

da Fuorigrotta per Torregaveta 05:08

da Montesanto per Torregaveta 05:21

da Montesanto per Licola 05:02

Ultime partenze prima dello sciopero con fasce di garanzia dalle 5:00 alle 8:00:

da Montesanto per Torregaveta 07:41

da Montesanto per Licola 08:00

per Montesanto da Torregaveta 07:54

per Montesanto da Licola 07.56

Prime partenze garantite dopo lo sciopero con fasce di garanzia dalle 14.30 alle 17.30:

da Montesanto per Torregaveta 14:41

da Montesanto per Licola 14:48

per Montesanto da Torregaveta 14:34

per Montesanto da Licola 14:44

Ultime partenze garantite prima dello sciopero con fasce di garanzia dalle 14.30 alle 17.30:

da Montesanto per Torregaveta 17:21

da Montesanto per Licola 17:12

per Montesanto da Torregaveta 17:14

per Montesanto da Licola 17:08

Linee Suburbane

Corse garantite con sciopero di 24 ore

da Napoli per Piedimonte 07:50

da Napoli per Piedimonte 17:33

da Napoli per Piedimonte 20:33

​​da Piedimonte per Napoli 05:10

da Piedimonte per Napoli 06:21

da Piedimonte per Napoli 17:21

Sulla linea Napoli-Benevento è garantito il servizio automobilistico sostitutivo come da programma feriale.

Linea Metropolitana Piscinola – Aversa

La linea della metro di Napoli Piscinola-Aversa ha il servizio garantito dalle 6:00 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 20:00.

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

da Aversa per Piscinola 08.00

da Piscinola per Aversa 08.15

da Aversa per Piscinola 19.30

da Piscinola per Aversa 19.45

Prime partenze garantite dopo lo sciopero, con fasce di garanzia dalle 16.30 alle 20.00:

da Aversa per Piscinola 16.30

da Piscinola per Aversa 16.45

Servizio Autolinee

Il servizio si svolge regolarmente nelle seguenti fasce orarie di garanzia:

Area Esercizio Sorrentino/Torrese – bacino Nolano – bacino Napoletano: dalle ore 06,20 alle ore 08,15 – dalle ore 13,30 alle ore 17,35

Linee della penisola sorrentina;

Napoli – Scafati e linee dei comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase;

Napoli – Nola e linee del vallo di Nola e Lauro

Area Esercizio bacino Procida e Flegreo: dalle ore 05,00 alle ore 08,00 – dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Linee di Procida;

Linee della zona flegrea (Napoli – Monte di Procida e servizi di Bacoli):

Linee urbane di Castellammare di Stabia: dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 20.00