Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

123RF Sciopero sanità 5 dicembre.

Nuovo sciopero previsto il 5 dicembre contro la Manovra 2027. A scendere in piazza è il settore della sanità: i lavoratori delle aziende sanitarie e ospedaliere e gli studenti hanno proclamato lo sciopero contro una “sanità indebolita”. L’adesione è ampia: tutti i sindacati dei medici ospedalieri e degli specialisti, insieme agli altri professionisti sanitari, agli specializzandi e agli infermieri (tranne la Cisl), con la conferma anche della Uil, hanno ratificato il blocco.

Il motivo risiede negli investimenti considerati insufficienti per il Servizio Sanitario Nazionale. I sindacati scrivono che a pagare il prezzo di queste risorse scarse sono tutti i cittadini. Per questo il 5 dicembre scenderanno per le strade di Roma in un corteo che partirà alle 15:00 da Piazza Vittorio Emanuele II e arriverà in Via dei Fori Imperiali. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che vogliono difendere la sanità pubblica, spiegano i promotori.

Sciopero 5 dicembre: si ferma la sanità

Sabato 5 dicembre si ferma la sanità. I lavoratori del settore sanitario e ospedaliero scenderanno in piazza contro la Manovra 2027.

L’appuntamento è per il 5 dicembre alle ore 15:00. Il corteo partirà da Piazza Vittorio Emanuele II a Roma e arriverà in Via dei Fori Imperiali.

Gli organizzatori fanno sapere che l’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza:

A chi vuole scendere in piazza con noi per difendere la sanità pubblica. A chi lavora e studia in sanità diciamo: non siete soli. A chi aspetta una visita, un ricovero o assistenza diciamo: non può essere una lotteria.

Per questo il 5 dicembre la sanità pubblica ha deciso di manifestare e di farsi sentire contro quella che definiscono una Manovra caratterizzata da “investimenti insufficienti” sulla salute pubblica.

I numeri dell’adesione

Secondo le stime, l’adesione si preannuncia molto ampia. Per Repubblica si tratta di un evento “inedito”, poiché mai prima d’ora si era visto saldarsi in questo modo l’intero sistema sanitario contro una misura del Governo.

Parteciperanno:

tutti i sindacati dei medici ospedalieri e degli specialisti;

tutti i sindacati delle altre professioni sanitarie e degli specializzandi;

i sindacati degli infermieri, compresi i confederali tranne la Cisl Funzione Pubblica (mentre la sigla dei medici Cisl partecipa);

Uil.

Nella pratica significa che sono a rischio servizi, visite ed esami relativi a:

medici;

veterinari;

infermieri;

ostetriche;

professioni sanitarie;

tecnici;

amministrativi;

studenti;

specializzandi di area medica e non medica;

ricercatori.

I motivi dello sciopero

Nelle comunicazioni ufficiali dello sciopero, i sindacati mettono a verbale le motivazioni della chiamata nazionale.

Si apprende che dietro l’agitazione c’è un investimento in sanità definito “insufficiente”. Scrivono i sindacati che il Servizio Sanitario Nazionale appartiene a tutti, ma che oggi:

Questo bene è indebolito da anni di politiche caratterizzate da investimenti insufficienti sulla salute della popolazione e da una scarsa valorizzazione del personale ospedaliero, ambulatoriale, territoriale, in formazione e della ricerca.

La Manovra 2027 ha alzato il Fondo Sanitario Nazionale, ma il budget (2,4 miliardi di euro) viene considerato del tutto inadeguato. Si tratta infatti di cifre distanti da quelle ipotizzate dalle Regioni, che chiedevano 6,8 miliardi di euro per far funzionare il sistema. Lo stesso Ministro della Salute Orazio Schillaci ne chiedeva 5,5 miliardi di euro.

I lavoratori in sciopero il 5 dicembre ritengono quindi che non ci siano abbastanza fondi nella Manovra 2027, come le risorse per alzare l’indennità di esclusività (cioè la voce dello stipendio che riguarda chi decide di lavorare solo per il servizio pubblico), una retribuzione più alta per gli infermieri e nuove assunzioni per contrastare gli organici ridotti.