123RF Aumenti in sanità dal 2027, quanto guadagnano medici, infermieri e dirigenti sanitari.

Gli aumenti per medici e infermieri entrano nella Manovra 2027 e lo fanno con una novità importante per le Regioni: i 500 milioni necessari saranno aggiunti al Fondo sanitario nazionale e non dovranno essere recuperati dai bilanci locali.

Ma quanto arriverà effettivamente in busta paga? Le cifre cambiano in base all’anzianità, al ruolo e alla categoria professionale.

Aumenti sugli stipendi di medici e infermieri

La novità arriva mentre sale la tensione tra il personale sanitario e il Governo: medici e infermieri sono infatti pronti a scendere in piazza a Roma il prossimo 5 dicembre, in una manifestazione che potrebbe rappresentare l’anticamera di uno sciopero nazionale.

La proposta, se approvata senza modifiche, porterà altri 500 milioni di euro nella sanità pubblica a partire dal 2027: 350 milioni destinati ai medici e 150 milioni agli infermieri e alle altre professioni sanitarie.

Il finanziamento degli incrementi, i 500 milioni necessari, come detto non saranno a carico dei bilanci delle singole Regioni, ma verranno aggiunti al Fondo sanitario nazionale. Di conseguenza la dotazione aggiuntiva della Manovra per la sanità salirebbe da 3,5 a 4 miliardi di euro.

È quanto emerge dall’emendamento alla Manovra predisposto dai tecnici del Ministero della Salute.

Medici e infermieri, quanto aumentano gli stipendi

Questi gli aumenti lordi sugli stipendi:

infermieri – 329 euro lordi in più all’anno ;

medici con meno di 5 anni di servizio – 800 euro;

medici da 5 a 15 anni di servizio – 3.231 euro;

medici con oltre 15 anni di servizio – 4.403 euro;

primari – 5.869 euro.

Il nuovo incremento arriva dopo una stagione di aumenti che ha già interessato il personale medico del Servizio sanitario nazionale. I due rinnovi contrattuali firmati a distanza ravvicinata hanno portato incrementi medi complessivi stimati in 1.340 euro lordi mensili.

A questa cifra si aggiungono circa 235 euro medi al mese derivanti dall’indennità di specificità medica, rafforzata dalla precedente Manovra. Per chi lavora nei pronto soccorso è previsto inoltre un ulteriore riconoscimento economico. I circa 15mila medici impegnati in questi reparti possono infatti beneficiare di un’indennità aggiuntiva compresa tra 460 e 480 euro medi mensili.

Aumenti per i dirigenti sanitari non medici

L’emendamento prevede risorse anche per i dirigenti sanitari non medici. Si tratta di 15.739 professionisti, tra cui biologi, chimici, fisici e farmacisti. Per questa categoria sono stati stanziati 35,9 milioni di euro. Anche in questo caso gli aumenti saranno differenziati:

dirigenti con meno di 5 anni di esperienza – 543 euro;

dirigenti con 5-15 anni di esperienza – 1.838 euro;

dirigenti con oltre 15 anni di esperienza – 4.277 euro;

dirigenti di struttura complessa – 5.869 euro.

La protesta del 5 dicembre resta all’orizzonte

Nella relazione che accompagna l’emendamento, l’esecutivo chiarisce le finalità dell’intervento, spiegando che l’obiettivo è “rendere più attrattiva l’attività prestata per il Servizio Sanitario Nazionale” e “valorizzare il servizio svolto”. Un tentativo dichiarato di fermare l’abbandono degli ospedali pubblici, dove turni massacranti, carenza di organico e stipendi meno competitivi rispetto al privato spingono continuamente il personale verso l’uscita.

Se per i medici ospedalieri il pacchetto di misure ha un certo peso, per gli infermieri e gli altri operatori del comparto i 25 euro lordi al mese in più appaiono difficilmente sufficienti a invertire la rotta. Sullo sfondo rimane accesa la miccia della protesta del 5 dicembre.