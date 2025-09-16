L’Italia si ferma con uno sciopero generale per Gaza, promosso dai sindacati e sostenuto da trasporti, porti, scuole e università, per dire basta all’occupazione israeliana

La situazione a Gaza è insostenibile, proprio nella giornata ieri lo stato di Israele ha dato avvio alla “soluzione finale” invadendo Gaza City. Siamo purtroppo come inermi di fronte a tutto ciò, ma lunedì 22 settembre 2025 è stato indetto uno sciopero generale nazionale di solidarietà con Gaza, destinato a diventare una vera e propria giornata di denuncia contro l’impunità di Israele e le complicità del governo italiano.

La mobilitazione, lanciata dai sindacati di base, non si limita a un gesto simbolico: vuole forzare il blocco di Israele e portare aiuti ai palestinesi trasformando i luoghi di lavoro in piazze di protesta.

All’assemblea di lancio a Genova, che ha visto la presenza di circa mille persone, sono intervenuti portuali, attivisti di Music for Peace, studenti e movimenti sociali da tutta Italia, con toni duri e attacchi frontali alle politiche filo-israeliane dell’esecutivo.

Chi ha indetto lo sciopero nazionale per Gaza

L’astensione dal lavoro è stata proclamata congiuntamente da

USB (Unione Sindacale di Base);

CUB (Confederazione Unitaria di Base);

ADL Varese;

SGB (Sindacato Generale di Base).

Queste sigle hanno proclamato lo sciopero per l’intera giornata del 22 settembre, coinvolgendo l’insieme dei lavoratori del settore pubblico e privato.

Nel comparto scolastico l’USB Scuola ha deciso di ritirare una precedente mobilitazione e di estendere a tutto il settore la chiamata all’astensione, invitando insegnanti, personale Ata e studenti a unirsi alla protesta.

Anche la FILCT CGIL (portuali) ha annunciato uno stato di agitazione nazionale dei lavoratori dei porti in appoggio alla flotilla umanitaria.

Chi si ferma il 22 settembre

Numerosi comparti produttivi e categorie professionali hanno aderito o esprimono sostegno allo sciopero.

Trasporti

L’USB ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore anche nel settore trasporti. Ad esempio a Napoli Metro, funicolari e autobus resteranno fermi dalle 3 del 22 settembre alle 3 del 23 settembre, con fasce di garanzia per ridurre i disagi;

Ferrovie

I lavoratori ferroviari incroceranno le braccia 24 ore a partire dalle 21:00 del 21 settembre fino alle 21:00 del giorno successivo. Analogamente i lavoratori delle autostrade faranno sciopero 24 ore dalle 22:00 del 21 settembre alle 22:00 del 22 settembre;

Vigili del Fuoco

Per il comparto dei pompieri lo sciopero è di 4 ore (dalle 9 alle 13) per il personale turnista, mentre per il personale diurno e amministrativo è proclamato a intera giornata;

Lavoratori portuali

Già in occasione della partenza degli aiuti per Gaza, i portuali genovesi del CALP hanno preannunciato di paralizzare il porto in caso di attacchi alla Sumud Flotilla. Anche altri porti, come quelli di Trieste e di Venezia, hanno manifestato solidarietà;

Logistica

Aderiscono anche lavoratori della logistica, delle imprese ex-GKN, metalmeccanici e altri settori industriali in cui operano iscritti alle sigle di base.

Scuola e università

Il sindacato USB Scuola ha coinvolto l’intero mondo dell’istruzione (insegnanti, personale Ata, universitari e studenti) chiamandolo a fermarsi per 24 ore il 22 settembre.

In molte università sono già nati presidi di solidarietà, con tende e incontri aperti alla cittadinanza per condividere il senso di una mobilitazione che vuole restituire voce a Gaza.

Anche i collettivi studenteschi e i centri sociali hanno promesso azioni concrete, come il blocco dei porti di Venezia e Ancona, trasformando la protesta in un gesto umano e sentito di vicinanza al popolo palestinese.

Le dichiarazioni dei sindacati

Le organizzazioni promotrici hanno diffuso comunicati con le loro ragioni. In un documento congiunto Cub–ADL–SGB si afferma che lo sciopero è:

contro il genocidio in Palestina (e la) fornitura di armi a Israele.

Vengono richiesti:

il sostegno incondizionato alla missione della Global Sumud Flotilla;

sanzioni contro Israele.

I sindacalisti di base denunciano inoltre “l’inerzia del Governo italiano e dell’UE” di fronte alle violenze subite dalla popolazione di Gaza. USB ha precisato che, in caso di ulteriori ostacoli alla Flottilla, si riserva di anticipare lo sciopero già programmato per il 22 settembre.

Inoltre, USB Scuola ha ribadito in un suo comunicato il “desiderio di solidarizzare con il popolo di Gaza e di richiedere la fine dell’occupazione israeliana” tramite lo sciopero del 22 settembre.