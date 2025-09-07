Lunedì 8 settembre 2025 il trasporto pubblico si ferma: previsti scioperi di 8 e 24 ore in Sicilia, Liguria e Roma. Servizi garantiti solo nelle fasce protette

ANSA Informazioni sullo sciopero 8 settembre 2025 dei mezzi pubblici

La serie di scioperi nel settore dei trasporti non si ferma: dopo i disagi legati a treni e aerei, lunedì 8 settembre sarà la volta del trasporto pubblico locale in molte città italiane, con particolare incidenza in Sicilia ma non solo. In gran parte dei casi la protesta durerà 24 ore, con notevoli ripercussioni per i viaggiatori, anche se attenuate dalle consuete fasce di garanzia. Scopri di seguito tutti i dettagli sullo sciopero dei mezzi pubblici previsto per l’8 settembre 2025.

Gli scioperi nelle città

Lunedì 8 settembre 2025 il settore del trasporto pubblico sarà interessato da nuove agitazioni. A livello nazionale, la Faisa-Cisal ha proclamato uno sciopero di 8 ore, dalle 10:00 alle 18:00, collocato al di fuori delle consuete fasce di garanzia: ciò significa che non saranno previsti servizi minimi e il numero di autobus effettivamente cancellati dipenderà dal livello di adesione del personale.

Nella città di Roma sono previsti due scioperi locali di 8 ore, dalle 10.00 alle 18.00, che coinvolgono il personale delle società Paolo Scoppio Autolinee e Sabato Viaggi. Il sindacato coinvolto è OSR FAISA-CISAL.

A Palermo, inoltre, le segreterie nazionali di Faisa-Cisal hanno indetto uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà il personale di Autoservizi Russo e Segesta Autolinee. In questo caso saranno assicurate soltanto le corse nelle fasce protette, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:30 alle 16:30, mentre il resto del servizio potrà subire soppressioni o modifiche.

Stop al trasporto pubblico siciliano e ligure

Nuova giornata di mobilitazioni nel trasporto pubblico locale lunedì 8 settembre 2025. Il personale di Interbus Enna ed Etna Trasporti Catania incrocerà le braccia per 24 ore su iniziativa della Faisa-Cisal. Saranno garantite solo le corse nelle fasce protette, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:30 alle 16:30; negli altri orari sono attese soppressioni o modifiche del servizio.

Disagi previsti anche nel Levante ligure, dove le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl, Faisa-Cisal, Sial e Cobas hanno indetto uno sciopero di 24 ore del personale di TPL Linea a Savona. Lo stop interesserà tre fasce: dall’inizio del servizio fino alle 5:00, dalle 8:30 alle 17:30 e dalle 20:00 a fine turno. Le corse saranno invece garantite nelle fasce 5:00 – 8:30 e 17:30 – 20:00.

Settembre nero per gli scioperi, le date da segnarsi sul calendario

Con ben 66 scioperi già proclamati, di cui 14 di carattere nazionale, settembre si annuncia come un mese difficile per chi rientra dalle ferie e deve fare i conti con spostamenti complessi e imprevisti disagi. Oltre a quello dell’8 settembre, per chi vola gli stop principali sono fissati per il 26 settembre, mentre nel trasporto pubblico locale le giornate a rischio da segnare in agenda sono il 4, 5, 8 e 15 settembre.

Il prossimo sciopero sarà quello del 10 settembre, che si terrà nella città di Alessandria e sarà di 4 ore, dalle 10.30 alle 14.30, che coinvolge il personale della Soc. AMAG Mobilità. I sindacati coinvolti sono OSP FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL.