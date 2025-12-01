Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Anche nel mese di dicembre non si fermano gli scioperi. Rispetto alle mensilità passate, il calendario delle proteste dei lavoratori è meno fitto, complice anche le festività natalizie, ma non sono meno importanti. In particolare il 17 dicembre si fermano i trasporti, un settore che potrebbe causare con il blocco una serie di disagi ai viaggiatori, anche a coloro che tornano a casa per le feste.

Sarà una giornata particolarmente impegnativa anche per via del blocco del trasporto aereo che potrebbe cancellare o ritardare moltissimi voli nazionali e internazionali. Vediamo quindi il calendario completo delle principali agitazioni e come queste influenzeranno il mese di dicembre.

9 dicembre: sciopero trasporto locale

Dopo le giornate di protesta contro la Manovra di fine novembre e la prima di blocco del 1° dicembre, nella quale si è fermato il personale del settore aereo e il personale del Consorzio Autostrade Siciliane, il secondo appuntamento da calendario è quello del 9 dicembre.

A fermarsi è il personale Atac di Roma, che metterà in agitazione il trasporto pubblico locale per 24 ore. Si tratta di una giornata di rientro rispetto alla festività dell’8 dicembre. Potrebbe quindi bloccare diversi lavoratori e studenti in rientro dal giorno festivo.

12 dicembre: sciopero generale

Altro importante evento è quello del 12 dicembre. La Cgil ha chiamato uno sciopero generale per i settori pubblici e privati, anche in appalto e strumentali. Si tratta di uno sciopero generale per l’intera giornata del 12 dicembre, che blocca in particolare il servizio ferroviario dalle 00:01 alle 21:00.

Rientra nello sciopero anche il personale di manutenzione delle infrastrutture e dell’unità territoriale di Verona, che si ferma per otto ore dalle 9:01 alle 17:00; si fermano anche il personale di Bolzano per quattro ore, dalle 16:00 alle 22:00.

17 dicembre: sciopero settore aereo

Il 17 dicembre si ferma invece il settore aereo. Si tratta di uno sciopero nazionale, chiamato da diverse realtà settoriali e che bloccherà operatori in diverse aziende su tutto il territorio per quattro ore, dalle 13:00 alle 17:00.

Sono coinvolti:

personale soc. Enav Acc Roma;

personale aziende handling associate Assohandlers operanti nei sedimi aeroportuali italiani;

personale soc. Vueling;

personale navigante soc. Vueling Airlines;

assistenti di volo soc. Vueling Airlines;

personale di terra soc. Air France e KLM;

personale soc. Ita Airways;

personale soc. Techno Sky – Gruppo Enav comprensorio Sicilia.

22 dicembre: sciopero trasporto merci

Infine, nella giornata del 22 dicembre si ferma il trasporto merci. Fao Cobas ha chiamato una protesta per il personale viaggiante dipendente di soc. Number 1 Logistic Group.

Si tratta di uno sciopero nazionale di 72 ore, che parte da mezzanotte del 22 dicembre e si chiuderà a mezzanotte del 24 dicembre.