Ryanair aumenta le tariffe per i bagagli aggiunti dopo la prenotazione, con rincari fino a 60 euro per l'imbarco prioritario e costi extra per altri servizi

Fonte: ANSA Nuovi aumenti sui bagagli Ryanair

Ryanair ha deciso di proporci un ennesimo cambiamento nelle regole sui bagagli a mano, e questo ovviamente ha scatenato l’ennesima ondata di malcontento tra i suoi passeggeri. La compagnia aerea low-cost ha deciso di ritoccare le tariffe per chi decide di aggiungere un secondo bagaglio o optare per l’imbarco prioritario dopo aver già acquistato il biglietto.

Secondo quanto riportato da alcune fonti, Ryanair, che di recente ha annunciato anche nuove tratte, giustifica questa scelta come una necessità per adeguarsi ai costi di gestione al gate.

I rincari che colpiscono chi prenota dopo

Una delle principali critiche mosse dai viaggiatori verso Ryanair riguarda il costo finale del biglietto, che spesso risulta ben superiore a quello pubblicizzato inizialmente. La compagnia, ormai celebre per le sue infinite tariffe aggiuntive, si trova nuovamente al centro delle polemiche per la poca trasparenza nel prezzo finale.

Il nuovo aumento delle tariffe colpisce principalmente chi decide di aggiungere un bagaglio extra o di richiedere l’imbarco prioritario dopo aver già completato la prenotazione. Le modifiche hanno portato il costo dell’imbarco prioritario, che include un secondo bagaglio a mano, a salire fino a 60 euro, rispetto al precedente intervallo che andava da 20 a 38 euro. Per chi prenota in anticipo, la tariffa rimane più accessibile, variando tra i 6 e i 36 euro, a seconda della tratta e delle date del viaggio.

Le nuove tariffe in dettaglio

Le modifiche riguardano non solo i bagagli a mano, ma anche altri servizi accessori, come il check-in in aeroporto o il trasporto di attrezzature speciali. Vediamo come si articolano i nuovi costi:

bagaglio piccolo : chi rispetta i requisiti di dimensioni 40x20x25 cm può continuare a portare un piccolo bagaglio a mano a bordo senza costi aggiuntivi, sia al momento della prenotazione sia successivamente

: chi rispetta i requisiti di dimensioni 40x20x25 cm può continuare a portare un piccolo bagaglio a mano a bordo senza costi aggiuntivi, sia al momento della prenotazione sia successivamente imbarco prioritario con secondo bagaglio a mano : la tariffa per chi include un secondo bagaglio al momento della prenotazione varia tra 6 e 36 euro, mentre chi decide di aggiungerlo dopo si troverà a pagare tra 20 e 60 euro

: la tariffa per chi include un secondo bagaglio al momento della prenotazione varia tra 6 e 36 euro, mentre chi decide di aggiungerlo dopo si troverà a pagare tra 20 e 60 euro imbarco di bagagli da 10 kg : il costo per l’imbarco di un bagaglio da 10 kg varia da 11,99 a 29,99 euro (o sterline) se prenotato inizialmente. Se aggiunto in un secondo momento, il prezzo sale a un intervallo tra 23,99 e 40 euro

: il costo per l’imbarco di un bagaglio da 10 kg varia da 11,99 a 29,99 euro (o sterline) se prenotato inizialmente. Se aggiunto in un secondo momento, il prezzo sale a un intervallo tra 23,99 e 40 euro imbarco di bagagli da 20 kg : per chi desidera trasportare un bagaglio più grande, le tariffe vanno da 18,99 a 59,99 euro se prenotato anticipatamente, ma aumentano tra 44 e 59,99 euro per chi decide di includerlo successivamente

: per chi desidera trasportare un bagaglio più grande, le tariffe vanno da 18,99 a 59,99 euro se prenotato anticipatamente, ma aumentano tra 44 e 59,99 euro per chi decide di includerlo successivamente supplemento per bagaglio in eccedenza : chi supera i limiti di peso consentiti dovrà pagare 12 euro per ogni chilogrammo extra

: chi supera i limiti di peso consentiti dovrà pagare 12 euro per ogni chilogrammo extra supplemento per bagagli di valore speciale: per oggetti particolari come attrezzature sportive o strumenti musicali, il supplemento è fissato a 50 euro, indipendentemente dal momento in cui viene aggiunto il servizio.

Costi extra oltre i bagagli

Se vi sembrava fosse terminata la lista dei rincari, vi sbagliavate. Non è solo sui bagagli che Ryanair ha deciso di rivedere le proprie tariffe. Anche altri servizi di base, come il check-in in aeroporto o la stampa della carta d’imbarco, sono soggetti a rincari considerevoli:

check-in in aeroporto : chi non effettua il check-in online e decide di farlo in aeroporto dovrà sborsare fino a 55 euro

: chi non effettua il check-in online e decide di farlo in aeroporto dovrà sborsare fino a 55 euro stampa della carta d’imbarco: in caso di smarrimento o dimenticanza della carta d’imbarco, Ryanair addebiterà un costo di 20 euro per la sua ristampa in aeroporto.

Inoltre, per il trasporto di attrezzature sportive o musicali, i costi aumentano considerevolmente se non si prenotano in anticipo. Ad esempio, trasportare una bicicletta costa 75 euro anziché 60 previsti al momento della prenotazione.