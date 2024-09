Ryanair annuncia un investimento da quattro miliardi di dollari in Italia e presenta le nuove tratte 2024 da Milano e Roma, sono 23 in totale.

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA Nuove tratte Ryanair 2024 da Milano e Roma.

Ryanair ha presentato le sue nuove tratte invernali 2024 e per l’Italia ci sono delle importanti novità che riguardano Milano (10 in più), Roma (13 in più) e altre città. L’intervento, come spiegato dall’amministratore delegato di Ryanair Michael O’ Leary, risente anche delle scelte governative e degli enti locali di applicare l’addizionale municipale: chi l’ha cancellata, come Trieste e Reggio Calabria, ha ottenuto nei suoi aeroporti l’aumento di cinque rotte da parte della compagnia low cost. Guardando al futuro prossimo, O’ Leary ha specificato anche che l’avvento del Giubileo a Roma necessita di nuovi voli a Ciampino, motivo questo che l’ha spinto a esortare un intervento da parte dell’esecutivo italiano.

Ryanair aumenta le tratte in Italia, ma le tariffe restano alte

Per l’Ad di Ryanair Michael O’ Leary è ancora presto “per dire come andrà l’anno: i prezzi stanno cadendo, le tariffe a settembre sono scese tra il 5 e il 10%, non così tanto come a giugno, quando erano scese del 15%”. Tali dati spingono la compagnia a dire che, malgrado nel 2024 si preveda un aumento del traffico aereo dell’8%, non si riuscirà a garantire il calo delle tariffe.

“Nelle ultime due settimane di settembre – ha detto O’ Leary – prevediamo un calo delle tariffe a una cifra, tra il 5 e il 9%. Stiamo comunque crescendo come traffico dell’8% aumentando la nostra quota di mercato rispetto ai competitori, passando da 181,3 a 200 milioni di passeggeri, di cui 60 milioni in Italia”. E poi, sulle tariffe: “Scenderanno quest’anno a vantaggio dei passeggeri, ma non abbiamo visibilità sull’intero anno. Abbiamo un’offerta del 15% di posti in più, ma il maggior traffico non compenserà le minori tariffe. Secondo gli analisti, il margine operativo lordo scenderà da 1,9 a 1,5-1,7 miliardi ma io non lo so dire”.

Le nuove tratte Ryanair in Italia nel 2024

Come detto, nel 2024 Ryanair ha annunciato nuove tratte in Italia, principalmente da Milano e Roma. Nel primo caso, l’aeroporto di riferimento è Malpensa, con O’ Leary che ha specificato che la compagnia non sia interessata agli slot di Linate che verranno liberati dopo l’operazione Ita-Lufthansa. “Vogliamo crescere a Malpensa – ha detto l’Ad della compagnia low-cost – e saremmo interessati agli slot che eventualmente Easyjet lascerà per andare a Linate”.

Da Malpensa le 10 nuove tratte invernali di Ryanair hanno come destinazione:

Atene;

Budapest;

Parigi;

Fuerteventura;

Cracovia;

Maiorca;

Marrakech;

Reggio Calabria;

Rzeszów (Polonia);

Tallinn.

A quanto detto si aggiunge che Ryanair ha previsto nello scalo milanese l’aggiunta di un nuovo aereo, l’ottavo, con la stima dell’aumento del traffico che è pari al 10% (4,5 milioni di passeggeri).

Per quanto riguarda Roma, invece, l’Ad della compagnia aereo ha detto: “Avremo 13 nuove rotte da Roma e chiederemo al governo di alzare il tetto del numero dei voli a Ciampino, in vista del Giubileo“.

Le richieste di Ryanair al governo italiano

Le mosse di Ryanair risentono, per stessa ammissione dell’Ad, anche dalle politiche che sono state adottate dal governo italiano e dagli enti locali. Ecco dunque che gli aeroporti di Trieste e Reggio Calabria verranno premiati dalla compagnia con cinque nuove tratte per aver cancellato l’addizionale municipale. Nel caso di Orio al serio, Bergamo, invece, è prevista una riduzione del 5% dei suoi attuali 20 milioni di posti disponibili.

Michael O’ Leary si è anche rivolto al governo italiano chiedendo di cancellare in tutti gli aeroporti l’addizionale, con questa scelta che “consentirebbe agli scali italiani di godere di una rapida crescita del traffico, dei visitatori e dei posti di lavoro nei prossimi anni”. Come incentivo all’operazione, l’Ad ha promesso “un investimento di quattro miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili” che permetteranno di generare “oltre 20 milioni di passeggeri all’anno su 250 nuove rotte, con 1.500 posti di lavoro nelle regioni italiane”.