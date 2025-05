Con il prezzo della benzina in calo, così come quello del diesel, fare un pieno costa meno: ecco di quanto si risparmia con una piccola citycar, un'utilitaria media e un grosso Suv

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fonte: IPA Quanto costa oggi un pieno di benzina e quanto si risparmia.

Il prezzo della benzina in calo a maggio 2025 regala un sospiro di sollievo ai tartassati automobilisti italiani.

Il costo della benzina al self service è ai minimi da dicembre 2022, mese in cui il governo mise in atto il taglio delle accise. E cala, anche se un po’ meno, anche il costo del diesel.

Perché la benzina sta scendendo

La prima risposta alla domanda sul perché il costo della benzina stia scendendo è intuitiva: lasciate alle spalle festività varie e ponti (Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e Primo Maggio), che hanno visto milioni di automobilisti mettersi alla guida sulle autostrade, il costo dei carburanti cala in maniera fisiologica per via della minore domanda. Arrivederci esodi e controesodi, arrivederci rincari.

Ma questa sarebbe una risposta parziale e ingenua, se non venisse associata a informazioni che provengono da un contesto economico più ampio.

Dopo la discesa intrapresa ormai da tempo, il prezzo del petrolio continua a calare in questo maggio 2025: il Brent oscilla attorno a quota 62 dollari al barile e il Wti americano viaggia sotto i 60 dollari. Dietro al ribasso del greggio, ci sono due fattori chiave:

la decisione dell’Opec+ di aumentare l’offerta;

la guerra dei dazi innescata da Trump che sta frenando la domanda globale.

Gli automobilisti italiani, intanto, ringraziano.

Quanto costa la benzina oggi

Di seguito, le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati da Staffetta Quotidiana. La rilevazione è stata effettuata alle 8:00 del 7 maggio su circa 18.000 esercizi.

Self service

benzina 1,697 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,700, pompe bianche 1,692);

gasolio 1,590 euro/litro (-2, compagnie 1,594, pompe bianche 1,581).

Servito

benzina 1,840 euro/litro (-2, compagnie 1,881, pompe bianche 1,762);

diesel 1,734 euro/litro (-2, compagnie 1,776, pompe bianche 1,652).

Gas

Gpl servito 0,726 euro/litro (-2, compagnie 0,735, pompe bianche 0,717);

metano 1,463 euro/kg (-2, compagnie 1,463, pompe bianche 1,463);

Gnl 1,315 euro/kg (-20, compagnie 1,321 euro/kg, pompe bianche 1,311 euro/kg).

Autostrade

benzina self service 1,790 euro/litro e benzina servito 2,060 euro/litro;

gasolio self service 1,691 euro/litro e gasolio servito 1,970 euro/litro;

Gpl 0,847 euro/litro, metano 1,521 euro/kg, Gnl 1,402 euro/kg.

Quanto costa un pieno oggi

Per capire quanto costi oggi un pieno di benzina, proviamo a fare delle simulazioni ipotizzando di dover rifornire tre automobili:

una piccola city car con un serbatoio da 40 litri;

un’utilitaria di medie dimensioni con un serbatoio da 65 litri;

un grosso Suv capace di inghiottire con un pieno fino a 80 litri di benzina.

Ecco il costo di un pieno di carburante oggi, euro più euro meno (con numeri approssimati per difetto):

Tabella dei costi Piccola city car (40) Utilitaria media (65) Grosso Suv (80) Benzina self 67 euro 110 euro 135 euro Benzina servito 73 euro 119 euro 147 euro Diesel self 63 euro 103 euro 127 euro Diesel servito 69 euro 112 euro 138 euro

Quanto si risparmia con un pieno oggi

Prendiamo ora in considerazione i prezzi della benzina e del diesel di metà gennaio 2025, ovvero:

benzina self 1,824 euro/litro;

benzina servito 1,962 euro/litro;

diesel self 1,731 euro/litro;

diesel servito 1,869 euro/litro.

Facendo due calcoli siamo in grado di ricavare quanto si risparmia facendo il pieno di carburante oggi, sempre approssimando per difetto:

Tabella dei risparmi Piccola city car (40) Utilitaria media (65) Grosso Suv (80) Benzina self 5 euro 8 euro 10 euro Benzina servito 5 euro 8 euro 9 euro Diesel self 6 euro 9 euro 11 euro Diesel servito 5 euro 9 euro 11 euro

Da settimane il prezzo della benzina cala, ma manca ancora una regolarizzazione mirata e le associazioni dei consumatori lamentano che i minori costi non sono allineati al calo del prezzo del petrolio: in sintesi, si potrebbe fare molto di più.