Fonte: ANSA Aumenti benzina nel 2025, per il Codacons sono "immotivati"

Il 2025 parte in salita per chi guida: i prezzi dei carburanti continuano a rincarare senza un’apparente logica legata al mercato globale. Le associazioni dei consumatori, con il Codacons in prima linea, non risparmiano critiche. “Aumenti del tutto immotivati”, tuonano, puntando il dito su dinamiche che sembrano sfuggire al controllo.

Prezzi del petrolio: stabilità, ma non alla pompa

Sul fronte delle quotazioni del greggio, il Brent ha segnato un modesto incremento del 4% rispetto alla fine dello scorso anno, restando comunque lontano dagli storici picchi. Nonostante questo, gli automobilisti hanno visto lievitare i prezzi alla pompa di 3 centesimi al litro in pochi giorni. Un rincaro che si traduce in una stangata di circa 36 euro annui per ogni automobilista.

“Rispetto a fine 2024 il petrolio registra una leggera salita, con le quotazioni del Brent cresciute del 4% rispetto ai valori di fine dicembre, e prezzi del tutto sotto controllo lontani dai record raggiunti negli anni passati”, afferma il Codacons. “A fronte di tale sostanziale stabilità delle quotazioni, si registra invece un sensibile rialzo dei listini alla pompa, con un aumento di 3 centesimi al litro in pochi giorni che equivalgono ad una maggiore spesa sui rifornimenti pari a +1,5 euro a pieno, +36 euro ad automobilista su base annua”.

Benzina e gasolio sopra quota 1,80 euro al litro

L’anno è cominciato così, con un ennesimo rincaro per chi guida: la benzina in modalità self-service tocca 1,80 euro al litro, mentre il gasolio arriva a 1,69 euro al litro. Secondo Staffetta Quotidiana, i rincari sono generalizzati: Eni ha aggiunto 2 centesimi al litro sui prezzi consigliati di benzina e gasolio, Q8 ha ritoccato il diesel di 1 centesimo, mentre Tamoil ha aumentato di 2 centesimi il costo della benzina.

In controtendenza, il Gpl resta fermo a 0,73 euro al litro, ma il metano torna a salire oltre 1,5 euro al chilogrammo, dopo essere sceso a 1,43 euro solo poche settimane fa. Le continue pressioni sui prezzi del gas naturale, invece, continuano a gravare sui bilanci dei consumatori.

Biocarburanti e costi trasferiti sui consumatori

Il Codacons teme che i maggiori costi legati ai biocarburanti, utilizzati da quest’anno per miscelare la benzina, vengano integralmente scaricati sui consumatori finali. “Questi 3 centesimi si tradurranno in un aumento di spesa annua di 36 euro per ogni automobilista”, avverte l’associazione.

Dal canto loro, i produttori giustificano gli aumenti citando due fattori: la crescita delle quotazioni del Brent, che ha aperto l’anno oltre i 77 euro al barile, e l’incremento dei costi di produzione legati ai biocarburanti come l’etanolo. Secondo loro, i prezzi attuali restano comunque allineati a quelli del 2024.

Oscillazioni nei prezzi di dicembre

Intanto, i dati del Ministero dell’Ambiente indicano che la media mensile della benzina a dicembre si è attestata a 1,756 euro al litro, segnando un lieve calo rispetto a novembre. Di contro, il gasolio ha registrato un rialzo, raggiungendo 1,655 euro al litro. Incrementi anche per il Gpl, che ha toccato 0,739 euro al litro, e per il metano, balzato a 1,406 euro al litro dopo un aumento del 3,68% su ottobre.

I costi della benzina in Europa

Secondo la rilevazione settimanale della Commissione europea del 30 dicembre 2024, i Paesi Bassi registrano i prezzi più alti per benzina e gasolio nell’Unione Europea, mentre i costi più bassi si trovano in Bulgaria. Da segnalare che il dato sul gasolio di Malta, pur essendo il più basso in assoluto, non viene aggiornato da mesi.

Ad esempio, in Francia, la benzina è a 1,771 euro/litro e il gasolio a 1,655 euro/litro, mentre in Germania si registra 1,741 euro/litro per la benzina e 1,617 euro/litro per il gasolio. All’estremo opposto, la Bulgaria vede prezzi più contenuti: 1,281 euro/litro per la benzina e 1,294 euro/litro per il gasolio.