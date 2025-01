Il Governo propone un aumento delle accise sul diesel per reperire 500 milioni di euro per il rinnovo del contratto del trasporto pubblico. Le opposizioni sono critiche

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Diesel: ipotesi aumento accise

Il governo Meloni sta valutando un aumento delle accise sul diesel come misura per reperire 500 milioni di euro, necessari per finanziare il rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale. La proposta, che prevede anche una riduzione corrispondente sull’accisa della benzina, è stata commentata in maniera critica dalle opposizioni. La questione delle accise sui carburanti, già discussa prima della Manovra, rischia di generare ulteriori tensioni, dato che il governo aveva promesso di abbassarle durante la campagna elettorale.

Per il rinnovo servono 500 milioni, come trovarli

Per finanziare il rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale, il governo Meloni ha messo sul tavolo una serie di proposte di misure fiscali, tra cui l’aumento delle accise sul gasolio. Secondo quanto riportato da La Stampa, l’esecutivo starebbe valutando un incremento di 1 centesimo al litro sul diesel per il 2025, con la contestuale riduzione di un centesimo sull’accisa della benzina. L’intervento dovrebbe generare un gettito aggiuntivo di circa 200 milioni di euro nel solo primo anno.

L’obiettivo sarebbe quello di riallineare progressivamente le accise su benzina e diesel entro il 2030, come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Al termine di questo percorso, le accise dovrebbero raggiungere un incasso annuo di circa 600 milioni di euro, un’importante risorsa per finanziare il rinnovo del trasporto pubblico locale e per migliorare il parco mezzi in Italia. L’operazione non è senza rischi e potrebbe sollevare non poco malcontento, soprattutto considerando le promesse fatte dal Governo prima delle elezioni.

Il rischio di aumentare l’accise: costi nascosti

La proposta del governo Meloni di aumentare le accise sul diesel ha suscitato un’ondata di critiche da parte dell’opposizione. Marco Grimaldi, vice Capogruppo di Avs alla Camera, ha definito l’aumento delle accise una “tassa ingiusta” che colpisce indistintamente tutti, e ha ricordato come Giorgia Meloni avesse promesso di abbatterle in campagna elettorale.

Anche Francesco Boccia del Pd ha ironizzato sulla promessa di Meloni di cancellare le accise, che oggi si trasforma in un aumento. Per Boccia si tratta dell’ennesima “bugia” del Governo, che avrebbe tradito gli elettori.

Critiche anche da parte di Italia Viva: Davide Faraone ha sottolineato come l’aumento delle accise vada a contraddire le promesse fatte, mentre Raffaella Paita ha puntato il dito contro l’incoerenza della proposta.

Secondo Paita, infatti, l’aumento delle accise sul diesel per finanziare il trasporto pubblico potrebbe portare a un rincaro dei biglietti, arrivando a danneggiare ulteriormente i cittadini. La deputata ha invocato una strategia di riforma del trasporto pubblico, che non si limiti a interventi tampone come l’aumento delle accise.

Un’importante quota del parco di mezzi pubblici italiani sono ancora alimentati a diesel e l’incremento del costo del carburante potrebbe comportare maggiori sperse operative per le aziende di trasporto, che si tradurrebbero in rincari per gli utenti sul fronte di corse uniche e abbonamenti.