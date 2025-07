iStock Quando conviene fare il pieno di carburante, di giorno a o la sera?

Il prezzo dei carburanti continua a essere ballerino e dato che si tratta di una delle spese fondamentali per chi utilizza l’automobile per andare a lavoro, ogni centesimo che si riesce a risparmiare può fare la differenza. Proprio per questo ci si chiede se un buon risparmio può anche derivare dal fare il pieno la mattina o la sera. È davvero possibile o si tratta di una bufala? Ecco maggiori dettagli in merito.

Meglio il pieno di carburante di giorno o di sera?

Sui social network ci sono tanti consigli per risparmiare sul carburante e tra questi c’è anche quello secondo il quale fare il pieno di mattina presto o di notte farebbe risparmiare denaro.

Tale teoria si basa su un principio fisico corretto ovvero che la temperatura influenza la densità del carburante per cui quando fa più caldo, sia il diesel che la benzina si espandono diventando meno densi. Nelle ore più fredde come la sera tardi o la mattina presto, invece, il carburante si addensa per cui diverrebbe più concentrato e si potrebbero fare più chilometri.

Secondo i calcoli che circolano online, fare benzina o diesel nelle ore più fresche potrebbe far risparmiare fino al 3% su un pieno e quindi circa 1 litro su 50 euro spesi.

In merito a tale teoria e per capire se essa porta davvero dei vantaggi, il centro di analisi Consumer Reports ha effettuato una serie di test mirati. Da essi si è evinto che nonostante la benzina si espanda in modo lieve quando aumentano le temperature, la variazione è minima.

Quando queste ultime passano da 15 a 23 gradi, il volume del carburante, infatti, aumenta solo dell’1% per cui su 50 litri erogati, la differenza è solo di mezzo litro ma nell’ipotesi migliore. Inoltre, dall’analisi è emerso che è soltanto la parte in superficie del carburante che può essere influenzata dall’ambiente.

Per risparmiare è importante il distributore

Abbiamo visto che non importa se si fa il pieno di carburante la mattina presto o la sera in quanto non cambia quasi nulla. Per risparmiare sul pieno, invece, ci si dovrebbe recare presso i distributori dove il carburante costa meno, presso quelli che applicano gli sconti maggiori, anche di 10-12 centesimi al litro che su un pieno di 40 litri potrebbero far risparmiare anche 4-5 euro.

Per trovare i migliori distributori, il consiglio è quello di affidarsi a app che aiutano a risparmiare sul prezzo di benzina e diesel come Prezzibenzina o il portale del ufficiale del Ministero. Si dovrebbero poi evitare sempre i distributori nei centri delle grandi città e quelli sulle autostrade in quanto i prezzi sono più alti.

Quali sono i pro e contro di fare il pieno di sera o di giorno

I vantaggi di effettuare il pieno di carburante la sera sono i seguenti:

c’è meno traffico e fila al distributore;

alcuni distributori applicano degli sconti notturni al self service;

la temperatura più bassa anche se ha, come visto, un effetto minimo.

Lo svantaggio è invece una minore sicurezza se ci si trova in una zona isolata.

I vantaggi di fare il pieno di carburante di giorno sono:

una sicurezza maggiore perché c’è personale;

la possibilità di avere più servizi come bar e autolavaggio.

gli svantaggi sono invece il traffico maggiore e le possibili file nelle stazioni più frequentate.

Alla luce di quanto detto, non ha senso programmare gli orari in cui fare il pieno di carburante. È importante invece monitorare sempre i prezzi e affidarsi ai distributori che offrono i prezzi migliori.