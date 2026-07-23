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iStock 11 milioni di cartelle esattoriali in arrivo

Ci sarebbero circa 11 milioni di cartelle esattoriali destinate a famiglie, professionisti e imprese con pendenze fiscali. La macchina della riscossione accelera, con procedure che possono portare a fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Allo stesso tempo, però, resta il nodo dei crediti difficilmente recuperabili, cioè debiti formalmente ancora iscritti ma che, nella pratica, potrebbero non trasformarsi mai in incassi reali per lo Stato. Per i contribuenti, è necessario distinguere un debito effettivamente esigibile da un debito “fantasma”, prescritto, intestato a soggetti non più aggredibili o viziato da errori procedurali.

Cartelle esattoriali, come distinguere debito reale da fantasma

In Italia circa 19 milioni di persone risultano avere almeno una pendenza aperta con l’Erario. L’esposizione media si aggira intorno a 5.800 euro a contribuente. Una parte rilevante delle cartelle riguarda però crediti considerati difficilmente esigibili. Oltre un terzo delle somme iscritte sarebbe legato a posizioni che il sistema fiscale continua formalmente a inseguire, pur con possibilità di recupero molto basse. Il risultato è un paradosso: lo Stato sostiene costi amministrativi per tentare di riscuotere crediti che, in molti casi, potrebbero non rientrare mai nelle casse pubbliche.

Un debito fiscale può diventare inesigibile quando non esistono più le condizioni giuridiche o materiali per recuperarlo. Un caso frequente riguarda le cartelle intestate a persone decedute senza eredi, oppure con eredi che hanno rinunciato all’eredità. In queste situazioni, l’amministrazione può non avere un soggetto da cui recuperare il credito. Rientrano tra i debiti difficilmente recuperabili anche quelli riferiti a società cancellate dal registro delle imprese e prive di patrimonio. È il caso, ad esempio, di Ires o Iva dovute da Srl ormai chiuse e senza beni aggredibili.

Ci sono poi le cartelle intestate a persone senza reddito da lavoro, senza pensione pignorabile, senza immobili e senza veicoli registrati. In questi casi, anche se il debito esiste formalmente, l’azione di recupero può risultare inefficace. Un’altra ipotesi riguarda la prescrizione. Se l’amministrazione finanziaria agisce oltre i termini previsti dalla legge, il contribuente può contestare la richiesta.

Perché non bisogna pagare senza controllare

Chi riceve una cartella esattoriale dovrebbe evitare di pagare automaticamente senza prima verificare l’atto. Con un volume molto alto di notifiche, possono emergere errori materiali, duplicazioni, problemi di calcolo o vizi nella procedura di notifica. Il controllo serve a capire se il debito è ancora dovuto, se è stato già pagato in parte, se è stato oggetto di sgravio o se l’amministrazione ha rispettato i termini. La verifica può essere fatta consultando l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, controllando le ricevute di pagamento e, nei casi più complessi, rivolgendosi a un professionista o a un centro di assistenza.

Il primo elemento da verificare è la prescrizione. Occorre controllare quanto tempo è trascorso tra la nascita del debito originario e la notifica della cartella o degli atti successivi. I termini cambiano in base alla natura del credito e alla presenza di eventuali atti interruttivi. Il secondo punto riguarda la notifica. L’atto deve essere inviato correttamente all’indirizzo di residenza, al domicilio fiscale o alla Pec del contribuente, quando prevista. Irregolarità nella consegna possono incidere sulla validità della procedura. Il terzo aspetto riguarda importi e calcoli. Sanzioni, interessi e more possono essere conteggiati in modo errato, soprattutto se il debito è stato già parzialmente pagato o se sono intervenuti sgravi.

Cosa fare quando arriva una cartella

Quando arriva una cartella, il contribuente deve leggere con attenzione l’atto e individuare l’ente creditore, l’importo richiesto, la causale del debito e le date di riferimento. È utile verificare se il debito era già noto, se sono stati ricevuti atti precedenti e se esistono ricevute o comunicazioni che dimostrano pagamenti, annullamenti o rateizzazioni. Se la somma è dovuta, si può valutare il pagamento o la richiesta di rateizzazione. Se invece emergono errori, prescrizione o vizi di notifica, il contribuente può chiedere chiarimenti, presentare istanza di sgravio o valutare un ricorso nei termini previsti.