Quasi 17.000 pratiche in un mese, l'80% nei piccoli Comuni del Progetto Polis: come funziona il servizio e quanto costa la consegna a casa

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ANSA

Ha superato quota 300mila il numero di richieste di rilascio e rinnovo del passaporto presentate negli uffici postali italiani, con un picco record ad agosto 2026 di quasi 17mila erogazioni. Il servizio, nato con il Progetto Polis nei Comuni sotto i 15mila abitanti ed esteso anche alle grandi città, permette di svolgere l’intera pratica a due passi da casa con opzione di consegna a domicilio.

Passaporto alle Poste, superate 300mila richieste

Il servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti alle Poste ha superato la soglia delle 300mila richieste in Italia, toccando il suo record ad agosto 2026 con 16.947 pratiche evase in un mese (+6% rispetto al picco di febbraio).

Ben 236.531 domande (pari all’80% del totale) sono state raccolte nei 6.932 uffici dei piccoli Comuni aderenti al Progetto Polis (il piano avviato da Poste Italiane per portare i servizi della Pubblica Amministrazione nei centri abitati con meno di 15mila abitanti), mentre le restanti 63.600 sono state lavorate nelle 431 sedi abilitate delle grandi città, come Roma, Milano, Bologna e Napoli.

L’iniziativa ha ridotto la pressione sulle Questure e azzerato i grandi spostamenti per chi vive nelle zone più isolate: tra le province più attive spiccano Bergamo (18.555 richieste), Verona, Vicenza e Monza.

Come richiedere o rinnovare il passaporto allo sportello

La procedura si avvia su prenotazione online nelle grandi città o direttamente allo sportello nei piccoli centri coinvolti dal piano Polis.

Per richiedere o rinnovare il documento occorre mostrare un documento d’identità, il codice fiscale, una foto tessera, il vecchio passaporto (o la denuncia di smarrimento/furto) e le ricevute del bollettino da 42,70 euro e del contrassegno telematico da 73,50 euro.

L’operatore postale effettua l’identificazione, acquisisce la foto e rileva le impronte digitali con scanner biometrici, per poi inviare la pratica per via telematica alla Polizia di Stato, che si occupa delle verifiche e dell’emissione del libretto.

Consegna del documento a domicilio

Completata l’emissione, i cittadini possono ritirare il passaporto in ufficio postale o farselo recapitare a casa tramite portalettere, un’opzione scelta dall’81% degli utenti nei piccoli centri e dal 30% nelle grandi aree urbane.

Per usufruire del servizio di consegna a casa, Poste Italiane richiede un pagamento di 9,88 euro, tramite Posta Assicurata.

Cantieri completati nel 90% degli uffici

Sull’onda del successo dell’operazione Tim, Poste Italiane ha raggiunto anche un notevole traguardo con le richieste di rilascio dei passaporti.

L’erogazione dei passaporti rientra nel piano di ammodernamento di Poste Italiane, che ha già completato gli interventi in oltre 6.200 uffici (il 90% del totale previsto dal Progetto Polis).

In ben 24 province, tra cui Firenze, Bari, Bolzano e Imperia, i lavori di restyling delle sedi si sono già conclusi nel 100% degli uffici coinvolti.