Nuovo Ecobonus auto 2024, quanti incentivi spettano con e senza rottamazione

Concessionari e automobilisti attendono con ansia l'effettiva entrata in vigore degli incentivi auto 2024: la data non c'è ancora, ma nel frattempo ecco il punto sull'Ecobonus auto 2024

I nuovi incentivi auto 2024 sono stati annunciati l’1 febbraio, ma la misura non ha ancora preso il via fra il nervosismo dei concessionari e degli automobilisti che meditano di comprare una nuova macchina, con o senza rottamazione. I preordini si accumulano, ma sono spesso subordinati all’entrata in vigore dell’Ecobonus auto. Il piatto, per gli acquirenti, è ricco: si parla un massimo di 7.500 euro di incentivo senza rottamazione e di un massimo di 13.750 euro di Ecobonus con la rottamazione. Gli interessati hanno il dito sul grilletto, perché la misura andrà avanti solo fino a esaurimento delle risorse, salvo nuovo finanziamento.

Quando parte l’Ecobonus auto 2024?

Quantificato il beneficio, rimane adesso da definire quando l’Ecobonus auto entrerà effettivamente in vigore. Il ministero, incalzato dalla stampa, ha più volte fatto sapere che l’iter è “complesso”. Traduzione: le casse pubbliche piangono e il governo sta cercando le risorse.

Ha visto la luce il 2 aprile, con firma congiunta di Mimit, Mef, Infrastrutture e Ambiente, il decreto Dpcm che contiene il nuovo programma di incentivi auto 2024. Sul tavolo ci sono 793 milioni di euro. I fondi saranno sbloccati solo dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

240 milioni sono destinati agli incentivi per l’acquisto di auto che rientrano nella fascia di emissioni di CO2 comprese tra 0 e 20 g/km. Si tratta delle auto elettriche. Il prezzo dei veicoli deve essere pari o inferiore a 35.000 euro Iva esclusa. L’incentivo stabilito va da un minimo di 6.000 euro a un massimo di 11.000. Spettano 0 euro in caso si rottami una Euro 5.

150 milioni di euro sono destinati alle auto ibride plug-in, tra 21 e 60 g/km. È finanziabile l’acquisto di un veicolo con un prezzo massimo di 45.000 euro Iva esclusa. L’incentivo stabilito va da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 8.000. Spettano 0 euro in caso si rottami una Euro 5.

403 milioni di euro, la fetta più pesante dell’Ecobonus auto, è destinata all’acquisto di vetture nella fascia tra 61 e 135 g/km. La cifra reale però cala a 283 milioni di euro, dal momento che 120 milioni sono già stati utilizzati. Questo bonus auto è destinato all’acquisto di veicoli ibridi o a motore a combustione ma a basso consumo, oppure a Gpl. Il prezzo massimo dell’acquisto deve essere pari a 35.000 euro Iva esclusa. L’incentivo stabilito va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 3.000. Spettano 0 euro in caso si rottami una Euro 5 o in caso si proceda all’acquisto senza rottamazione.

L’Isee fa la differenza

Ma attenzione: tutte le cifre della categoria 0-20 gr CO2 a km e della categoria 21-60 gr CO2 a km vanno riviste a rialzo in caso l’Isee familiare non arrivi ai 30.000 euro annui. L’incentivo auto arriva a 13.750, il massimo, in caso di Isee sotto i 30.000 euro e rottamazione di Euro 0, 1 o 2 per l’acquisto di un’elettrica.

Incentivi auto 2024, tabella riassuntiva

Qui sotto uno specchietto riassuntivo per capire l’ammontare dell’atteso Ecobonus auto 2024, con o senza rottamazione, e in base all’Isee familiare:

0-20 gr CO2 a km Isee sotto i 30.000 euro 21-60 gr CO2 a km Isee sotto i 30.000 euro 61-135 gr CO2 a km senza ​rottamazione 6.000 7.500 4.000 5.000 0 rottamazione ​Euro 0,1,2 11.000 13.750 8.000 10.000 3.000 rottamazione ​Euro 3 10.000 12.500 6.000 7.500 2.000 rottamazione ​Euro 4 9.000 11.250 5.500 6.875 1.500 rottamazione ​Euro 5 0 8.000 0 5.000 0