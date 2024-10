Fonte: Getty Images Quali sono i 5 hotel più costosi al mondo

La classifica degli alberghi più costosi al mondo comprende realtà in cui il pernottamento si trasforma in un’esperienza, parola troppo spesso abusata ma che viene utilizzata a proposito se nella struttura sono presenti opere d’arte e servizi accessori come piscina, palestra, maggiordomo, chef, elicottero e autista privati.

Le strutture alberghiere extralusso applicano prezzi differenziati a seconda del tipo di soluzione scelta: in questa lista si riportano unicamente i costi delle suite di punta.

Nell’elenco si è tenuto conto unicamente di strutture alberghiere e simili, e sono state invece escluse le offerte che comprendono l’affitto di atolli o di isole private. Di seguito la classifica dei 5 hotel più costosi al mondo che però, di fatto, ne contiene di più a causa di alcuni ex aequo.

5 – Faena Hotel (Miami) e Four Seasons (New York)

La classifica si apre con il testa a testa fra due strutture situate negli Stati Uniti d’America: il Faena Hotel di Miami e il Four Seasons di New York. Passare una notte nella loro suite più prestigiosa ha lo stesso costo: oltre 46.000 euro.

La Penthouse Suite del Faena Hotel di Miami si sviluppa su due livelli e conta cinque camere da letto, un soggiorno, una cucina e una piscina privata sul tetto con vista sull’oceano Atlantico. Lo stile è ispirato al glamour degli Anni ’50, con mobili progettati su misura e pezzi d’arte.

La suite Ty Warner Penthouse del Four Seasons Hotel di New York offre una vista a 360 gradi su Manhattan. Comprende nove camere da letto, un giardino zen, una spa privata e un pianoforte a coda. È decorata con mobili su misura e pezzi d’arte.

4 – The Mark Hotel (New York)

Occorrono quasi 70.000 euro per passare la notte nella suite a due piani più prestigiosa del Mark Hotel di Manhattan, con vista su Central Park. La struttura è composta da cinque camere da letto, sei bagni, quattro caminetti, due wet bar, due bagni e un soggiorno con soffitto alto sette metri. La stanza all’occorrenza può fungere da sala da ballo.

3 – Hotel President Wilson (Ginevra)

Per oltre 74.000 euro a notte, la suite The Royal Penthouse dell’Hotel President Wilson di Ginevra in Svizzera è pronta ad accogliervi. La struttura offre una vista panoramica sul Lago di Ginevra e sulle Alpi svizzere. La suite è composta da 12 camere da letto, ciascuna con un bagno rifinito in marmo. Gli ospiti possono godere di un pianoforte a coda, di una palestra privata e di una terrazza avvolgente. Le finestre sono a prova di proiettile ed è presente un ascensore privato.

2 – Palms Casino Resort (Las Vegas) e Atlantis The Royal (Dubai)

Alla seconda posizione troviamo un altro testa a testa. Le migliori suite del Palms Casino Resort di Las Vegas e dell’Atlantis The Royal di Dubai hanno infatti lo stesso costo: circa 92.000 euro a notte.

L’Empathy Suite del Palms Casino Resort dispone di due camere da letto, tavoli per massaggi, una jacuzzi che si affaccia sulla Las Vegas Boulevard South e una sala relax. È stata progettata da Damien Steven Hirst, artista capofila del gruppo conosciuto come YBAs (Young British Artists). All’interno della suite sono presenti anche pezzi originali di Hirst e altri mobili extralusso.

Con quasi 800 camere e la sua struttura futuristica, il Royal Atlantis è l’hotel più prestigioso e imponente di Dubai. La suite più costosa si chiama, a ragione, The Royal Mansion e comprende un atrio con ulivi centenari, soffitti altissimi e pavimenti in marmo. Una piscina a sfioro si affaccia sul Golfo Persico. Fra i vari extra, anche uno chef privato che prepara i pasti nella cucina all’aperto.

1 – Lover’s Deep Luxury Submarine Hotel (Santa Lucia)

L’hotel più costoso al mondo si trova nei Caraibi, e per la precisione nell’isola di Santa Lucia. Si tratta di un albergo sui generis dal momento che si trova… sott’acqua. Con poco meno di 140.000 euro a notte è possibile dormire in un vero e proprio sottomarino i cui interni sono stati riconvertiti per ospitare clienti di lusso. Il pacchetto del Lover’s Deep Luxury Submarine Hotel include un capitano, uno chef e un maggiordomo. La struttura si sposta a seconda delle esigenze dei clienti: gli ospiti possono usufruire di trasferimenti, da e per il sottomarino, in motoscafo e in elicottero e anche sbarchi in spiaggia.