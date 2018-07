Quanto costa la maglia della Juve di Cristiano Ronaldo

editato in: da

L’affare Cristiano Ronaldo è stato concluso: la Juventus pagherà per i prossimi 4 anni ben 30 milioni di euro al calciatore prodigio del momento.

Il portoghese vincitore della Champions League per ben tre volte consecutive e proveniente dal Real Madrid, è stato infatti ingaggiato per la cifra di 122 milioni di euro. Grande gioia tra i fan che attendevano con ansia questa notizia e che si presenta come un affare senza precedenti nel mondo del calcio, se si considerano i tanti zero con cui si è concluso.

E nel frattempo è scoppiata la Cr7 mania: è infatti partita ufficialmente la corsa tra i fan per l’acquisto della maglia della Juventus del 5 volte pallone d’oro. E se in tanti sono già accorsi nello store ufficiale bianconero per acquistarla, sono forse molti di più quelli che hanno tentato l’acquisto online tramite il sito ufficiale.

Un vero e proprio affare d’oro per la Juve che con l’ingaggio di Cr7 vedrà schizzare i propri incassi. La squadra bianconera infatti, ha tra le mani la gestione diretta di merchanding e licensing con un conseguente incremento dei ricavi, ma allo stesso tempo anche dei costi di gestione. Un obiettivo raggiunto, dopo che la squadra torinese aveva rinunciato nel 2013 a 6 milioni aggiuntivi di minimo garantito, in seguito all’accordo da circa 30 milioni di euro firmato con l’Adidas.

L’acquisto della maglia di Cr7 ha già riscosso un enorme successo: a causa del gran numero di utenti che stavano accedendo al sito per acquistarla, il server ha subìto un sovraccarico che non ha consentito per un po’ l’accesso a coloro che tentavano di entrare.

Qual è il costo della maglia di Cristiano Ronaldo? Ci sono ben 4 versioni ideate per diverse tipologie di consumatori, eccole nel dettaglio:

per la maglia da bambino il costo è di 84,95 €;

per la maglia da donna il costo è di 94,95 €;

per la maglia da uomo, versione “replica”, il costo è di 104,95 €;

per la maglia da uomo, versione “authentic”, il costo è di 144,95 €.

Questi i prezzi delle singole maglie a cui vanno aggiunti ulteriori costi per la patch campionato o Champions League. Per quanto riguarda invece i costi di spedizione, questi sono gratuiti per ordini superiori ai 130 €.