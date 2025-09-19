Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 19 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 18 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (89)
|72 (63)
|88 (60)
|59 (58)
|74 (58)
|Cagliari:
|42 (98)
|85 (95)
|8 (75)
|48 (69)
|65 (67)
|Firenze:
|34 (99)
|42 (85)
|76 (72)
|89 (47)
|69 (46)
|Genova:
|56 (62)
|88 (61)
|49 (54)
|54 (50)
|81 (42)
|Milano:
|74 (141)
|25 (88)
|5 (79)
|47 (55)
|56 (54)
|Napoli:
|25 (59)
|8 (50)
|33 (49)
|42 (46)
|66 (45)
|Palermo:
|59 (79)
|14 (66)
|45 (55)
|69 (54)
|4 (51)
|Roma:
|63 (71)
|16 (58)
|71 (53)
|53 (44)
|86 (43)
|Torino:
|7 (69)
|4 (65)
|46 (57)
|31 (57)
|9 (54)
|Venezia:
|5 (85)
|54 (77)
|15 (68)
|2 (67)
|58 (64)
|Nazionale:
|82 (98)
|59 (74)
|35 (68)
|58 (63)
|73 (53)