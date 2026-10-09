Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 9 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di venerdì 9 ottobre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 9 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto oggi? Come si gioca al Superenalotto? Cosa è successo nell'estrazione di ieri?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 08 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 21 (104) 85 (69) 28 (69) 7 (65) 84 (60)
Cagliari: 11 (76) 82 (60) 76 (58) 55 (58) 61 (54)
Firenze: 66 (109) 18 (53) 46 (52) 33 (52) 85 (51)
Genova: 21 (91) 54 (87) 3 (61) 70 (58) 37 (55)
Milano: 26 (52) 56 (51) 13 (46) 77 (45) 73 (43)
Napoli: 17 (69) 24 (61) 43 (59) 51 (53) 48 (47)
Palermo: 16 (66) 74 (60) 67 (58) 41 (57) 54 (49)
Roma: 13 (95) 24 (61) 21 (61) 5 (59) 14 (56)
Torino: 25 (100) 44 (68) 19 (57) 87 (54) 42 (47)
Venezia: 67 (72) 60 (58) 55 (57) 73 (50) 10 (48)
Nazionale: 29 (64) 40 (54) 4 (48) 35 (47) 86 (44)

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