Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 9 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri del Lotto oggi? Come si gioca al Superenalotto? Cosa è successo nell'estrazione di ieri?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 08 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|21 (104)
|85 (69)
|28 (69)
|7 (65)
|84 (60)
|Cagliari:
|11 (76)
|82 (60)
|76 (58)
|55 (58)
|61 (54)
|Firenze:
|66 (109)
|18 (53)
|46 (52)
|33 (52)
|85 (51)
|Genova:
|21 (91)
|54 (87)
|3 (61)
|70 (58)
|37 (55)
|Milano:
|26 (52)
|56 (51)
|13 (46)
|77 (45)
|73 (43)
|Napoli:
|17 (69)
|24 (61)
|43 (59)
|51 (53)
|48 (47)
|Palermo:
|16 (66)
|74 (60)
|67 (58)
|41 (57)
|54 (49)
|Roma:
|13 (95)
|24 (61)
|21 (61)
|5 (59)
|14 (56)
|Torino:
|25 (100)
|44 (68)
|19 (57)
|87 (54)
|42 (47)
|Venezia:
|67 (72)
|60 (58)
|55 (57)
|73 (50)
|10 (48)
|Nazionale:
|29 (64)
|40 (54)
|4 (48)
|35 (47)
|86 (44)