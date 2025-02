Lotteria degli scontrini, i biglietti vincenti del 13 febbraio 2025

Fonte: Ansa Lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini prosegue anche nel 2025. La lotteria degli scontrini è il concorso, gratuito, collegato al programma Italia Cashless messo a punto dall’ex governo Conte per incentivare l’uso di carte di credito, di debito, bancomat, prepagate e app di pagamento.

Come funziona la lotteria degli scontrini

Nonostante sia stata definita un flop e si parli da tempo di modificarla per farla diventare più simile a un Gratta e Vinci, per partecipare alla lotteria basta per ora mostrare all’esercente, al momento di ogni acquisto cashless, dunque non in contanti, il proprio codice.

Fatto questo, lo scontrino elettronico emesso regala automaticamente biglietti virtuali per partecipare alla lotteria: un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Se l’importo speso è superiore a 1 euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.

Chi non ha ancora preso parte alla lotteria degli scontrini può comunque partecipare alle prossime estrazioni. Ricordiamo che possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che si siano procurate il codice lotteria e utilizzino strumenti di pagamento elettronico per acquisti di beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto.

Non appena verrà approvata la riforma, la lotteria degli scontrini diventerà un gioco istantaneo.

Gli acquisti esclusi

Non tutti gli acquisti permettono di partecipare però alla lotteria. Come dicevamo, valgono solo gli acquisti con carte e app, ma non tutti. Sono esclusi gli acquisti:

effettuati in contanti;

di importo inferiore a 1 euro;

effettuati online;

destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione;

documentati mediante fatture elettroniche;

per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.);

per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Quanto si vince: i premi

Ogni settimana si possono vincere 15 premi da 25mila euro per chi compra, e 15 premi da 5mila euro per chi vende. Ci sono poi anche estrazioni mensili con 10 premi da 100mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti.

Le estrazioni settimanali si tengono ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

Le estrazioni mensili vengono effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente. Se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

Come sono tassate le vincite a giochi e lotterie.

Le estrazioni dei codici vincenti di giovedì 13 febbraio 2025

Estrazione settimanale N°5 – 2025 di giovedì 13 febbraio 2025: i 15 codici vincenti settimanali (data, codice dello scontrino vincente e quanto vince):

08/02/2025 2261-0027 96SRT000217 05640001 64,37

08/02/2025 2338-0067 53SNS300452 11460004 147,11

08/02/2025 2346-0007 53SNS300199 04630003 260,64

04/02/2025 1860-0109 53SNS302972 01350004 58,09

08/02/2025 2327-0010 53SNS300461 11590029 55,41

08/02/2025 2162-0049 53MN2018066 27,25

04/02/2025 2152-0007 3BIWB002315 124,42

02/02/2025 2331-0074 53SNS300171 00180023 52,20

07/02/2025 2132-0086 3BIWB000916 22,93

07/02/2025 0866-0079 99IEB043367 204,20

05/02/2025 2285-0409 99SEA001960 00270005 66,18

06/02/2025 1455-0036 99IEC004685 66,03

03/02/2025 2089-0009 3BIWB000858 12,65

06/02/2025 2346-0186 53SNS300574 03030016 33,41

07/02/2025 2140-0071 99MEY041050 51,03

Qui l’estrazione della scorsa settimana. Il 20 giugno si è svolta l’estrazione annuale 2024, che ogni anno prevede un maxi premio di 5 milioni di euro per l’acquirente e un premio di 1 milione di euro per l’esercente.