Fonte: ANSA Aeroporto Fiumicino di Roma

Le vacanze 2024 per gli italiani potrebbero essere indirizzate verso gli Stati Uniti. Un processo favorito dagli investimenti effettuati sui collegamenti con gli USA. Le rotte sono in aumento e Roma sarà la città cardine per la prossima estate. Di seguito tutti i dettagli in merito a questo ponte creato con le principali destinazioni oltreoceano. Da sottolineare, però, come le opportunità in merito siano presenti già oggi, per poi aumentare nel corso dei prossimi mesi.

Estate 2024, Roma-Stati Uniti

Chiunque valuti da tempo un viaggio negli Stati Uniti, potrebbe decidere di vivere quest’esperienza proprio nell’estate 2024. United Airlines ha infatti annunciato un netto incremento dei suoi collegamenti stagionali da Roma Fiumicino.

Il 16 febbraio scorso è stato attivato il volo in direzione Washington D.C., che di fatto avrà una durata annuale. È infatti prevista una continuazione della tratta fino al 6 gennaio 2025 (compreso). Com’è facile intuire, poi, nel corso del periodo estivo si procederà all’aumento del numero di collegamenti quotidiani. Generalmente ne è previsto uno al giorno ma in estate saranno due su base quotidiana.

Altra data da segnare sul calendario è quella del 31 marzo. Da allora e fino al 26 ottobre 2024, infatti, saranno due anche i voli giornalieri da Roma a New York-Newark. Per un 8 marzo speciale, poi, perché non prenotare dei biglietti verso Chicago. Il vettore ha infatti svelato come da tale data avranno inizio i nuovi collegamenti verso la più grande città dell’Illinois. Il 30 marzo, invece, si apriranno le porte verso San Francisco.

Tenendo conto delle varie tratte annunciate e degli aumenti di connessioni previste, un semplice calcolo consente di verificare la portata di tutto ciò. United Airlines arriverà a garantire ben 11 voli giornalieri diretti dall’Italia agli Stati Uniti nel corso dell’estate 2024.

Il dettaglio dei voli

Occorre precisare, ovviamente, come Roma non sia l’unica città italiana a garantire voli diretti. Al tempo stesso, United Airlines non è l’unico vettore a poter vantare connessioni in gran quantità. Si tratta però di un investimento rilevante, che di certo avrà un impatto notevole sia sul fronte del turismo in entrata che in uscita dall’Italia.

Per chiunque fosse interessato a prenotare già da ora dei biglietti per l’estate, ecco i dettagli per le varie tratte indicate:

Roma Fiumicino-Washington-Dulles, 10.30-14.10 dal 16 febbraio 2024 al 6 gennaio 2025;

Roma Fiumicino-Washington-Dulles, 15.40-19.50 dal 3 maggio al 26 ottobre 2024;

Washington-Dulles-Roma Fiumicino, 17.35-8.15 (+1) dal 15 febbraio 2024 al 5 gennaio 2025;

Washington-Dulles-Roma Fiumicino, 22.15-13.10 (+1) dal 2 maggio al 25 ottobre 2024;

Roma Fiumicino-Chicago-O’Hare, 9.45-13.05 dall’8 marzo al 26 ottobre 2024;

Chicago-O’Hare-Roma Fiumicino, 15.40-7.55 (+1) dal 7 marzo al 25 ottobre 2024;

Roma Fiumicino-Aeroporto Internazionale di San Francisco, 15.20-19.00 dal 31 marzo al 26 ottobre 2024;

Aeroporto Internazionale di San Francisco-Roma Fiumicino, 16.30-13.20 (+1), dal 30 marzo al 25 ottobre 2024;

Roma Fiumicino-Newark Liberty, 11.00-14.25 tutto l’anno;

Newark Liberty-Roma Fiumicino, 17.30-7.45 (+1) tutto l’anno;

Roma Fiumicino-Newark Liberty, 12.55-16.25 dal 31 marzo al 26 ottobre 2024;

Newar Libery-Roma Fiumicino, 20.40-10.55 (+1) dal 30 marzo al 25 ottobre 2024.

Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale: “Un potenziamento dei collegamenti del vettore che va ad aggiungersi alle rotte giornaliere di United già attive tutto l’anno da Roma e Milano, oltre ai voli stagionali giornalieri da Milano, Venezia e Napoli”.