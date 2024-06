Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: ANSA EasyJet, nuove rotte dall'Italia

EasyJet si prepara al grande lancio della prossima stagione, al netto dei pochi che hanno già provveduto a prenotare le proprie vacanze autunnali e invernali, così da risparmiare il più possibile. L’annuncio è di quelli che fanno rumore, considerando ben 60 nuove rotte per la prossima stagione. Anche il nostro Paese è coinvolto in questo comunicato. Nello specifico si parla di 10 rotte per l’Italia, che riguardano tre città nello specifico: Milano, Roma e Napoli.

EasyJet, 60 nuove rotte

Quella annunciata da EasyJet è una campagna unica nel suo genere, che purtroppo prenderà vita solo dopo le vacanze estive. La compagnia ha messo in vendita il più alto numero di nuove rotte in una sola volta. Nel panorama generale, senza concentrarsi esclusivamente sull’Italia, notiamo come sono tre i nuovi aeroporti che rientrano a far parte del network della compagnia low cost.

Per la prima volta in assoluto spazio a Tromsø, Oslo e Strasburgo. Una prima volta anche per l’Italia, con riferimento specifico a Napoli. Dal capoluogo campano si potrà infatti volare in direzione Salisburgo.

Tutte le nuove destinazioni saranno raggiungibili a partire da fine ottobre. La pianificazione dei ponti autunnali e delle festività invernali, nonostante il pericolo di vacanze rovinate dal maltempo, ha ufficialmente inizio. Chi può permetterselo, per motivi economici e organizzativi, ha ora una ghiotta opportunità di risparmiare con i prezzi di lancio.

EasyJet, nuove rotte per l’Italia

Milano Malpensa, al centro anche della questione Ita-Lufthansa, è il primo hub di EasyJet per quanto riguarda l’Europa Continentale. Dal 27 ottobre, dal 4 dicembre e dal 7 dicembre si potrà partire dal capoluogo lombardo in direzione di, rispettivamente, Oslo, Tromsø e Pristina. Un via libera per andare alla scoperta di culture differenti.

Le prime due rotte saranno disponibili con quattro e due frequenze settimanali. Nello specifico parliamo di lunedì, giovedì, venerdì e domenica per Oslo, così come di mercoledì e sabato per Tromsø. Cadenza bisettimanale anche per l’arrivo in Kosovo, a Pristina, precisamente il martedì e il sabato.

Raggiungendo il Centro Italia, l’attenzione è rivolta a Roma Fiumicino. Garantiti alcuni voli per Bordeaux, in occasione del Sei Nazioni di rugby, a partire dal 21 febbraio 2025. Passando infine a Napoli Capodichino, e dunque al Sud Italia. Da qui, nei primi mesi freddi, si potrà volare in direzione di sei nuove mete europee:

Praga dal 28 ottobre – Ogni lunedì, venerdì e sabato;

Alicante dal 29 ottobre – Ogni martedì e sabato;

Salisburgo dal 7 dicembre – Ogni sabato;

Lussemburgo dal 9 dicembre – Ogni sabato;

Strasburgo dal 9 dicembre – Ogni lunedì e venerdì;

Tirana dal 12 dicembre – Ogni giovedì e domenica.

Le nuove rotte EasyJet