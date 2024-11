Fonte: ANSA Aerei di EasyJet, una delle compagnie che prenderà gli slot di Ita

La soluzione all’assegnazione degli slot lasciati liberi da Ita e Lufthansa negli aeroporti italiani sarebbe vicina. Le compagnie selezionate sarebbero la britannica EasyJet, Air France e la holding Iag, che include alcuni grandi nomi dell’aviazione civile come British e Iberia. Il dossier è stato presentato alla Commissione europea alla mezzanotte tra il 4 e il 5 novembre e ora si attende il giudizio di Bruxelles.

Gli slot negli aeroporti italiani erano stati lasciati liberi dopo l’acquisizione di Ita Airways, erede di Alitalia, da parte della compagnia tedesca Lufthansa. Lo aveva imposto l’autorità per la concorrenza europea per evitare che determinati scali finissero in mano in maniera maggioritaria alla società tedesca.

L’assegnazione degli slot di Ita: pronte EasyJet, Air France e Iag

Alla mezzanotte tra il 4 e il 5 novembre è stato consegnato alla Commissione europea il dossier per l’assegnazione degli slot in eccesso di Ita e Lufthansa negli aeroporti italiani. Una decisione che cambierà radicalmente l’offerta in alcuni scali, in particolare nello scalo milanese di Linate. In tutto sono 564 gli slot di atterraggio che saranno assegnati, in Italia e in Germania, in maggioranza divisi tra questi aeroporti:

Milano Linate: 204 slot

Roma Fiumicino: 126 slot

Francoforte: 56 slot

Amburgo: 28 slot

Monaco di Baviera: 28 slot

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, che cita fonti vicine al dossier, le compagnie aeree scelte per occupare questi permessi di volo sarebbero tre. La prima è la low cost EasyJet, che si era già detta interessata a Linate e che potrebbe cambiare, con voli a basso costo, l’offerta nello scalo milanese e in altri aeroporti.

Ci sono poi due compagnie tradizionali. Air France è infatti tra le più quotate per sostituire Ita in molti voli, ma si è inserita anche la holding Iag. Questa società controlla non soltanto British Airways, ma anche la spagnola Iberia e low cost Vueling.

Perché Ita e Lufthansa hanno dovuto lasciare i loro slot in Italia

Il passaggio di questi slot si è reso necessario dopo l’acquisto di Ita da parte di Lufthansa. La Commissione europea, tramite i suoi organi demandati al controllo della concorrenza, ha stabilito che alcuni aeroporti sarebbero finiti di fatto sotto il controllo quasi totale della compagnia aerea tedesca. Questa situazione avrebbe potuto creare danno ai consumatori e di conseguenza le autorità sono intervenute facendo subentrare altre compagnie.

Una volta che la Commissione europea avrà approvato il piano che prevede l’entrata, in questi slot, delle compagnie selezionate, l’alleanza tra Ita e Lufthansa potrà diventare ufficiale. L’acquisizione era già stata approvata infatti il 3 luglio 2024, ma per renderla del tutto operativa è necessario prima trovare un accordo sugli slot.

La notizia più significativa per i consumatori e i viaggiatori è l’espansione in territorio italiano di EasyJet. La compagnia low cost andrà a sostituire Ita o Lufthansa, entrambe compagnie tradizionali, e questo potrebbe comportare un netto abbassamento dei costi per determinate tratte. Una notizia significativa soprattutto per l’aeroporto di Linate, che si trova nel mezzo di un periodo di grande trasformazione. Il quartiere circostante sarà presto ricostruito, mentre la metropolitana M4, che collega lo scalo al centro, è stata inaugurata in tutta la sua lunghezza all’inizio di ottobre.