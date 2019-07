Come controllare le estrazioni del Lotto

editato in: da

Qualche giorno fa, controllando nel giaccone invernale o nei pantaloni del vestito vi siete accorti di avere una vecchia schedina del Lotto di cui vi eravate scordati? Nessun problema: potrete controllare le estrazioni del Lotto delle settimane e dei mesi passati sia da smartphone che da PC.

Dal sito di Lottomatica.it è possibile consultare le estrazioni degli ultimi anni e, scaricando dei file Excel compressi, accedere all’intero database del Lotto, dal 1939 a oggi. Certo, non avrete bisogno di andare così indietro per scoprire se avete vinto al Lotto, ma potrebbero essere comunque interessante per scoprire le serie storiche di estrazione, analizzare i numeri ritardatari e scoprire alcune curiosità su uno dei giochi più amati dagli italiani.

Come controllare estrazioni Lotto

Verificare se la schedina del lotto è vincente o meno è aprire la pagina “Estrazioni e archivio del Lotto” ospitata sul sito di Lottomatica e cercare i numeri estratti nel concorso che interessa. Per farlo, vi potrete aiutare con il calendario delle estrazioni: cliccate sulla data nella parte alta della tabella, scorrete i mesi del calendario sino a trovare quello di vostro interesse. A questo punto selezionate il giorno e attendete qualche istante: il sistema caricherà i numeri estratti nella data che avete scelto e potrete controllare se la schedina del Lotto sia vincente o meno.

Quanto tempo si ha a disposizione per riscuotere le vincite del Lotto?

Anche se il database di Lottomatica permette di controllare tutte le estrazioni avvenute dal 1939 sino ai nostri giorni, i tempi per riscuotere eventuali vincite sono molto più stretti. Come previsto dal Regolamento del Gioco del Lotto, i vincitori “ritardatari” del lotto hanno 60 giorni di tempo dalla pubblicazione in ricevitoria del Bollettino delle vincite. Trascorso questo periodo, la schedina (anche se vincente) potrà essere direttamente cestinata. Certo, si potranno ancora controllare i numeri e scoprire magari di aver vinto, ma in questo caso il rimorso sarà fortissimo.