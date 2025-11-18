iStock Problemi per Cloudflare e milioni di siti irraggiungibili

Un grave guasto ha colpito il content delivery network Cloudflare, causando problemi e interruzioni del servizio su siti web popolari come X (ex Twitter) e Canva. La conferma è arrivata dalla pagina ufficiale Cloudflare Status che monitora la situazione in tempo reale. La causa principale non è stata rivelata, anche se era prevista una “manutenzione programmata nel data center SCL (Santiago)” per questa fascia oraria. Il problema è stato riconosciuto alle ore 12:17 italiane, ma è solo dalle 12:48 che la situazione è diventata critica. A quell’ora il portale di supporto di Cloudflare ha iniziato a “riscontrare problemi” e con il passare dei minuti sempre più siti sono risultati irraggiungibili.

Il messaggio di Cloudflare

Dopo qualche minuto Cloudflare ha conferma che i suoi team stanno “continuando a indagare sul problema”. Anche la pagina del servizio mostra segni di malfunzionamento. Questo il messaggio pubblicato:

Cloudflare è a conoscenza di un problema che potrebbe interessare diversi clienti e sta indagando al riguardo. Ulteriori dettagli saranno forniti non appena saranno disponibili maggiori informazioni.

Tanti sono i siti coinvolti dal guasto come PayPal, Uber Eats, ChatGPT e Canva. La navigazione appare difficile perché i sistemi di sicurezza forniti da Cloudflare non funzionano, anche se i siti web che dovrebbero proteggere rimangono attivi in background. Per quanto riguarda le app che prevedono transazioni le app e i siti web si caricano, ma i pagamenti e gli ordini sono intermittenti. Subito dopo il guasto Cloudflare ha confermato che la sua rete globale sta riscontrando problemi che interessano “più clienti”. Problemi di navigazione anche il sito DownDetector, che dà aggiornamenti proprio su malfunzionamenti di social network e piattaforme.

Cosa è Cloudflare

Cloudflare è un servizio che “gestisce le richieste Internet per milioni di siti web e serve in media 78 milioni di richieste HTTP al secondo”, secondo quanto riportato sul suo sito. Non è la prima volta che la società americana che si occupa di content delivery network, servizi di sicurezza internet e servizi di DNS distribuiti, ha dei problemi tecnici. A giugno numerosi siti internet erano offline a causa di un’interruzione causando problemi agli utenti di Twitch, Etsy, Discord e Google.

Un problema simile aveva colpito qualche mese fa anche AWS, il servizio Amazon Web Service. Sempre in queste ore sono stati riscontrati problemi anche con l’app di Spotify ma si tratta di un bug che non riguarda Cloudflare.